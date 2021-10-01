«Они заработали миллиард»: как финансовая пирамида выкачивала миллионные вклады от людей по всему СНГ

— Офис у них был двухэтажным, 400 квадратных метров, ресепшен, какие-то брокеры сидели. Директор Рассохин — коренной житель Екатеринбурга, вечно рассказывал про какие-то торги, лоты, — рассказывает один из пострадавших Александр.
Он, как и сотни других людей, вложился в компанию «Симбиоз Финанс». Пару месяцев назад она была признана финансовой пирамидой, выплаты вкладчикам прекратились в августе. Теперь пострадавшие пытаются наказать виновных и вернуть свои деньги. Как работала эта преступная схема и сколько денег потеряли люди — в материале E1.RU.
Компания называла себя «финансовым клубом» и обещала членам, заплатившим взносы, огромную доходность. Об этом журналистам сообщил Банк России.
— Для вступления в «клуб» требуется уплатить взнос. Бизнес организован на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых привлекаемых им членов. Организаторы предлагают участникам вступать в партнерскую программу, приобретать инвестиционные контракты с доходностью от 80% годовых, обещают стать обладателем дорогостоящего автомобиля, квартиры или техники за полцены. При этом компания не раскрывает какой-либо информации о своем финансовом положении, — сообщили в Банке России.
По информации на сайте «Симбиоз Финанс», офисы компании располагаются не только в Екатеринбурге, но еще и в Уфе, Москве, Абакане и других городах России и стран СНГ.
Удивительно, но наш герой Александр сразу знал о том, что имеет дело с пирамидой.
— Мы надеялись, что успеем получить прибыль и выйти из этой истории. А многие, кто вкладывался, ничего не понимали, им внушали доверие рассказы про какие-то торги. Люди думали, что это на несколько лет, — говорит пострадавший.
Александр, попросивший не называть его фамилию, вложил в «Симбиоз» 2,5 миллиона рублей. С тех пор он этих денег не видел. Но это далеко не самая крупная сумма, которую люди доверяли компании.
Конечно, как это всегда и бывает, основатель пирамиды Дмитрий Рассохин сразу начал обвинять во всем государство.
— Компания стала жертвой хорошо спланированной атаки, и в ближайшее время я предоставлю все доказательства сговора группы лиц, а также их личные данные и должности в определенных структурах Екатеринбурга. Также передадим все материалы в прокуратуру и УФСБ, — писал Рассохин на странице «Симбиоз Финанс» в соцсетях.
При этом основатель компании обещал, что выплаты резидентам начнутся с 15 сентября, но этого не произошло.
— После своего обещания Рассохин пропал. Последние выплаты людям пришли всего 10–20 тысяч рублей, это было еще в августе. Я думаю, они на этом заработали минимум сотни миллионов рублей.
Среди резидентов — не только жители России. В компанию вкладывались люди из Украины, Грузии, Турции и даже Германии. В основном — из стран СНГ, и это при том, что большой рекламы у «Симбиоза» не было.
— «Кэшбери» в свое время был и активно рекламировался, а этих просто в интернете находили. Много же каналов, пабликов и блогеров в интернете, там рассказывают про вложения. Некоторые из них обманывали людей и пересказывали легенду компании, — объясняет пострадавший.
Люди, которые потеряли деньги в «Симбиозе», объединились. Они провели свое небольшое расследование и выяснили, что буквально через месяц после открытия Дмитрий Рассохин и его брат стали жить на широкую ногу.
— Официальное открытие у них состоялось в марте, а в апреле на брата Рассохина стали оформлять дорогие машины, они стали ездить по заграницам, — рассказал Александр.
Например, в мае 2021 года Евгений Рассохин, брат основателя, зарегистрировал на себя Audi R8 с прекрасными номерами: В001ОР66.
Пострадавшие предполагают, что Дмитрий Рассохин — далеко не единственный директор «Симбиоз Финанс». Они считают, что компанией управляют его брат и еще несколько человек. Более того, Дмитрий, по их версии, даже не главный человек в компании.
— Мы уверены, что именно Евгений Рассохин и Александр Репринцев являются теневыми админами проекта «Симбиоз». Рассохин и Репринцев замутили пирамиду, а старшего брата Диму Рассохина решили поставить говорящей головой, ну понятно, со своей долей, — пишет один из участников Telegram-канала, где собрались бывшие вкладчики компании.
Однако, по данным «Контур.Фокуса», именно Дмитрий Рассохин является единственным создателем и директором «Симбиоз Финанс». Уставный капитал компании составляет всего 1 миллион рублей. Все 100% компании записаны на него, других сотрудников в ней не числится. С пирамидой прямо сейчас судится неизвестный свердловчанин, он требует взыскать с нее несколько сотен тысяч рублей.
Конечно, главная цель объединившихся пострадавших — заставить полицию взяться за это дело, однако пока успехом эта идея не увенчалась. Всем им прислали ответ из МВД, что заявления рассмотрены и перерегистрированы в «Книгу учета заявлений». Несколько таких документов есть в распоряжении редакции Е1.RU.
В УМВД по Екатеринбургу нам подтвердили, что получили множество жалоб от горожан.
— В полицию обратилось порядка 100 заявителей по факту неисполнения обязательств финансовой компанией. В настоящее время сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу проводится проверка по обращениям граждан. Полицейские истребуют финансовые документы, опрашивают заявителей. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили E1.RU в городском управлении полиции.
Сам Рассохин сейчас занял интересную позицию: он сообщил в своих соцсетях о том, что вкладчики, обратившиеся в полицию, увидят свои деньги в последнюю очередь. Якобы они мешают компании стабилизировать ситуацию.
— Все эти чаты с написанием заявлений — всего лишь инструмент давления на меня и последующего шантажа, неужели вы не понимаете, что вас просто используют? Вы этим только мешаете возобновлению выплат. Отзовите свои доносы, вы успеете еще их написать, если я не сдержу свое слово 15 сентября, — написал Дмитрий Рассохин.
Предприниматель объяснил свое решение тем, что он «вынужден тратить кучу времени и нервов на консультации с адвокатами из-за этого»:
— А мог бы потратить это время на возобновление выплат.