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Авто подробности Утильсбор разозлил прайсы. В России началось октябрьское подорожание автомобилей

Утильсбор разозлил прайсы. В России началось октябрьское подорожание автомобилей

Процесс растянется на несколько месяцев

1 818
27 комментариев

Geely первым из популярных производителей опубликовал октябрьские прайс-листы. Подорожал даже недавно вышедший Geely Preface

Ожидаемый рост цен на автомобили начался. Поводом к этому стало резкое увеличение утилизационного сбора с 1 октября 2024 года. Пока прибавки стоимости меньше величины, на которую подняли утильсбор, но это ожидаемо. Дилеры еще распродают запасы машин, завезенных до скачка утильсбора. Более явную волну подорожания мы увидим в конце осени и в начале следующего года, когда утильсбор снова вырастет.

Для новых автомобилей с моторами 1–2 литра с 1 октября утильсбор поднялся на 255,6 тысячи рублей. Но пока средний шаг подорожания составляет в районе 50 тысяч рублей, хотя некоторые модели прибавили по 100–150 тысяч.

В абсолютных цифрах сильнее всего прибавил Geely Atlas

Так, по данным сайта «Цена авто», с 1 октября изменились прайс-листы на большинство моделей Geely. Кроссовер Atlas прибавил 64 тысячи, уходящая версия Atlas Pro — 38 тысяч, а ее клон Belgee X70 подорожал на 20 тысяч. Для Geely Emgrand прибавка составила 53 тысячи (модель уже дорожала в сентябре), и с учетом небольшой цены автомобиля удельная прибавка максимальная: сразу на 2,6%. На 56 тысяч подорожал новый Geely Preface, а популярный Monjaro — на 52 тысячи. Пока не изменились цены на модели Coolray и Okavango, а Geely Tugella покинула линейку и впредь будет продаваться под новым брендом Knewstar.

Попутно Geely объявила стоимость новой модели Cityray, которая стоит от 2,7 миллиона.

Внешне Cityray похож на Atlas, но технически унифицирован с младшей моделью Coolray. Разница в ценах незначительная — в районе 100 тысяч рублей

Еще в сентябре на 10–15 тысяч рублей прибавил Chery Tiggo 4 Pro в версиях с вариаторами, а с октября на 50 тысяч дороже стал бестселлер Chery Tiggo 7 Pro. На остальные модели Chery надбавка меньше: 10–20 тысяч. Переписывают прайсы и суббренды Chery: так, кроссовер Jaecoo J7 подорожал на 50 тысяч в сентябре и еще на 100 тысяч в октябре и теперь стоит от 2,9 миллиона. По 50 тысяч прибавили Omoda C5 и S5, а Jetour T2 стал дороже сразу на 200 тысяч.

Jaecoo J7 в начале осени стоил от 2,75 миллиона рублей, но 20 сентября цену повысили до 2,8 миллиона, а с октября — до 2,9 миллиона. Итого — плюс 150 тысяч

Changan увеличил на 100 тысяч стоимость CS55PLUS.

Сильнее всего изменила цены компания GAC — ее кроссоверы подорожали на суммы до 100–150 тысяч рублей, но процесс не затронул базовые версии.

GAC GS3 подорожал сразу на 100 тысяч, старшая модель GS8 — до 150 тысяч

Прибавила и отечественная продукция. Так, УАЗ поднял цены на модель «Профи» на 50–149 тысяч. АВТОВАЗ приурочил сентябрьское подорожание к изменению комплектаций Lada Vesta, все версии которой получили систему стабилизации ESC. Базовая цена изменилась незначительно, на 11 тысяч, однако более оснащенные версии прибавили до 94 тысяч.

Кроссовер DFSK ix7 собирают в Калининграде на заводе «Автотор». Его стоимость снизилась сразу на 10%

В сентябре были и примеры удешевления машин, хотя они касались марок, продажи которых стагнируют и далеки от лидеров рынка. Так, Dongfeng скинул стоимость модели DFSK ix7 сразу на 400 тысяч рублей (теперь — от 3,6 миллиона). Марку представляет в России компания «Моторинвест», для которой характерно назначение высокой цены и последующий демпинг, и мы видели подобное применительно к другим ее брендам: весной резко подешевели несколько моделей Evolute, а летом почти на миллион просела цена некоторых версий Voyah. В конце сентября ощутимо подешевел Evolute i-Space, самая свежая модель липецкого завода: если в начале года гибрид стоил от 3,9 миллиона, то сейчас декларируется стоимость от 2,9 миллиона, правда, с учетом скидки в 200 тысяч за кредит и 160 тысяч за сдачу автомобиля в трейнд-ин.

Evolute i-Space вышел в начале 2024 года: это первая гибридная модель российской марки, которая собирает по лицензии китайские автомобили

Скидки в 1 миллион рублей и более предлагает на свои кроссоверы компания Aito (Seres Aito): в частности, кроссовер Aito M7 стоит от 6,37 миллиона, Aito M5 — от 5 миллионов (с учетом скидки за трейд-ин). Марку Aito представляет в России бывший дистрибьютор Mercedes-Benz (МБ РУС) и задачей, видимо, является отнять рынок у популярного Lixiang, который возят серым импортом. Также на 600 тысяч рублей стали дешевле кроссоверы Wey 05, цена которых начинается от 5,9 миллиона.

Гибридные кроссоверы Aito (а также близкие к ним Seres Aito) представлены в России официально

С 1 января утильсбор для новых машин с моторами 1–2 литра увеличится на 367 тысяч рублей, поэтому в перспективе полугода можно ждать подорожания в районе 400 тысяч рублей. Весной и летом значительно прибавила в цене Lada Granta, которая задает нижнюю планку цен на первичном рынке. Смена автомобиля всё больше превращается головоломку.

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Комментарии
27
Живущий в Сибири
51 минута
В-общем, из автопрома рассеянцам остались только руссомобили на деревянном ходу да китаёзы...
Картавый
40 минут
Куда еще выше, рынок и так колом стоит, люди не готовы к таким ценам. А тут еще сверху накатили. Все как в совке - автомобиль становится роскошью и они делают для этого все.
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