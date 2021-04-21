Где купить вкусные и недорогие продукты? Выбираем лучший супермаркет Новосибирска (голосуйте)

В Новосибирске выбирают лучший супермаркет
У новосибирцев осталось 10 дней, чтобы номинировать свою любимую компанию на «Народную премию НГС». В конце апреля мы подведем итоги и сформируем шорт-лист
Всего 10 номинаций, одна из которых — «Супермаркет года». О ней сегодня расскажем подробнее.
Горожане предложили уже более
Кто-то отмечает, что в их любимом магазине есть приятные вечерние скидки (которые суммируются со скидками по карте), кто-то нахваливает «всегда свежее мясо и очень вкусные полуфабрикаты».
— Из небольших супермаркетов это один из моих любимых. Радует, что тут есть много продуктов для поддержания здорового образа жизни, только здесь беру молочную продукцию. Я
Кто-то голосует за любимый супермаркет и честно признается, что там «обалденно вкусно пахнет слойками с ветчиной и сыром». А есть и те, кто ценит свой магазин за большой ассортимент: «Можно купить всё в одном месте — от часов до трусов и, конечно, продукты».
А у вас есть любимый супермаркет в магазине? Где вы предпочитаете покупать продукты? И почему? Проголосуйте за этот супермаркет и, возможно, именно он будет признан самым лучшим в Новосибирске! Проголосовать можно тут (это легко и просто).