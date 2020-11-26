В Новосибирске ликвидированы компании Жерара Депардье — представитель актера объяснил, что это значит

Сегодня в телеграм-канале Mash была опубликована информация о ликвидации новосибирского бизнеса, связанного с Жераром Депардье. Представитель французского актера Юрий Мосман объяснил, что случилось.
По данным системы «Контур.Фокус», предприятия, которые были зарегистрированы в Новосибирске российским представителем французского актера и предпринимателя Жерара Депардье, действительно находятся сейчас в стадии ликвидации. Речь идет об АО «Кинокомпания Бабушка», ООО «МОСМАН ЛО» и АО «Вкусы Франсе». Все они были зарегистрированы в Новосибирске осенью 2018 года, единственным их акционером или учредителем (в зависимости от формы организации предприятия) был Юрий Мосман.
Как пояснил предприниматель, отношение к Депардье имеют только акционерные общества «Вкусы Франсе» и «Кинокомпания бабушка».
— Ликвидация происходит из-за организационно-правовой формы — акционерное общество, что предполагает множество мероприятий контроля и пр. Мы находим эту организационно-правовую форму неудобной для работы. Ликвидация компаний не связана с пандемией, так как компании фактически нулевые. ИП Жерар Депардье состоит на регистрационном учете в Новосибирске и переезжать не планирует. ИП Жерар Депардье активно и находится на учете в Ленинской ИФНС Новосибирска, — сообщил Мосман.
Ликвидируемое предприятие «Мосман Ло» по словам предпринимателя, не имеет отношения ни к Депардье, ни к «Вкусам Франсе».
ИП Депардье Жерар Ксавие, действительно числится в списке предприятий зарегистрированных в Новосибирске. В качестве возможных видов деятельности у него указаны: производство кинофильмов и телевизионных программ, деятельность в области демонстрации кинофильмов, деятельность в области телевизионного вещания, деятельность информационных агентств и т.п.
Жерар Депардье получил прописку в Новосибирске в декабре 2018 года. Тогда представитель актера и бизнес-партнер в России Юлия Мосман говорила, что «команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания».
Другим направлением деятельности Депардье должна было стать съемка документального фильма о Новосибирске, который Депардье и его продюсер Арно Фрилле якобы готовили совместно с Первым каналом.
По данным «Контур. Фокус», в 2019 году на балансе «Бабушки» было только 99 тыс. рублей (79 тыс. — чистая прибыль). Предприятие заплатило налогов и взносов в пенсионный фонд на 4,7 тыс. рублей. Выручка ООО «МОСМАН ЛО» достигла 735 тыс. рублей, чистая прибыль составила 41 тыс. рублей, предприятие заплатило налогов и сборов на 54 тыс. рублей. Ликвидацией предприятий занимается брат Юрия Мосмана — Сергей.
Единственным бизнесом Депардье, результаты деятельности которого новосибирцы могли увидеть собственными глазами стала линейка продуктов «Вкусы Франсе» на упаковке которых красовался портрет французского актера. Осенью прошлого года в новосибирских магазинах сети «Ашан» появились замороженные полуфабрикаты (блины с начинками, пельмени, хинкали и т.д.) этой серии. Сейчас в «Ашане» можно купить так же паштеты и твердые сыры «от Депардье». Вся эта продукция выпускается, впрочем, специализированными предприятиями по договору с компанией «Вкусы Франции», зарегистрированной в Москве.
Новосибирская компания «Вкусы Франции» уже прошла процедуру ликвидации.«Контур. Фокус» она успела получить только 42 тыс. рублей чистой прибыли, но не заплатила ни копейки налогов и отчислений в социальные фонды. В июне 2019 года инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска заблокировала счета этой компании.