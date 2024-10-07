За отсутствие полиса ОСАГО начнут штрафовать по камерам — как будет работать система и когда придется платить?

Запуск системы по проверке ОСАГО с помощью камер видеофиксации буксует уже восемь лет Источник: Полина Авдошина











В России вводят систему по контролю полисов ОСАГО с помощью автоматической видеофиксации нарушений. Новая мера начнет действовать уже весной 2025 года, однако до следующего года водители не будут получать штрафы. Как она будет работать и какие суммы придется заплатить — в материале.

Как будет работать система?

Систему мониторинга за водителями без ОСАГО через камеры видеофиксации продумывают уже давно. Теперь власти подходят к финальной точке и запускают тестирование.

— Автомобилистам без обязательного полиса будут приходить предупреждения через сайт «Госуслуги». Этот эксперимент проведут на протяжении года, — об этом сообщил источник «Известий».

Механика работы такова: камеры видеофиксации считывают все госномера проезжающих автомобилей и полученная информация сравнивается с базой данных страховщиков. Фотографии машин с оформленными полисами удаляются, а по остальным госномерам проводится дополнительная проверка через сутки. Это сделано на случай позднего поступления информации в систему, например, при заключении бумажного договора ОСАГО.

Когда начнут штрафовать?

В полноценном режиме, с наложением штрафов, система заработает не ранее 2026 года. Перед запуском системы необходимо внести поправки в КоАП РФ. Сейчас пришлось бы штрафовать владельцев за каждый проезд под камерами без полиса, а в новой редакции количество штрафов ограничат одним в сутки.

Сколько придется платить?

Сейчас штраф за езду без полиса ОСАГО составляет 800 рублей и его можно оплатить со скидкой 50% в течение 20 дней. Предполагается, что и штраф, зафиксированный камерой, будет составлять столько же.

На первый взгляд, 800 рублей — это небольшая сумма по сравнению со стоимостью полиса ОСАГО, особенно для начинающего водителя на подержанном автомобиле. По нашим подсчетам, сумма ОСАГО для такого автомобилиста может составлять порядка 20–30 тысяч рублей за год. Однако если водитель без обязательного полиса будет получать штраф ежедневно, то уже через две недели сумма составит более 11 тысяч рублей.

Без ОСАГО ездит около 3 млн водителей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











По оценкам РСА, без полиса ОСАГО в России ездит порядка 2,5–3,5 млн водителей. Часто от полиса отказываются наиболее проблемные категории, поскольку страховка для них дорогая: это аварийные водители, молодые автовладельцы, таксисты и так далее.

Новая система не позволяет определять, вписан ли водитель автомобиля в страховку, что дает возможность, например, застраховать автомобиль от лица водителя с более выгодными коэффициентами. В этом случае штраф грозит лишь при остановке машины инспектором ДПС. Однако в случае ДТП по вине такого водителя страховая выплатит пострадавшей стороне компенсацию, а затем взыщет ее с виновника в порядке регресса, поэтому езда без полиса ОСАГО в любом случае чревата.

Поддерживаете ли вы внедрение системы, которая проверяет наличие полисов ОСАГО с помощью камер? Да, безосажных нужно убирать с дорог Поддержал бы, но работать будет коряво Нет, это очередной сбор денег Отменить ОСАГО!