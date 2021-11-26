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Порывы ветра до 18 м/с: прогноз погоды в Новосибирске на грядущие выходные

В городе также ожидаются метель и гололедица

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Синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня в Новосибирске. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на выходных, 27 и 28 ноября, на территории города ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

В субботу, 27 ноября, ночные температуры достигнут показателя в -15... -17 °С, а дневные -6... -8 °С. Ветер юго-западный, ночью 4–9 м/с, днем 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, местами метель. Также стоит быть осторожными на дорогах — местами ожидается гололедица.

В воскресенье, 28 ноября, температура ночью -7... -9 °С с небольшим повышением к утру, днем -4... -6 °С. Ветер ожидается юго-западный: ночью порывы 8–13 м/с, местами — до 18 м/с, а днем 6–11 м/с, местами — до 16 м/с. Днем на город опустится умеренный снег, метель.

Также уже известен прогноз погоды на понедельник, 29 ноября. Ночная температура опустится до -10... -12 °С. Днем будет теплее -6... -8 °С. Ветер юго-западный 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Ночью пойдет небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков.

Специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

На днях в Территориальном управлении автомобильных дорог по Новосибирской области попросили сибиряков не выезжать на трассы из-за плохой погоды.

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выходныепрогноз погоды
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