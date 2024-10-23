НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

южн.

 747мм 68%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87

Водители спешат на СТО сменить резину

В Африке сбили пилота из Сибири
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Как обламывают воришек
Ожоги после эпиляции
Новосибирск в окопах
Как попасть к врачу
Возвращение «Труновских»
Новости в Telegram
Авто «Очередь до середины ноября»: новосибирцев предупредили о гололеде — водители спешат на СТО сменить резину

«Очередь до середины ноября»: новосибирцев предупредили о гололеде — водители спешат на СТО сменить резину

На новосибирских СТО расписали места на смену зимней резины

3 141
45 комментариев

Морозы придут в середине следующей недели

С приходом похолодания в Новосибирской области автолюбители поспешили на СТО, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю. Как рассказали корреспонденту НГС в шиномонтажных мастерских города, первые клиенты на эту услугу появились с первыми заморозками в конце сентября. Как отметили в автосервисе «Запаска», сейчас поток водителей на смену резины невелик, но большинство уже записываются в сервис на конец месяца.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в середине следующей недели в Новосибирске ожидаются морозы. Как уточнили синоптики, на дорогах возможен гололед.

— Большие очереди были, когда наступили первые похолодания, сейчас клиенты есть, но поток на смену резины не такой большой. По нашим наблюдениям вторая волна начнется, когда выпадет первый снег и начнется первый гололед. Мы работаем в порядке живой очереди и по записи. На обслуживание одного автомобиля у мастера уходит около 30 минут, — рассказал сотрудник автосервиса «Запаска» Дмитрий.

Первый гололед, а за ним и наплыв водителей на смену резины ожидают и в автосервисе MAXservice 54. Как рассказали на СТО, сейчас там небольшой поток клиентов, по опыту наплыв ожидают уже к концу месяца.

— Мы работаем в порядке живой очереди. В одной мастерской работают по 4-5 мастеров, на обслуживание одного автомобиля, на смену резины уходит чуть больше 15 минут. Поэтому, даже когда начинаются снегопады и увеличивается количество водителей, мы успеваем их оперативно обслужить, — пояснил Евгений.

В автосервисе «Колесо.ру» работают как в порядке живой очереди, так и по записи. Однако, в сервисе отметили, что очередь на смену резины уже расписана до середины ноября.

— У нас несколько сервисов по городу, в каждом из них в среднем работает по 5-6 мастеров. На смену резины на автомобиле у мастера уходит около 30 минут. К нам в сервис можно приехать со своей резиной и вам ее сменят, или же вы можете купить зимнюю резину у нас и сразу произвести монтаж на месте. Стоимость на смену зависти от радиуса колеса, если берем самые маленькие диски, то это в среднем будет стоить около тысяч рублей. Сейчас у нас расписана очередь до середины ноября, — объяснила сотрудница сервиса Александра.

Ранее мы изучили ассортимент зимней резины и цены, а также выяснили, сколько стоят их колоны из Китая и качество этих шин.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Шиномонтаж Гололед Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
46
Татьяна 53
1 час
гололёд, значит пробки будут по всему городу.
С левого берега
49 минут
Давайте продолжим эту вечную тему - липучка или шипы). Я за липучку.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка призналась, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
«Село Архыз — это Тольятти 90-х»: путешественники оценили кавказский горный курорт. Стоит ли туда ехать
Анонимное мнение
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
Мутная жемчужина Сибири: журналист НГС обнаружил на Алтае запретное озеро — из него качают миллиарды
Павел Тиунов
Корреспондент
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Александр,42

Кос,40

Дашулька,18

НЕвруша,37

Данил Тадин,20

Ирина,43

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление