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Авто Нихао себе: среди этих 15 машин вы точно не вычислите всех «китайцев»

Нихао себе: среди этих 15 машин вы точно не вычислите всех «китайцев»

Тест, способны ли вы отличить чайнакар от BMW

977
10 комментариев

Все говорят о некой китайщине в дизайне. А что это такое?

При виде очередного автомобиля из КНР мы часто восклицаем: «Боже! Очередной однотипный китаёза». А есть ли вообще китайский дизайн и можете ли вы объективно отличить такую машину от условного BMW или Renault? Тест ниже проверяет как раз это: мы собрали фотографии 15 популярных моделей, заклеили значки и предлагаем вам определить, какая из них — китаец. Готовы поспорить, что даже 13 правильных ответов будут далеко не у всех. Погнали!

ТЕСТПройден 192 раза
Отличите «китайца»?

В октябре цены на автомобили пошли вверх из-за повышения утильсбора. Китайские марки всё плотнее занимают российский рынок: так, самой крупной иностранной компанией признана Chery. А вот рассказ автомобилиста, который пригнал из Японии подержанную Toyota по частным ставкам утильсбора (они не повысились и сейчас).

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Комментарии
10
bla-bla-bla
1 час
Загуглите "китайские автовыставки" и не такое увидите!
233143581
49 минут
По мне, так они все на одну морду. Какие же они все страшные! Глаза кровоточат глядя на ЭТО... Вот что значит в детстве играть уродливыми игрушками. Тогда будут в дальнейшем ВОТ ТАКИЕ "художники", рисовать автомобили будущего. Не понравилось мне будущее на вкус :-(
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