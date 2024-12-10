Бензин утекает за рубеж? Разбираемся, почему АИ-95 теперь стоит 60 рублей за литр

Челябинск уже давно фигурирует в списке городов с самым дешевым бензином в России Источник: Наталья Лапцевич











В России возросли темпы удорожания топлива, достигнув летних уровней. В среднем стоимость бензина прибавляет по 20 копеек в неделю за литр. После ряда мер, принятых в июле, цены успокоились, и в середине осени на АИ-95 они росли примерно на 5 копеек в неделю. Однако с середины ноября подорожание ускорилось: средняя стоимость литра АИ-95 в России вплотную приблизилась к отметке 60 рублей (точнее, 59,71 рубля). Бензин АИ-92 стоит сейчас 54,55 рубля за литр, дизтопливо — 69,04.

Стоимость топлива отличается в регионах: например, самый дешевый бензин АИ-92 в Челябинске (51,02 рубля за литр), самый дорогой — в Якутске (70,05). Разбег для бензина АИ-95 — от 55,39 рубля за литр в Барнауле до 74,34 в Южно-Сахалинске.

Стоимость АИ-95 стремится к 60 рублям за литр Источник: Наталья Лапцевич











Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов говорит, что подорожание бензина идет с лета и тенденция не является новой. В чем причины?

— Ответ банален: как отвечают и многие производители других товаров, если всё дорожает, то почему наши товары не должны дорожать? — говорит эксперт. — Годовая инфляция цен на бензин больше, чем для других товаров, но пока ненамного. У нас ожидается инфляция по году в районе 8%, посмотрим, удастся ли бензину удержаться в этом коридоре.

После бензинового кризиса весны 2018 года Правительство РФ и нефтяные компании придерживались негласного правила, которое ограничивало темпы подорожания топлива величиной, равной средней инфляции в России. До сих пор это правило соблюдалось, однако летом 2024 года бензин ушел в небольшой отрыв. Но осенью разогналась и инфляция, так что теперь паритет плюс-минус соблюдается. Так, по данным Минэкономразвития, на начало декабря годовая инфляция составила 9,07%. АИ-92 за год прибавил 8,6%, АИ-95 — 9%. Цена дизтоплива подросла на 7,4%.

Изменение стоимости бензина АИ-92 за последние три года (данные Росстата) Источник: Fincult.info











Что касается причин регулярного удорожания бензина, помимо инфляции, Константин Симонов отмечает еще несколько факторов.

— Отрасль серьезно обложена налогами, например на добычу полезных ископаемых. Есть акцизы на бензин, — объясняет он. — Не забывайте, что более 70% в цене бензина — это разного рода налоги и акцизы и они будут увеличиваться в следующем году. Если они увеличиваются, то почему бензины должны дешеветь? Поскольку государство планирует и дальше наращивать фискальные сборы с нефтяного сектора, несложно предположить, что нефтяные компании не смогут искусственно удерживать цены на бензин в ситуации, когда дорожает всё.

Изменение стоимости бензина АИ-95 за последние три года (данные Росстата) Источник: Fincult.info











Осенью 2024 года согласованы поправки в Налоговый кодекс, и акциз на бензин 5-го экологического класса возрастет сразу на 14%, с 15,048 тысячи рублей за тонну до 17,088 тысячи. При пересчете на привычные величины это эквивалентно увеличению «акцизной наценки» с 11,3 рубля в литре бензина до 12,8 рубля. То есть только это изменение должно увеличить стоимость бензина в начале года на 1,5 рубля с литра. Акцизы на дизтопливо вырастут на 16%, с 10,425 тысячи рублей за тонну до 12,12 тысячи.

Константин Симонов отмечает, что бензин является экспортным товаром, что также оказывает давление на цены.

— Никаких проблем с реализацией бензина на внешних рынках нет, и у государства есть смягчающая политика под названием «демпфер», с помощью которой оно пытается компенсировать нефтяным компаниям часть затрат для сохранения топлива на внутреннем рынке, но даже так экспорт остается привлекательным, — добавляет специалист.

Надо понимать, что сейчас экспортная альтернатива по бензину лучше, чем по внутреннему рынку. Константин Симонов директор Фонда национальной энергетической безопасности

С осени прошлого года государство несколько раз вводило и отменяло запрет на экспорт бензина. Последние ограничения действовали с начала августа, но в декабре компаниям опять разрешили отгружать бензин на экспортные рынки. Это совпало с заметным обесцениванием рубля, что увеличило привлекательность экспортной альтернативы для нефтяных компаний.

Влияет и сезонный фактор, но в большей степени он касается дизтоплива. Осенью регионы переходят сначала на межсезонное, затем на зимнее топливо, что традиционно дает повод повысить цены.

— «Дизельная инфляция» пока ниже общей, поэтому зимой этот вид топлива будет догонять, — говорит Константин Симонов. — В ситуации, когда дорожает всё, а нефтяная отрасль обложена налогами, ожидать дешевого бензина или дизтоплива не приходится.

Интересно, что оптовая стоимость топлива в конце ноября составляла в районе 60–63 тысяч рублей за тонну АИ-95 и 58–61 тысячи рублей за тонну АИ-92 с тенденцией к снижению. Это высокие, но не рекордные величины: например, осенью прошлого года АИ-95 стоил на бирже до 75 тысяч рублей за тонну.