Новосибирские пляжи покрылись льдом — 15 атмосферных фото

В Новосибирске Обское море начало покрываться льдом
В ноябре в Новосибирск пришли первые морозы и снегопады. Хотя Обское море не замерзло, внешний вид его пляжей кардинально изменился — берега покрылись снегом, а волны бьются о заледеневшие камни.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил пляжи «Звезда» и «Центральный». Посмотрите на его снимках, как они преобразились с приходом холодов.
На этой неделе, 3 ноября, новосибирцы устроили заплыв на сапах по Оби. Им не помешал даже мороз в -15 градусов. Посмотрите, как развлекались экстремалы.