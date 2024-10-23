«Очередь до середины ноября»: новосибирцев предупредили о гололеде — водители спешат на СТО сменить резину

Морозы придут в середине следующей недели Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











С приходом похолодания в Новосибирской области автолюбители поспешили на СТО, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю. Как рассказали корреспонденту НГС в шиномонтажных мастерских города, первые клиенты на эту услугу появились с первыми заморозками в конце сентября. Как отметили в автосервисе «Запаска», сейчас поток водителей на смену резины невелик, но большинство уже записываются в сервис на конец месяца.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в середине следующей недели в Новосибирске ожидаются морозы. Как уточнили синоптики, на дорогах возможен гололед.

— Большие очереди были, когда наступили первые похолодания, сейчас клиенты есть, но поток на смену резины не такой большой. По нашим наблюдениям вторая волна начнется, когда выпадет первый снег и начнется первый гололед. Мы работаем в порядке живой очереди и по записи. На обслуживание одного автомобиля у мастера уходит около 30 минут, — рассказал сотрудник автосервиса «Запаска» Дмитрий.

Первый гололед, а за ним и наплыв водителей на смену резины ожидают и в автосервисе MAXservice 54. Как рассказали на СТО, сейчас там небольшой поток клиентов, по опыту наплыв ожидают уже к концу месяца.

— Мы работаем в порядке живой очереди. В одной мастерской работают по 4-5 мастеров, на обслуживание одного автомобиля, на смену резины уходит чуть больше 15 минут. Поэтому, даже когда начинаются снегопады и увеличивается количество водителей, мы успеваем их оперативно обслужить, — пояснил Евгений.

В автосервисе «Колесо.ру» работают как в порядке живой очереди, так и по записи. Однако, в сервисе отметили, что очередь на смену резины уже расписана до середины ноября.

— У нас несколько сервисов по городу, в каждом из них в среднем работает по 5-6 мастеров. На смену резины на автомобиле у мастера уходит около 30 минут. К нам в сервис можно приехать со своей резиной и вам ее сменят, или же вы можете купить зимнюю резину у нас и сразу произвести монтаж на месте. Стоимость на смену зависти от радиуса колеса, если берем самые маленькие диски, то это в среднем будет стоить около тысяч рублей. Сейчас у нас расписана очередь до середины ноября, — объяснила сотрудница сервиса Александра.