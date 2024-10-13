Нихао себе: среди этих 15 машин вы точно не вычислите всех «китайцев»

При виде очередного автомобиля из КНР мы часто восклицаем: «Боже! Очередной однотипный китаёза». А есть ли вообще китайский дизайн и можете ли вы объективно отличить такую машину от условного BMW или Renault? Тест ниже проверяет как раз это: мы собрали фотографии 15 популярных моделей, заклеили значки и предлагаем вам определить, какая из них — китаец. Готовы поспорить, что даже 13 правильных ответов будут далеко не у всех. Погнали!