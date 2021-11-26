Порывы ветра до 18 м/с: прогноз погоды в Новосибирске на грядущие выходные

Синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня в Новосибирске. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на выходных, 27 и 28 ноября, на территории города ожидаются порывы ветра до
В субботу, 27 ноября, ночные температуры достигнут показателя в
В воскресенье, 28 ноября, температура ночью
Также уже известен прогноз погоды на понедельник, 29 ноября. Ночная температура опустится до
Специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051,
На днях в Территориальном управлении автомобильных дорог по Новосибирской области попросили сибиряков не выезжать на трассы из-за плохой погоды.