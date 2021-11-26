Порывы ветра до 18 м/с: прогноз погоды в Новосибирске на грядущие выходные

Синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня в Новосибирске. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на выходных, 27 и 28 ноября, на территории города ожидаются порывы ветра до 18 м/с .

В субботу, 27 ноября, ночные температуры достигнут показателя в -15... -17 °С , а дневные -6... -8 °С . Ветер юго-западный, ночью 4– 9 м/с , днем 8–1 3 м/ с, местами порывы до 18 м /с. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, местами метель. Также стоит быть осторожными на дорогах — местами ожидается гололедица.

