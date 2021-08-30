Новосибирскую область ждут заморозки до -3 градусов. А какая погода будет во время линеек на 1 Сентября?

Новосибирск ждет прохладная и дождливая погода, а по ночам ожидаются минусовые температуры. Синоптики составили прогноз на следующие 3 дня, в том числе и на Первое Сентября, когда в школах пройдут торжественные линейки.

Как рассказали в Новосибирском гидрометцентре, завтра, 31 августа, по Новосибирской области ожидаются небольшие дожди и северный ветер скоростью 3–8 м/с. Местами порывы до 13 м/с. Температура ночью 2–7 градусов, по востоку региона до +12 градусов. Днем — 13–18 градусов. В Новосибирске 31 августа обещают небольшие дожди ночью, днем без осадков, ветер северный 3–8 м/с. Ночная температура составит 7–9 градусов, дневная — 15–17.