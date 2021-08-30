Новосибирскую область ждут заморозки до -3 градусов. А какая погода будет во время линеек на 1 Сентября?

Новосибирские синоптики составили прогноз на 1 Сентября
Новосибирск ждет прохладная и дождливая погода, а по ночам ожидаются минусовые температуры. Синоптики составили прогноз на следующие 3 дня, в том числе и на Первое Сентября, когда в школах пройдут торжественные линейки.
Как рассказали в Новосибирском гидрометцентре, завтра, 31 августа, по Новосибирской области ожидаются небольшие дожди и северный ветер скоростью 3–8 м/с. Местами порывы до 13 м/с. Температура ночью 2–7 градусов, по востоку региона до +12 градусов. Днем — 13–18 градусов. В Новосибирске 31 августа обещают небольшие дожди ночью, днем без осадков, ветер северный 3–8 м/с. Ночная температура составит 7–9 градусов, дневная — 15–17.
— 1 сентября по области небольшие дожди, ветер северный 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью 1–6 градусов, по востоку до 11, и при прояснениях заморозки до -3. Днем 14–19 градусов. В городе преимущественно без осадков, ветер северный, 3–8 м/с, температура ночью 6–8 градусов, днем — 16–18 градусов, — сообщили синоптики.
2 сентября также ожидается прохладная погода. По области преимущественно без осадков, ветер восточный 2–7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура ночью 3–8 градусов, при прояснениях заморозки до -3. Днем обещают 14–19 градусов.
В городе 2 сентября осадков не ожидается, температура ночью составит 6–8 градусов, а днем 16–18 градусов.
В прошлом году на 1 Сентября тоже было дождливо, но тепло. Здесь вы можете почитать наш репортаж с прошлогоднего праздника.