«Адреналина хватило на весь день»: сибиряк поймал гигантскую щуку и рассказал, как ему это удалось

В Новосибирской области в Оби сибиряк поймал щуку весом
— Рыбалкой занимаюсь с
Раньше, признается сибиряк, на рыбалку удавалось выезжать значительно чаще, однако в этом году времени для такого удовольствия почти не остается — мужчина развивает свой бизнес. Предыдущий рекорд, поясняет Роман, он поставил, когда поймал рыбу весом
Фотографиями нынешнего удивительного улова, добиться которого ему помог напарник Сергей, мужчина поделился в группе «Рыбалка в Новосибирске».
— Безусловно, было тяжело, сама по себе рыба очень тяжелая! Она еще сопротивляется, поэтому качественная снасть и умение победили, потому как любая, даже самая маленькая ошибка могла стоить потери трофея. Адреналина после поимки хватило на весь день! Теперь этот рекорд побить будет крайне сложно, — поделился Роман.
В конце августа мы рассказывали историю сибиряка, который поймал в Обском водохранилище огромного судака весом