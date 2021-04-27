Где делают крутые стрижки и самый модный маникюр? Выбираем лучший салон красоты Новосибирска (голосуйте)

В Новосибирске выбирают лучший салон красоты
У новосибирцев осталось четыре дня, чтобы номинировать свою любимую компанию на «Народную премию НГС». В конце апреля мы подведем итоги и сформируем шорт-лист
Всего 10 номинаций, одна из которых — «Салон красоты и барбершоп года». О ней сегодня расскажем подробнее.
Горожане предложили уже почти
— Хожу в салон с самого открытия — с 2009 года. Там занимаются только депиляцией. Очень чисто, качественно, все мастера — молодцы.
Кто-то честно признается, что «в этот салон красоты ходит моя коллега — и выглядит она просто супер».
— Двенадцать лет я с этим салоном. Они меняли место локации, менялись специалисты, но абсолютно всегда была уверена в профессионализме массажистов. Всегда найду «свои руки», которые снимут напряжение или боль в теле. Высочайший уровень санитарии в любом пространстве салона, — пишет про свой любимый салон еще одна участница «Народной премии НГС».
— Храм скульптуры бровей! Ван лав, — коротко, но емко добавляет еще одна сибирячка (кстати, а где вы предпочитаете оформлять, красить и ламинировать брови? Проголосуйте в этой номинации).
— Это лучший салон-парикмахерская для детей в нашем городе. Ребенку всегда есть чем заняться, пока ждёшь своей очереди (да и просто после стрижки провести время): куча игрушек, ванная с конфетами и периодически приходит милый пес, с которым можно поиграть. Ну а отношениие барбера Тимура к деткам — это отдельная история... Как будто отдаешь ребенка второму папе.
А у вас есть любимый салон красоты в Новосибирске? Где вы предпочитаете делать стрижку или маникюр? И почему? Проголосуйте за этот салон и, возможно, именно он будет признан самым лучшим в Новосибирске! Проголосовать можно тут (это легко и просто).