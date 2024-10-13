Таксистам хана? Tesla представила Cybercab, который изменит транспорт будущего

Автомобиль показали в виде движущегося концепта Источник: пресс-служба компании Tesla











Глава Tesla Илон Маск презентовал новую и, вероятно, самую революционную модель компании: Tesla Cybercab. Это беспилотное такси, которое не имеет органов управления и предназначено исключительно для езды в автономном режиме. Если идея сработает, модель перевернет транспортные стратегии всего мира. Если нет — может потопить компанию Tesla.

Презентация должна была состояться еще в августе, но была перенесена на поздний срок из-за недоработок. Технических деталей о новинке практически нет: как и прочие модели компании, Cybercab является электромобилем, но мощность его моторов и емкость батарей не разглашаются. По заявлению Маска, компания работает над индукционной зарядкой (беспроводной).

Двери открываются вверх. Салон — строго двухместный Источник: пресс-служба компании Tesla











Cybercab пришел на смену так и не рожденной Tesla Model 2 (проект Redwood), которую предполагалось сделать самой доступной моделью компании ценой до 25 тысяч долларов. Илон Маск настаивал, чтобы модель сразу шла в автопилотируемом варианте, но в компании убедили его на первых порах оставить классические органы управления. Однако Tesla так и не удалось представить жизнеспособную концепцию массового электромобиля, возможно, из-за яростной конкуренции со стороны китайских компаний: те предлагают электромобили ценой от 9 тысяч долларов. Поэтому весной 2024 года Илон Маск изменил концепцию в пользу исключительно автопилотируемой модели для такси, цена которого должна уложиться в 30 тысяч долларов.

Кузов напоминает помесь лифтбека и купе Источник: пресс-служба компании Tesla











Показанный прототип явно далек от серийного производства и напоминает скорее подвижный макет. Выпуск начнется не ранее 2027 года, при этом Tesla славится частым смещением сроков выпуска.

Автомобиль имеет двухместный салон, подъемные двери и большой багажник в задней части.

Внутри нет ни руля, ни педалей: только огромный планшет Источник: пресс-служба компании Tesla











Подробностей об автопилоте мало. Обычные Tesla имеют опционную систему автопилота, и в 12-м поколении (FSD v12) она обеспечивает впечатляющие результаты: поведение машины всё больше напоминает реакции опытного водителя, а не боязливого курсанта автошколы. В отличие от китайских компаний, которые оснащают свои автопилотируемые модели большим количеством датчиков (лидаров, сонаров), Tesla использует только картинки с камер. Ее автопилот реагирует на актуальную обстановку, а не на предварительно записанные треки (хотя для Cybercab может быть использована другая технология).

После первых инцидентов Tesla переквалифицировала свой автопилот в систему помощи водителю, который обязан держать руки на руле и следить за дорогой. Но скоро компания разрешит полностью автономное управление: сначала в Калифорнии и Техасе, потом в других штатах.

Успех Cybercab критически важен для выживания Tesla. Компания проходит успешный период, и в прошлом году Model Y стала самой популярной моделью в мире (не только среди электромобилей — вообще). Проблема для Tesla в том, что она уповает фактически на единственную успешную модель вкупе с родственным седаном Model 3: на них приходится более 90% продаж компании. Пикап Cybertruck получился дорогим, для своего сегмента он продается неплохо, но не меняет общей картины. Model S и Model X не могут сравниться с более доступными Model Y, поэтому компания находится в ожидании нового бестселлера.

Судя по размерности и формату колес, до серийной версии еще далеко Источник: пресс-служба компании Tesla











Если концепция автопилотируемого такси сработает, Tesla получил огромный рынок сбыта: компаниям выгодно отказываться от услуг таксистов, выплаты которых за несколько лет могут превысить стоимость автомобиля. Переход на автопилот позволяет в перспективе заметно удешевить перевозки. При этом Tesla не пионер в этом сегменте: например, в Сан-Франциско уже ездят полностью автопилотируемые такси Waymo на базе Jaguar i-Pace.

Автопилотируемые такси — это… очень далекое будущее завтрашний день ерунда какая-то