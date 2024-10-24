Автомобили дорожают ежедневно. Пик ожидается к концу осени

Tank 300 подорожал на 50 тысяч рублей Источник: пресс-служба компании «КЛЮЧАВТО»











После октябрьского повышения утильсбора автодилеры переписывают прайс-листы в веерном режиме. По данным «Автостата», повысились цены у Chery и ее суббрендов (Omoda, Exeed, Jetour, Jaecoo), Geely и родственной ей Belgee, Haval и Tank. Пока подорожание затрагивает не 100 процентов моделей, и каждая марка выбрала свою стратегию. Например, у Geely подросли цены почти на весь ассортимент, а у Haval — только на относительно новые H3 и H9. Changan аналогично ограничился повышением стоимости двух моделей.

Однако ряд марок начал переписывать ценники еще в сентябре, например, Jaecoo J7 в начале осени добавил 50 тысяч рублей, а после повышения утильсбора — еще 100 тысяч.

Knewstar 001 (бывшая Geely Tugella) вышла на рынок в сентябре и оказалась на 164-264 тысячи дешевле исходной модели. Но уже в октябре она подорожала на 90 тысяч рублей (в средней и топовой версиях) Источник: knewstar.ru











Утилизационный сбор для новых моделей с моторами объемом 1-2 литра повысился на 256 тысяч рублей, но удорожание большинства моделей не столь значительно: для некоторых наценка составляет 10-50 тысяч, но также есть примеры увеличения стоимости на 100-150 тысяч и более. Так, цена Jetour T2 подскочила сразу на 200-250 тысяч, что является высоким значением даже в относительных цифрах (+5-6% к цене).

Дилеры распродают запасы

Управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк считает плавное увеличение цен вполне ожидаемым:

— Автодилеры распродают запасы автомобилей, которые ввезены в страну до увеличения ставок утильсбора, — говорит она. — Поэтому более заметная волна подорожания машин ожидается ближе к концу осени, а также в начале 2025 года, когда произойдет очередное повышение утильсбора.

Источник: Семен Казьмин

С января 2025 года утильсбор для популярных моделей возрастет на 367 тысяч рублей относительно сентябрьского уровня.

— Сейчас средний шаг подорожания автомобилей составляет примерно 50 тысяч рублей, — продолжает Ирина Франк. — Например, популярный у россиян кроссовер Geely Monjaro подорожал на 52 тысячи рублей, однако некоторые модели поднялись в цене на 100 тысяч и даже больше.

Рынок по-прежнему активен

По словам Ирины Франк, резкого спада спроса на рынке при этом не наблюдается: правильнее говорить об успокоении.

— «Яма» не чувствуется, поскольку россияне продолжают покупать новые автомобили, которые хоть и подорожали, но пока не критично, — объясняет специалист. — И это при том, что цены будут расти дальше, поэтому более доступными в будущем машины точно не станут. Это понимают покупатели, которые ищут средства, чтобы инвестировать их в новые авто.

Цена Xcite X-Cross 7 пока сохранена на уровне от 2,5 млн, и в октябре разница с Chery Tiggo 7 Pro Max увеличилась еще на 50 тысяч из-за подорожания последнего Источник: Артем Краснов











Активность на рынке сохраняется, и первая неделя октября стала лучшей с начала СВО: россияне купили 56 тысяч автомобилей, из которых на легковушки пришлось 49 тысяч.

Долларовый фактор

Дополнительное давление на цены оказывают курсы валют. Если в начале августа 2024 года доллар стоил 84 рубля, то сейчас приблизился к 97 рублям. Юань в конце июля не доходил до 12 рублей, сейчас превышает 13,5 рубля. Эксперты не исключают, что доллар по сто рублей мы увидим уже в конце года.

Хотя влияние курсов валют на стоимость машин нелинейно, при прямом пересчете получается, что обесценивание рубля на 10% приводит к увеличению цены средней иномарки примерно на 250 тысяч рублей, что сопоставимо с влиянием утильсбора.

Старые цены кончаются

Ирина Франк отмечает, что запасы машин, ввезенных на прежних условиях, постепенно заканчиваются:

— Эти запасы могут варьироваться в зависимости от региона, марки и модели, — говорит она. — Некоторые автодилеры могли запланировать увеличение запасов в преддверии повышения утильсбора, что привело к избыточным остаткам на складах, которые нужно распродавать. Однако такие запасы не вечны и закончатся в ближайшем будущем.

К весне будущего года, по нашим оценкам, автомобили должны подорожать примерно на 400 тысяч рублей относительно сентябрьского уровня. Корректировка утильсбора станет ежегодной вплоть до 2030 года. Парадоксально, что несмотря на свое название, никакого отношения к рециклингу автомобилей утильсбор не имеет.