Новосибирский банкир-миллиардер Игорь Ким судится с YouTube и Google из-за видеоролика

Банкир Игорь Ким требует у Google и YouTube удалить ролик о нем
Долларовый миллиардер Игорь Ким подал иск в Арбитражный суд Новосибирской области к компаниям YouTube LLC и Google LLC. Банкир требует признать несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию фразы в ролике под названием «Игорь Ким. Финансовая пирамида. Ландомат и Экспобанк».
По данным сервиса «Контур.Фокус», Игорь Ким владеет 76,4% акций «Экспобанка». Также является учредителем строительной группы «Астон», благотворительного фонда «Паллада», ООО «Альянс Консалтинг» и других компаний.
В определении, которое размещено на сайте суда, указано, что Игорь Ким возмущен шестью фразами из видео. В них говорится о работе «Экспобанка», также его подозревают в создании банковской пирамиды и выведении средств за рубеж.
— Создавая цепочки банков ЕС, Игорь Ким, по мнению экспертов, вполне мог организовать эффективную прокачку так называемого черного нала, не только для себя, но и для своей крыши. Кто еще мог пользоваться услугами банковского пирата, — цитируют фразы из ролика в определении суда.
Игорь Ким требует удалить видео с YouTube. Сейчас этот ролик недоступен.
В декабре прошлого года стало известно, что Игорь Ким выкупит акции одного из старейших застройщиков Новосибирскам «Строительный трест № 43». Пять лет назад он также приобрел банк в Сербии.