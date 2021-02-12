Прокатчики Шерегеша перестали выдавать туристам шлемы. Рассказываем, причем тут региональные власти

На горнолыжном курорте Шерегеш очередная проблема. На этот раз один из туристов рассказал нашим коллегам из NGS42.RU, что не во всех пунктах проката можно взять в аренду шлем.

Станислав Жоглик приехал в Шерегеш из Омска. Мужчина зашел в несколько пунктов проката на горе, но везде ему в выдаче шлема отказали. Причина — коронавирус. Хотя губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв еще в конце ноября подписал распоряжение, что горнолыжный инвентарь предприниматели Шерегеша выдавать могут.



— Спросил у прокатчиков про распоряжение губернатора. Они говорят, что там такие условия обработки масок и шлемов, что им выгоднее их не выдавать, чем выдавать, — рассказал собеседник портала.