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«Платили 20 тысяч в день»: рассказ бывшего телохранителя основателя финансовой пирамиды «Финико»

Как жил Кирилл Доронин и от кого его приходилось защищать

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Сергей четыре месяца работал телохранителем Кирилла Доронина

Сергей четыре месяца работал телохранителем Кирилла Доронина

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В конце июля в Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина. Ему вменяют статью о мошенничестве в особо крупном размере, сумма ущерба, по версии следствия, может доходить до 10 миллионов рублей. Подельники Доронина объявлены в федеральный розыск, они скрываются в Дубае.

Мы поговорили с жителем Екатеринбурга Сергеем. Он часто ездит в Москву на заработки, и в апреле этого года Сергею предложили необычную, но очень денежную работу: быть телохранителем основателей «Финико» — тогда еще действующей компании. С ними он в итоге проработал 4 месяца, до конца августа (правда, за последний месяц денег так и не получил). Публикуем рассказ Сергея от первого лица.

О деньгах

— Я приехал в Москву для работы. Меня позвали друзья и сказали: «Есть хорошая возможность подработать. Скорее всего, это будет недолго, потому что клиенты — мошенники. Но деньги платят неплохо». Изначально мы летали каждый день по разным городам для выступлений. Изначально мы летали за всей группой основателей «Финико»: Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы и Кирилл Доронин. Нас было порядка 30 телохранителей. В день платили где-то по 20 тысяч рублей из расчета: оклад — 12 тысяч в день, 8–6 тысяч — командировочные, 2 тысячи — суточные. Перелеты и гостиницы нам оплачивали. Платили наличкой.

Платил нам Зыгмунт. Он заведовал кассой и владел всеми деньгами. В начале июня у них произошел конфликт с Кириллом Дорониным. Нам сказали: «Руководство поменялось, и если вы хотите оставаться с Кириллом, оставайтесь, он будет платить вам отдельно».

Собирал нас всех бывший военный — Эдуард. Он очень грамотно впился в уши этим молодым [основателям «Финико»].

Сам он связан со структурами. Эдуард набирал людей через знакомых и их знакомых. Служба в армии была желательна, но не обязательна. Конечно, все военные подтягивали друг друга, кто вместе служил. Но где большие деньги, там какие-то проблемы. Ближе к развалу «Финико» людей начали набирать за откат, в районе 20–30 тысяч рублей. То есть тебя привели на работу, устроили, ты получаешь 20 тысяч в день, будь добр отстегни. Всего телохранителей было человек 30, это для крупных выступлений. Когда произошел раскол, нас у Кирилла осталось примерно человек 8.

О работе


— Мы работали у Кирилла в доме. За две недели у нас выходила зарплата примерно 195 тысяч. Я сначала не верил, что такие деньги платят, но, когда заплатили, я понял: долго это не продержится. Это даже для Москвы очень большая зарплата. Мы все понимаем, какие это люди, но как работодатель Кирилл был самым лайтовым клиентом. Не грубил никому, платил деньги вовремя.

Зыгмунт, Марат и Эдвард любили ездить по стриптиз-клубам. И в Екатеринбурге ездили в Show Girls, в Новосибирске — в «Чарли». Там они нюхали. Кирилл с ними не ездил, мы его провожали домой, он был там с семьей, общался с подписчиками в прямых эфирах. Меня удивило, что он семьянин. Он еще придумал свою наноаптеку Доронина. Полная фигня на самом деле: цинк, калий, магний — обычные препараты, которые он продавал за большие суммы. Но при этом он сам их пил.

Зыгмунт мог уволить за то, что человек держит руки в карманах. Говорил: «Пошел вон отсюда, ты у меня больше не работаешь». Кирилл со всеми общался нормально. У него был трехэтажный дом в Сочи, в котором мы работали, он приезжал туда с женой пару раз в месяц, но чаще находился в Казани и в Москве. Но в июне он выставил его на продажу, видимо, понимал, к чему всё идет. В июле мы уже выносили оттуда вещи. Местные жители знали, кто там живет.

У Кирилла Доронина был красивый дом в Сочи

У Кирилла Доронина был красивый дом в Сочи

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На выступлениях в зале подавляющее большинство — это были люди 30+, то есть наши ровесники и старше, молодых не было вообще. Людей было очень много. Например, в Екатеринбурге зал заполнился процентов на 70, учитывая, что это было около 10 утра в воскресенье. Мы, телохранители, приехали заранее, но народ уже начинал собираться.

В Новосибирске тоже было очень много людей, кинотеатр снимали для этого. В Казани (родине «Финико») выступлений я не помню.

Удивительно, но у нас не было ситуаций, когда наша работа пригождалась. Мы тоже думали, что такое будет, учитывая их род деятельности. Мы выводили их через черный вход, окружали «колесом» и сажали в машины.

Изначально нам было тревожно работать с мошенниками, но ребята говорили, что зарплата всегда в срок. И так всегда было, пока «Финико» не развалился. В конце июля нам скинули по авансу — по 30 тысяч рублей — и сказали, что остальное будет позже. Жена Кирилла сейчас не выходит на связь. Мы звонили ей, хотели забрать свои деньги за август, но она, видимо, сменила номера. Всё общение с ней идет через адвоката.

Кстати, как стало известно, в начале октября у Кирилла Доронина родилась дочь. Может, еще и потому жена основателя финансовой пирамиды не отвечает на телефонные звонки бывшего телохранителя. Это третий ребенок в семье Дорониных. Главе семейства не дали увидеться с ребенком, и суд не изменил меру пресечения, оставив под стражей.

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