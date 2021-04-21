Где купить вкусные и недорогие продукты? Выбираем лучший супермаркет Новосибирска (голосуйте)

У новосибирцев осталось 10 дней, чтобы номинировать свою любимую компанию на «Народную премию НГС». В конце апреля мы подведем итоги и сформируем шорт-лист из 100 лучших бизнесов Новосибирска. И ваш голос может оказаться решающим!

Всего 10 номинаций, одна из которых — «Супермаркет года». О ней сегодня расскажем подробнее.