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Авто Кешбэк для народных инспекторов. За фиксацию дорожных нарушений на смартфон заплатят из казны

Кешбэк для народных инспекторов. За фиксацию дорожных нарушений на смартфон заплатят из казны

В Татарстане начинается эксперимент по стимулированию народных инспекторов

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86 комментариев

За фиксацию нарушений смартфонами будут платить. И неплохо, кстати

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил правила вознаграждения пользователей приложения «Народный инспектор» за выявленные нарушения: в большинстве случае компенсации составляют 30-50% штрафа. Так, например, если владелец смартфона зафиксирует выезд на встречную полосу, «кешбэк» составит 1440 рублей, тогда как штраф по КоАП для самого нарушителя составит 5000 рублей.

Прейскурант для народных инспекторов

Татарстан наряду с Москвой был регионом, где проводили эксперимент по фиксации нарушения с помощью смартфонов. Приложение «Народный инспектор» работает в республике с 2014 года и, в отличие от столицы, позволяет фиксировать широкий перечень нарушений. Приложение доступно для скачивания в любом регионе России, но требует регистрации на портале государственных и муниципальных услуг РТ.

Приложение «Народный инспектор» снабжено понятными инструкциями и позволяет снять нарушение и сразу же отправить материалы в ГИБДД Татарстана

Правительство Татарстана утвердило следующие вознаграждения для народных инспекторов:

  • выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути (часть 4 статьи 12.15 КоАП) — 1440 рублей;

  • непредоставление преимущества пешеходам (12.18 КоАП), а также использование телефона водителем без специальных устройств hands-free (12.36 КоАП) — 435 рублей;

  • проезд на запрещающий сигнал (часть 1 статьи 12.12 КоАП), а также езда без ремней безопасности или мотошлемов (12.6 КоАП) — 300 рублей;

  • заезд за стоп-линию (часть 2 статьи 12.12 КоАП) — 230 рублей;

  • выгрузка мусора из машины в неустановленном месте (часть 3(1) статьи 8.2 КоАП) — 1150 рублей.

Кстати, само приложение позволяет фиксировать еще ряд нарушений: незаконную езду по выделенным полосам, незаконный поворот налево, движение по разделительной полосе или обочине, наезд на препятствие, а также множество нарушений правил остановки и стоянки (на газоне, на месте для инвалидов, на тротуаре, под запрещающими знаками, на остановках и велосипедных полосах).

Согласно постановлению, выплата производится в безналичной форме в течение 40 дней со дня вступления в силу постановления.

А это вообще законно?

Идея использования смартфонов в качестве комплексов видеофиксации нарушений обсуждается в России много лет, и недавно по заказу правительства Москвы было разработано приложение «Народный инспектор», которое в будущем планируют использовать и в других регионах России. Но действующая редакция КоАП фактически исключает использование смартфонов в таком качестве.

Вернее, снятое на смартфон видео можно направить в ГИБДД, но поскольку устройство не является сертифицированным автоматическим комплексом, для него не действуют исключение, прописанное в статье 1.5 КоАП «Презумпция невиновности». То есть инспектор, получивший такой видеоролик, обязан установить все детали произошедшего и, главное, доказать виновность конкретного водителя. В случае с автоматическими комплексами по умолчанию виновником считается владелец автомобиля, но для нарушений, зафиксированных на смартфон, требуется большая работа по поиску владельца и установлению, он ли бы за рулем машины в момент совершения нарушения. На практике это слишком трудоемко, поэтому подобный подход до сих пор существует в серой зоне. Иногда инспекторы выписывают постановление, как если бы нарушение было зафиксировано автоматической камерой, но такие штрафы легко оспариваются.

Проживающий в Казани юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем рассказал нам об опыте использования «Народного инспектора» в Татарстане:

— Сложно сказать что-то про эту систему, она где-то работает с года 2017-2018, и ко мне обращались с просьбой помочь оспорить штрафы. Я написал стандартную жалобу, и ее разместили тогда на сайте ФАР, и всё, больше ко мне не приставали. Такие постановления легко оспариваются. Суть в чем: кто-то что-то сфотографировал, отослал в ГИБДД, а ГИБДД вместо того, чтобы найти автовладельца и выписать ему протокол, а потом постановление и штраф, сразу выписывает постановление. Но КоАП допускает такое только в случае средств автоматической фиксации, а тут фотографируют черт знает чем: смартфонами, которые не зарегистрированы как технические средства. Поэтому всё легко отменяется. В Москве есть аналогичный «Помощник Москвы», всё то же самое.

Автоюрист Лев Воропаев говорит, что после первой волны активного использования смартфонов в режиме «Народный инспектор», суды, включая Верховный, оказались завалены жалобами автомобилистов на незаконность таких постановлений.

— Верховный суд отменял такие постановления тысячами, после того как в обзоре вышло разъяснение, что автоматические средства фотовидеофиксации не должны допускать вмешательство человека в процесс съемки, — указывает Лев Воропаев. — С 2019 года такая практика, насколько могу судить, практически прекратилась. В той же Москве популярной была фиксации автомобилей, запаркованных на газоне, а штраф для юрлиц достигает 300 тысяч рублей, поэтому нарушители массово шли и отменяли такие штрафы.

Но когда речь о более «дешевых» нарушениях, водители не всегда хотят оспаривать такие постановления, поэтому практика народного инспектирования отчасти продолжает существовать. На сайте правительства Республики Татарстан приводится статистика только до июня 2020 года: к этому моменту было подано 326 тысяч заявок от народных инспекторов, из которых рассмотрено 228 тысяч. Наиболее популярными нарушениями стали парковка на тротуаре и газоне, а также непропуск пешехода.

Заготовка на будущее

Идея народных инспекторов муссируется не первый год, например поправки в КоАП предлагали еще в 2016 году, а в 2019 году законопроект даже прошел первое чтение в Госдуме. Разработанное в этом году приложение «Народный инспектор» можно считать очередным шагом на этом пути, но для реализации идеи нужны поправки в КоАП и ряд других нормативов. В частности, требуется уравнять в правах смартфоны и регистраторы с автоматическими комплексами видеофиксации. Многие считают, что это противоречит здравому смыслу. Например, автоэксперт Юрий Панченко отмечает метрологические проблемы такого подхода: автоматические комплексы имеют известные погрешности измерения, но для смартфонов они не установлены.

— Точность геопозиционирования будет зависеть от состояния и характеристик конкретного устройства, и нормировать этот вопрос вряд ли возможно, — считает Юрий Панченко.

Принцип «очевидности нарушений» также не является абсолютным, и в некоторых случаях определить точную статью КоАП будет проблематично.

—  Например, газон может быть в пределах дороги (разделительная полоса), в пределах автомобильной дороги (полоса озеленения, бульвар, сквер) и на объектах благоустройства (газон возле дома), — говорит Юрий Панченко. — Смартфон различить эти объекты не в состоянии. Само по себе участие человека в идентификации места съемки исключает автоматический режим.

Руководитель юридической компании «Форлекс» Николай Попов скептически относится и к идее вознаграждать авторов видео:

—  Это плохая тенденция, потому что люди будут просто выискивать нарушителей, — убежден он. — И если это реальные нарушители, то ладно, но весь вопрос в том, как будет работать этот функционал? Какова вероятность ошибок, неточность?

Отдельно он отмечает проблему конфликтности между водителями и авторами видео:

— Будет создаваться депрессивная ситуация, особенно между водителями и пешеходами, которые, наверное, и будут чаще фиксировать нарушения, — предполагает юрист. —  Нужно, чтобы сначала всё было проработано и служило обществу, а пока это больше похоже на инструмент закошмаривания водителей.

Поддерживаете ли вы идею о вознаграждении для «Народных инспекторов»?

Да
Нет, платить — это лишнее
Не поддерживаю «Народный инспектор» в целом

С 1 сентября в России начали отключать камеры из-за нового регламента их установки. Помимо передвижных камер в Челябинске появятся и мобильные, то есть установленные на автомобили. Но их не нужно путать с любительскими камерами на смартфонах. Обсуждалась также идея установки камер на автобусы для фиксации езды по выделенным полосам.

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Комментарии
86
user_unknown
17 сентября 2024, 10:33
Поддерживаю, но платить не из бюджета, а к штрафу добавить стоимость вознараждения. Нет ничего плохого в том, чтобы попросить помощь и любая работа должна оплачиваться. Нарушаешь ПДД - заплати штраф и премию тому, кто тебя поймал. Сразу уточню, что это не стукачество. Сообщать о правонарушении - это гражданское право и гражданская ответственность.
За державу обидно!
17 сентября 2024, 11:02
В нашем городе на этом можно стать миллионером за неделю и даже искать не надо,просто достаточно встать на ул.Ленина и фотографируй или на пл.Калинина ,да хоть где-везде нарушения и полная безнаказанность.
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