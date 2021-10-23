«Платили 20 тысяч в день»: рассказ бывшего телохранителя основателя финансовой пирамиды «Финико»

В конце июля в Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина. Ему вменяют статью о мошенничестве в особо крупном размере, сумма ущерба, по версии следствия, может доходить до
Мы поговорили с жителем Екатеринбурга Сергеем. Он часто ездит в Москву на заработки, и в апреле этого года Сергею предложили необычную, но очень денежную работу: быть телохранителем основателей «Финико» — тогда еще действующей компании. С ними он в итоге проработал 4 месяца, до конца августа (правда, за последний месяц денег так и не получил). Публикуем рассказ Сергея от первого лица.
О деньгах
— Я приехал в Москву для работы. Меня позвали друзья и сказали: «Есть хорошая возможность подработать. Скорее всего, это будет недолго, потому что клиенты — мошенники. Но деньги платят неплохо». Изначально мы летали каждый день по разным городам для выступлений. Изначально мы летали за всей группой основателей «Финико»: Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы и Кирилл Доронин. Нас было порядка 30 телохранителей. В день платили где-то по
Платил нам Зыгмунт. Он заведовал кассой и владел всеми деньгами. В начале июня у них произошел конфликт с Кириллом Дорониным. Нам сказали: «Руководство поменялось, и если вы хотите оставаться с Кириллом, оставайтесь, он будет платить вам отдельно».
Собирал нас всех бывший военный — Эдуард. Он очень грамотно впился в уши этим молодым [основателям «Финико»].
Сам он связан со структурами. Эдуард набирал людей через знакомых и их знакомых. Служба в армии была желательна, но не обязательна. Конечно, все военные подтягивали друг друга, кто вместе служил. Но где большие деньги, там какие-то проблемы. Ближе к развалу «Финико» людей начали набирать за откат, в районе 20–30 тысяч рублей. То есть тебя привели на работу, устроили, ты получаешь 20 тысяч в день, будь добр отстегни. Всего телохранителей было человек 30, это для крупных выступлений. Когда произошел раскол, нас у Кирилла осталось примерно человек 8.
О работе
— Мы работали у Кирилла в доме. За две недели у нас выходила зарплата примерно
Зыгмунт, Марат и Эдвард любили ездить по стриптиз-клубам. И в Екатеринбурге ездили в Show Girls, в Новосибирске — в «Чарли». Там они нюхали. Кирилл с ними не ездил, мы его провожали домой, он был там с семьей, общался с подписчиками в прямых эфирах. Меня удивило, что он семьянин. Он еще придумал свою наноаптеку Доронина. Полная фигня на самом деле: цинк, калий, магний — обычные препараты, которые он продавал за большие суммы. Но при этом он сам их пил.
Зыгмунт мог уволить за то, что человек держит руки в карманах. Говорил: «Пошел вон отсюда, ты у меня больше не работаешь». Кирилл со всеми общался нормально. У него был трехэтажный дом в Сочи, в котором мы работали, он приезжал туда с женой пару раз в месяц, но чаще находился в Казани и в Москве. Но в июне он выставил его на продажу, видимо, понимал, к чему всё идет. В июле мы уже выносили оттуда вещи. Местные жители знали, кто там живет.
На выступлениях в зале подавляющее большинство — это были люди 30+, то есть наши ровесники и старше, молодых не было вообще. Людей было очень много. Например, в Екатеринбурге зал заполнился процентов на 70, учитывая, что это было около 10 утра в воскресенье. Мы, телохранители, приехали заранее, но народ уже начинал собираться.
В Новосибирске тоже было очень много людей, кинотеатр снимали для этого. В Казани (родине «Финико») выступлений я не помню.
Удивительно, но у нас не было ситуаций, когда наша работа пригождалась. Мы тоже думали, что такое будет, учитывая их род деятельности. Мы выводили их через черный вход, окружали «колесом» и сажали в машины.
Изначально нам было тревожно работать с мошенниками, но ребята говорили, что зарплата всегда в срок. И так всегда было, пока «Финико» не развалился. В конце июля нам скинули по авансу — по 30 тысяч рублей — и сказали, что остальное будет позже. Жена Кирилла сейчас не выходит на связь. Мы звонили ей, хотели забрать свои деньги за август, но она, видимо, сменила номера. Всё общение с ней идет через адвоката.
Кстати, как стало известно, в начале октября у Кирилла Доронина родилась дочь. Может, еще и потому жена основателя финансовой пирамиды не отвечает на телефонные звонки бывшего телохранителя. Это третий ребенок в семье Дорониных. Главе семейства не дали увидеться с ребенком, и суд не изменил меру пресечения, оставив под стражей.