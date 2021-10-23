«Платили 20 тысяч в день»: рассказ бывшего телохранителя основателя финансовой пирамиды «Финико»

О деньгах

— Я приехал в Москву для работы. Меня позвали друзья и сказали: «Есть хорошая возможность подработать. Скорее всего, это будет недолго, потому что клиенты — мошенники. Но деньги платят неплохо». Изначально мы летали каждый день по разным городам для выступлений. Изначально мы летали за всей группой основателей «Финико»: Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы и Кирилл Доронин. Нас было порядка 30 телохранителей. В день платили где-то по 20 тысяч рублей из расчета: оклад — 12 тысяч в день, 8–6 тысяч — командировочные, 2 тысячи — суточные. Перелеты и гостиницы нам оплачивали. Платили наличкой.

Платил нам Зыгмунт. Он заведовал кассой и владел всеми деньгами. В начале июня у них произошел конфликт с Кириллом Дорониным. Нам сказали: «Руководство поменялось, и если вы хотите оставаться с Кириллом, оставайтесь, он будет платить вам отдельно».

Собирал нас всех бывший военный — Эдуард. Он очень грамотно впился в уши этим молодым [основателям «Финико»].