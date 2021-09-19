«Адреналина хватило на весь день»: сибиряк поймал гигантскую щуку и рассказал, как ему это удалось

В Новосибирской области в Оби сибиряк поймал щуку весом 13,2 килограмма . Мужчина рассказал, как ему повезло выловить такого гиганта и побить свой личный рекорд.

— Рыбалкой занимаюсь с 5–6 лет, то есть уже почти 30 лет , а спиннингом — активно 6 лет . Рыба поймана недалеко от города, около 40 километров. Более точно не скажу, иначе там половина города завтра будет, — шутит Роман Колосов.