В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении основательницы «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой

Новосибирская полиция прекратила уголовное дело соучредителя группы компаний «СЛК-моторс» Натальи Ждановой. Об этом НГС сообщил ее адвокат Сергей Николаев. Дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

— Генерал Дмитрий Ходаков (последний следователь, который занимался этим делом. — Прим. ред.) принял решение о прекращении уголовного дела. Я полагаю, что он в комплексе проверил все доказательства, дал им надлежащую правовую оценку, провел дополнительное судебно-экономическое исследование, дополнительно допросил целый ряд свидетелей. И принял решение, что эти взаимоотношения, которые расследуются в рамках уголовного дела, не содержат в себе состава уголовного преступления, — рассказал Сергей Николаев.