«Они заработали миллиард»: как финансовая пирамида выкачивала миллионные вклады от людей по всему СНГ

Компания называла себя «финансовым клубом» и обещала членам, заплатившим взносы, огромную доходность. Об этом журналистам сообщил Банк России.



— Для вступления в «клуб» требуется уплатить взнос. Бизнес организован на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых привлекаемых им членов. Организаторы предлагают участникам вступать в партнерскую программу, приобретать инвестиционные контракты с доходностью от 80% годовых, обещают стать обладателем дорогостоящего автомобиля, квартиры или техники за полцены. При этом компания не раскрывает какой-либо информации о своем финансовом положении, — сообщили в Банке России.



По информации на сайте «Симбиоз Финанс», офисы компании располагаются не только в Екатеринбурге, но еще и в Уфе, Москве, Абакане и других городах России и стран СНГ.



Удивительно, но наш герой Александр сразу знал о том, что имеет дело с пирамидой.

— Мы надеялись, что успеем получить прибыль и выйти из этой истории. А многие, кто вкладывался, ничего не понимали, им внушали доверие рассказы про какие-то торги. Люди думали, что это на несколько лет, — говорит пострадавший.