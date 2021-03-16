Деньги ковшом: как в уральской глубинке строят крутые тракторы при полном равнодушии местных

Пока Саккулово и Челябинский завод промышленных тракторов сосуществуют в режиме сватовства, присматриваясь друг к другу. Денису нравится расположение недалеко от Челябинска, симпатично само место. Жители же Саккулово хоть и прохладны, но негатива тоже не испытывают. Я спросил, например, не мешают ли им тралы (платформы, на которых возят тракторы), но те ездят по отдельной дороге, поэтому особо не беспокоят.



Анастасия, менеджер завода, говорит, что у предприятия сложились вполне рабочие отношения с администрацией Саккулово, и заводчане стараются участвовать в жизни села, например, купили зеркальную стену для спортивного зала. Пока это взаимодействие точечное, но, кто знает, может быть, синергия возникнет со временем.



Я собираюсь уходить, когда Анастасия говорит Денису:



— Тут еще вопрос по поводу помощи школе.



— Я об этом не слышал, — поднимает брови Денис.



— Ну я тебе сейчас расскажу.



А за окном только что собранный трактор сдает задним ходом в парковочный слот у забора. На днях его заберет очередной покупатель.