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Тема дняОткуда дым в Новосибирске? Несколько версий

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Где делают крутые стрижки и самый модный маникюр? Выбираем лучший салон красоты Новосибирска (голосуйте)

Больше 10 тысяч новосибирцев уже поучаствовали в «Народной премии НГС»! Вы с нами?

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А у вас есть любимый парикмахер? В каком салоне красоты он работает? Проголосуйте за него на сайте «Народной премии НГС»<br>

А у вас есть любимый парикмахер? В каком салоне красоты он работает? Проголосуйте за него на сайте «Народной премии НГС»

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В Новосибирске выбирают лучший салон красоты

У новосибирцев осталось четыре дня, чтобы номинировать свою любимую компанию на «Народную премию НГС». В конце апреля мы подведем итоги и сформируем шорт-лист из 100 лучших бизнесов Новосибирска. И ваш голос может оказаться решающим!

Всего 10 номинаций, одна из которых — «Салон красоты и барбершоп года». О ней сегодня расскажем подробнее.

Горожане предложили уже почти 1500 вариантов. Мы почитали аргументы, почему тот или иной салон красоты — лучший. И некоторые комментарии запали нам в душу! Делимся ими.

— Хожу в салон с самого открытия — с 2009 года. Там занимаются только депиляцией. Очень чисто, качественно, все мастера — молодцы.

Кто-то честно признается, что «в этот салон красоты ходит моя коллега — и выглядит она просто супер».

— Двенадцать лет я с этим салоном. Они меняли место локации, менялись специалисты, но абсолютно всегда была уверена в профессионализме массажистов. Всегда найду «свои руки», которые снимут напряжение или боль в теле. Высочайший уровень санитарии в любом пространстве салона, — пишет про свой любимый салон еще одна участница «Народной премии НГС».

— Храм скульптуры бровей! Ван лав, — коротко, но емко добавляет еще одна сибирячка (кстати, а где вы предпочитаете оформлять, красить и ламинировать брови? Проголосуйте в этой номинации).

— Это лучший салон-парикмахерская для детей в нашем городе. Ребенку всегда есть чем заняться, пока ждёшь своей очереди (да и просто после стрижки провести время): куча игрушек, ванная с конфетами и периодически приходит милый пес, с которым можно поиграть. Ну а отношениие барбера Тимура к деткам — это отдельная история... Как будто отдаешь ребенка второму папе.

А у вас есть любимый салон красоты в Новосибирске? Где вы предпочитаете делать стрижку или маникюр? И почему? Проголосуйте за этот салон и, возможно, именно он будет признан самым лучшим в Новосибирске! Проголосовать можно тут (это легко и просто).

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Народная премия НГСсупермаркет
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