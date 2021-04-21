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Где купить вкусные и недорогие продукты? Выбираем лучший супермаркет Новосибирска (голосуйте)

Почти 8000 новосибирцев уже поучаствовали в «Народной премии НГС». Вы с нами?

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А у вас есть любимый супермаркет? Проголосуйте за него на сайте «Народной премии НГС»

А у вас есть любимый супермаркет? Проголосуйте за него на сайте «Народной премии НГС»

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В Новосибирске выбирают лучший супермаркет

У новосибирцев осталось 10 дней, чтобы номинировать свою любимую компанию на «Народную премию НГС». В конце апреля мы подведем итоги и сформируем шорт-лист из 100 лучших бизнесов Новосибирска. И ваш голос может оказаться решающим!

Всего 10 номинаций, одна из которых — «Супермаркет года». О ней сегодня расскажем подробнее.

Горожане предложили уже более 500 вариантов. Какие-то магазины запали им в душу, потому что там «дешево и нет просрочки». О некоторых супермаркетах новосибирцы отзываются более красноречиво: «Доступные цены, всегда свежие продукты, товары хорошего качества, есть бесплатная доставка на дом и много товаров местных производителей».

Кто-то отмечает, что в их любимом магазине есть приятные вечерние скидки (которые суммируются со скидками по карте), кто-то нахваливает «всегда свежее мясо и очень вкусные полуфабрикаты».

— Из небольших супермаркетов это один из моих любимых. Радует, что тут есть много продуктов для поддержания здорового образа жизни, только здесь беру молочную продукцию. Я 17 лет своей жизни жила в селе, поэтому в курсе, что творог, который продается здесь, настоящий, — тепло отзывается о своем любимом магазине одна из читательниц НГС.

Кто-то голосует за любимый супермаркет и честно признается, что там «обалденно вкусно пахнет слойками с ветчиной и сыром». А есть и те, кто ценит свой магазин за большой ассортимент: «Можно купить всё в одном месте — от часов до трусов и, конечно, продукты».

А у вас есть любимый супермаркет в магазине? Где вы предпочитаете покупать продукты? И почему? Проголосуйте за этот супермаркет и, возможно, именно он будет признан самым лучшим в Новосибирске! Проголосовать можно тут (это легко и просто).

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Народная премия НГСсупермаркет
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