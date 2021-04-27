Где делают крутые стрижки и самый модный маникюр? Выбираем лучший салон красоты Новосибирска (голосуйте)

У новосибирцев осталось четыре дня, чтобы номинировать свою любимую компанию на «Народную премию НГС». В конце апреля мы подведем итоги и сформируем шорт-лист из 100 лучших бизнесов Новосибирска. И ваш голос может оказаться решающим!



Всего 10 номинаций, одна из которых — «Салон красоты и барбершоп года». О ней сегодня расскажем подробнее.