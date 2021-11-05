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Новосибирские пляжи покрылись льдом — 15 атмосферных фото

Берег выглядит пустынным

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Так выглядело Обское водохранилище 4 ноября

Так выглядело Обское водохранилище 4 ноября

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В Новосибирске Обское море начало покрываться льдом

В ноябре в Новосибирск пришли первые морозы и снегопады. Хотя Обское море не замерзло, внешний вид его пляжей кардинально изменился — берега покрылись снегом, а волны бьются о заледеневшие камни.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил пляжи «Звезда» и «Центральный». Посмотрите на его снимках, как они преобразились с приходом холодов.

Вода, попадая на камни, замерзает

Вода, попадая на камни, замерзает

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Снегопады начались в Новосибирске в конце прошлой недели

Снегопады начались в Новосибирске в конце прошлой недели

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В среду, 3 ноября, в городе похолодало до -18 градусов

В среду, 3 ноября, в городе похолодало до -18 градусов

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Лед начал постепенно сковывать Обское море

Лед начал постепенно сковывать Обское море

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В прошлом году водохранилище превратилось в «снежную пустыню» к 21 ноября

В прошлом году водохранилище превратилось в «снежную пустыню» к 21 ноября

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Ходить по льду сразу после замерзания опасно

Ходить по льду сразу после замерзания опасно

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Иногда во время морозов над водой поднимается пар

Иногда во время морозов над водой поднимается пар

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Лед образует на берегу хаотичные рисунки

Лед образует на берегу хаотичные рисунки

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Берега постепенно замерзают

Берега постепенно замерзают

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Сегодня в Новосибирске, по данным сервиса «Яндекс.Погода», -7 градусов

Сегодня в Новосибирске, по данным сервиса «Яндекс.Погода», -7 градусов

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Лед покрывает и сооружения на берегу

Лед покрывает и сооружения на берегу

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Холода пугают далеко не всех

Холода пугают далеко не всех

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Летом здесь собираются компании друзей, чтобы отдохнуть. С приходом холодов пляж пустеет

Летом здесь собираются компании друзей, чтобы отдохнуть. С приходом холодов пляж пустеет

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Несмотря на мороз, новосибирцы приходят сюда на прогулки

Несмотря на мороз, новосибирцы приходят сюда на прогулки

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На этой неделе, 3 ноября, новосибирцы устроили заплыв на сапах по Оби. Им не помешал даже мороз в -15 градусов. Посмотрите, как развлекались экстремалы.

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Обское морезималедпляжхолод
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