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Москва превратилась в Сайлент Хилл: из-за густого тумана в городе ничего не видно

Смотрите фотографии столицы в тумане

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Туман рассеется только после обеда

Туман рассеется только после обеда

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С вечера 1 ноября на Москву опустился густой туман. МЧС сначала предупредило, что видимость до 200–700 метров сохранится до 10 утра 2 ноября, но туман до сих пор не рассеялся. По последним данным, плохая видимость сохранится до 14:00 мск. Столичные аэропорты задерживают или отменяют рейсы. По данным ТАСС на 09:45 мск, во Внуково задержаны 75 рейсов, в Шереметьево — 49, в Жуковском и Домодедово — по 3 рейса. В Домодедове отменили 13 рейсов, в Шереметьеве — 10, еще 6 рейсов задержаны во Внукове. Пользователи соцсетей делятся фотографиями тумана, который их удивляет. Посмотрите и вы.

Утро в Москве выдалось туманным

Утро в Москве выдалось туманным

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Смог до сих пор не рассеялся

Смог до сих пор не рассеялся

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Москвапогодатуман
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