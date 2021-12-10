В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении основательницы «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой

Новосибирская полиция прекратила уголовное дело соучредителя группы компаний «СЛК-моторс» Натальи Ждановой. Об этом НГС сообщил ее адвокат Сергей Николаев. Дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления.
— Генерал Дмитрий Ходаков (последний следователь, который занимался этим делом. — Прим. ред.) принял решение о прекращении уголовного дела. Я полагаю, что он в комплексе проверил все доказательства, дал им надлежащую правовую оценку, провел дополнительное судебно-экономическое исследование, дополнительно допросил целый ряд свидетелей. И принял решение, что эти взаимоотношения, которые расследуются в рамках уголовного дела, не содержат в себе состава уголовного преступления, — рассказал Сергей Николаев.
Изначально Жданову обвиняли в мошенничестве на 70 миллионов рублей, однако обвинение несколько раз переквалифицировали. Дело дважды возвращалось из суда и дважды — из прокуратуры.
В 2015 году десятки клиентов холдинга обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Они утверждали, что внесли автосалону аванс или полную стоимость новой машины, но автомобиль так и не получили. В дело объединили около 50 эпизодов, обвиняемой стала Наталья Жданова. Как рассказал Сергей Николаев, это произошло из-за того, что генеральный дистрибутор автомобилей, ООО «Тойота мотор», разорвал дилерское соглашение с «СЛК-моторс»:
— Дело расследовалось по обстоятельствам хозяйственной деятельности дилера «Тойоты» и «Лексуса» в 2015 году. Там был ряд непоставок автомобилей покупателям. В конце 2015 года было расторгнуто дилерское соглашение. То есть предприятие утратило статус дилера. С этого момента, естественно, деятельность была невозможна, — объяснил Сергей Николаев.
По словам Николаева, на допросах представители генерального дистрибутора ООО «Тойота мотор» объяснили, что решили разорвать дилерское соглашение, «потому что это их право».
— Часть людей осталась без автомобилей. Разрыв дилерского соглашения автоматически означает прекращение деятельности предприятия. Поскольку у предприятия были кредиты, банк автоматически подал на начало процедуры банкротства. Хотя на момент начала процедуры банкротства ни одной просрочки по платежам не было. Не было и налоговых задолженностей. У «СЛК-Моторс» всё было хорошо. Но здесь банкротство было превентивной мерой, — сказал Сергей Николаев.
С пострадавшими покупателями рассчиталась «Тойота мотор»:
— Тем самым она признала, что деньги от «СЛК-Моторс» она получила в качестве предоплаты за машины, — подчеркнул Николаев.
Сейчас все обвинения с Натальи Ждановой сняты, у нее также есть право на реабилитацию.
В 2019 году Наталья Жданова вернулась в автодилерский бизнес после того, как была признана банкротом, — она рассказала НГС, чем будет заниматься. ГК «СЛК-Моторс» когда-то являлась одним из крупнейших автодилеров региона и работала с такими марками, как Toyota, Nissan, Hyundai, Lexus, Audi, Volvo, Ford, Lada, Mitsubishi и Porsche. Компания также строила собственные автоцентры, но затем один за другим отказалась от работы с брендами, объясняя это кризисом.