В Новосибирске ликвидированы компании Жерара Депардье — представитель актера объяснил, что это значит

Как пояснил предприниматель, отношение к Депардье имеют только акционерные общества «Вкусы Франсе» и «Кинокомпания бабушка».

— Ликвидация происходит из-за организационно-правовой формы — акционерное общество, что предполагает множество мероприятий контроля и пр. Мы находим эту организационно-правовую форму неудобной для работы. Ликвидация компаний не связана с пандемией, так как компании фактически нулевые. ИП Жерар Депардье состоит на регистрационном учете в Новосибирске и переезжать не планирует. ИП Жерар Депардье активно и находится на учете в Ленинской ИФНС Новосибирска, — сообщил Мосман.

Ликвидируемое предприятие «Мосман Ло» по словам предпринимателя, не имеет отношения ни к Депардье, ни к «Вкусам Франсе».



ИП Депардье Жерар Ксавие, действительно числится в списке предприятий зарегистрированных в Новосибирске. В качестве возможных видов деятельности у него указаны: производство кинофильмов и телевизионных программ, деятельность в области демонстрации кинофильмов, деятельность в области телевизионного вещания, деятельность информационных агентств и т.п.