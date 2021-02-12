Прокатчики Шерегеша перестали выдавать туристам шлемы. Рассказываем, причем тут региональные власти

Прокатчики Шерегеша перестали выдавать туристам шлемы
На горнолыжном курорте Шерегеш очередная проблема. На этот раз один из туристов рассказал нашим коллегам из NGS42.RU, что не во всех пунктах проката можно взять в аренду шлем.
Станислав Жоглик приехал в Шерегеш из Омска. Мужчина зашел в несколько пунктов проката на горе, но везде ему в выдаче шлема отказали. Причина — коронавирус. Хотя губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв еще в конце ноября подписал распоряжение, что горнолыжный инвентарь предприниматели Шерегеша выдавать могут.
— Спросил у прокатчиков про распоряжение губернатора. Они говорят, что там такие условия обработки масок и шлемов, что им выгоднее их не выдавать, чем выдавать, — рассказал собеседник портала.
Владелица одной из крупных сетей пунктов проката горнолыжного инвентаря «Райдер»
— Мы наоборот стараемся сделать доступными такие обязательные для безопасного катания атрибуты, как шлемы и очки. Это в нашей сети прокатов. У нас же одежда до сих пор запрещена к выдаче, поэтому мы рады уже тому, что можем выдавать туристам шлемы. Нам поступает ежедневно очень много звонков, спрашивают как раз таки про выдачу горнолыжного инвентаря. Прокаты заинтересованы сами в том, чтобы выдавать хотя бы то, что можно. Особенно учитывая тот поток туристов, который мы в этом году принимаем, — прокомментировала ситуацию
Мы обзвонили несколько пунктов проката в Шерегеше. Некоторые из них сообщили, что шлемов в наличии уже нет, все разобрали. Другие подтвердили, что этот инвентарь не выдают.
Власти Кузбасса разрешили открыть горнолыжный сезон в Шерегеше 14-15 ноября, несмотря на пандемию коронавируса. Только в первый день там успели побывать около пяти тысяч туристов. Но власти запретили пунктам проката выдавать горнолыжный инвентарь, в том числе и шлемы. Тогда предприниматели Шерегеша написали обращение на имя губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Они выразили свое недовольство тем, что новые коронавирусные ограничения на горнолыжном курорте сформировали без их участия и опубликовали за четыре дня до официального открытия сезона. В короткие сроки прокатам, гостиницам и общепиту пришлось подготовиться к работе.
Спустя две недели губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал очередное распоряжение из-за распространения COVID-19 в регионе. На этот раз он как раз таки смягчил коронавирусные ограничения. В частности, губернатор разрешил туристам брать в аренду горнолыжный инвентарь. Речь идет про шлемы, очки, маски, лыжи, сноуборды, ботинки и палки. Но при условии, что арендаторы будут дезинфицировать инвентарь после каждого туриста.