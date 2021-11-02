Москва превратилась в Сайлент Хилл: из-за густого тумана в городе ничего не видно

С вечера 1 ноября на Москву опустился густой туман. МЧС сначала предупредило, что видимость до 200–700 метров сохранится до 10 утра 2 ноября, но туман до сих пор не рассеялся. По последним данным, плохая видимость сохранится до 14:00 мск. Столичные аэропорты задерживают или отменяют рейсы. По данным ТАСС на 09:45 мск, во Внуково задержаны 75 рейсов, в Шереметьево — 49, в Жуковском и Домодедово — по 3 рейса. В Домодедове отменили 13 рейсов, в Шереметьеве — 10, еще 6 рейсов задержаны во Внукове. Пользователи соцсетей делятся фотографиями тумана, который их удивляет. Посмотрите и вы.