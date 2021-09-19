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«Адреналина хватило на весь день»: сибиряк поймал гигантскую щуку и рассказал, как ему это удалось

Вес рыбы составил 13,2 килограмма

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Сибиряк побил свой собственный рекорд в 8,3 килограмма

Сибиряк побил свой собственный рекорд в 8,3 килограмма

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В Новосибирской области в Оби сибиряк поймал щуку весом 13,2 килограмма. Мужчина рассказал, как ему повезло выловить такого гиганта и побить свой личный рекорд.

— Рыбалкой занимаюсь с 5–6 лет, то есть уже почти 30 лет, а спиннингом — активно 6 лет. Рыба поймана недалеко от города, около 40 километров. Более точно не скажу, иначе там половина города завтра будет, — шутит Роман Колосов.

Раньше, признается сибиряк, на рыбалку удавалось выезжать значительно чаще, однако в этом году времени для такого удовольствия почти не остается — мужчина развивает свой бизнес. Предыдущий рекорд, поясняет Роман, он поставил, когда поймал рыбу весом 8,3 килограмма.

Фотографиями нынешнего удивительного улова, добиться которого ему помог напарник Сергей, мужчина поделился в группе «Рыбалка в Новосибирске».

Раньше Роман выезжал рыбачить по <nobr class="_">20–25</nobr> выездов за год, но из-за работы стал делать это реже

Раньше Роман выезжал рыбачить по 20–25 выездов за год, но из-за работы стал делать это реже

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— Безусловно, было тяжело, сама по себе рыба очень тяжелая! Она еще сопротивляется, поэтому качественная снасть и умение победили, потому как любая, даже самая маленькая ошибка могла стоить потери трофея. Адреналина после поимки хватило на весь день! Теперь этот рекорд побить будет крайне сложно, — поделился Роман.

В конце августа мы рассказывали историю сибиряка, который поймал в Обском водохранилище огромного судака весом 7,3 кг.

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рыбалкащука
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