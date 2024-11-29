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Авто обзор АВТОВАЗ начал продажи самой дорогой «Лады» в истории завода

АВТОВАЗ начал продажи самой дорогой «Лады» в истории завода

Сколько будет стоить Aura

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28 комментариев

Выпуск новой Lada Aura начался осенью 2024 года

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Стартовали продажи самой дорогой Lada в истории завода: АВТОВАЗ начал отгрузки седана Aura в дилерские центры страны. Сначала ее получат автосалоны в столицах, затем — в регионах. Челябинск назван в числе первых городов, где появление Aura ожидается уже в декабре.

Aura — это разновидность Lada Vesta с растянутой на 250 мм колесной базой, из-за чего общая длина составляет почти 4,7 метра. Идея не нова, и еще в 2015–2016 году завод выпустил малым тиражом Lada Vesta Signature с такими же параметрами для корпоративных разъездов. Но есть и принципиальные отличия: если Signature была мелкосерийной машиной, которую собирали из готовой Lada Vesta, то Aura выпускают на основном конвейере, то есть ее удлиненные боковины штампуют целиком.

Lada Vesta Signature с удлиненной на 250 мм колесной базой появилась еще в 2016 году. Сейчас АВТОВАЗ вернулся к той идее

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Силовой агрегат — мотор объемом 1,8 литра в паре вариатором, вероятно, китайской фирмы WLY, как у Lada Vesta. Даже для обычной Lada Vesta такой мотор обеспечивает весьма среднюю динамику, так что от потяжелевшей Aura не стоит ждать подвигов в спринтах с места.

Стоимость Aura начинается от 2,6 миллиона рублей, что примерно на 200 тысяч дороже топовой Lada Vesta SW Sportline. В комплектации Premier есть светодиодные фары, фронтальные и боковые подушки безопасности, обогревы руля и сидений, парктроник, кондиционер, мультимедийная система. В версии Status есть отделка салона натуральной кожей и мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, но такие машины будут стоить ближе к 3 миллионам. В целом оснащенность Aura мало отличается от комплектации Techno для обычной «Весты». Из значимых отличий помимо кожаного салона есть обогрев форсунок и задних сидений.

Салон впервые для АВТОВАЗа отделан натуральной кожей

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Основные продажи для Lada Aura должны обеспечить корпоративные клиенты. Скромная оснащенность второго ряда сидений и низкая динамика могут ограничить спрос на фоне китайских автомобилей сравнимой цены, но более высокого класса. Например, цена более крупного Chery Arrizo 8 начинается от 2,73 миллиона рублей.

Впрочем, АВТОВАЗу должна помочь инициатива по пересадке чиновников на российские автомобили. Lada Vesta в сентябре подорожала из-за возвращения системы стабилизации.

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Комментарии
32
март
23 минуты
Был такой длиннобазный "Москвич Иван Калита". И где он?
Почётный гражданин Левосибирска
32 минуты
Если в телегу установить кожаные кресла вместо лавки, она каретой не станет.
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