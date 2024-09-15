Эффект «вижавю»: кроссоверы белорусской сборки оценили на уровне Lada Vesta

Кроссоверы VGV в одном из дилерских центров (ранее продавал Toyota) Источник: Артем Краснов











Компания VGV объявила стоимость своих моделей, и она выглядит весьма конкурентоспособной. Начальная цена кроссовера U70 Pro размером со Skoda Kodiaq составляет 2,15 миллиона рублей, то есть на уровне топовых версий Lada Vesta. Вот что известно об этих машинах.

Китайская марка VGV основана в 2019 году и принадлежит концерну CNHTC, который в России больше известен по грузовиками Sinotruk.

Продукцию Sinotruk в России знают благодаря самосвалам и тягачам семейства Howo Источник: Vgvmotor.ru











Дистрибьютором VGV стала фирма «Мотор-Плейс». Автомобили производят в Белоруссии на заводе «Юнисон», который отличается всеядностью: с 90-х годов он занимался сборкой автомобилей Ford, Peugeot, Citroen, Kia, Iran Khodro, Opel, Chevrolet, а также китайских брендов, например Zotye. В апреле завод начал выпуск автомобилей VGV с прицелом на российский рынок, для чего в конструкцию автомобилей внесено более сотни изменений: перекалиброваны подвески, изменены настройки моторов и коробок передач, расширен зимний пакет, улучшена шумоизоляция, сделана русификация, просвет увеличен до 200 мм.

Модельный ряд VGV включает единственный кроссовер U70, который в России представлен в двух версиях U70 Pro и U75 Plus: технически они близки и отличаются в основном оснащением. Это среднеразмерные кроссоверы длиной 4825 мм, которые предлагаются в пяти- и семиместных исполнениях, но только с передним приводом.

Кроссовер U70 Pro оснащается 1,5-литровым турбомотором Источник: Vgvmotor.ru











Базовая версия U70 Pro стоит 2,15 миллиона, что делает ее самым доступным автомобилем своего класса. Более компактный Chery Tiggo 8 Pro стоит минимум 3,2 миллиона рублей, Kaiyi X7 Kunlun — 3 миллиона. Ценовым конкурентом для VGV выглядит Haval M6 с ценой от 2,179 миллиона рублей, но он ощутимо короче (длина —4664 мм) и лишен семиместных версий.

В базовое оснащение U70 Pro входят 145-сильный 1,5-литровый турбомотор, шестиступенчатая механическая коробка передач, кондиционер, фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, обогрев сидений, руля и лобового стекла, камера заднего вида, мультимедийная система, светодиодные фары, 17-дюймовые колёса. Доплата за третий ряд сидений — 60 тысяч рублей. Версия с шестиступенчатым автоматом стоит от 2,4 миллиона рублей, плюс добавляются псевдокожаный салон и круиз-контроль. Топовая версия за 2,6 миллиона рублей сразу имеет семь мест, электропривод кресла водителя и крышки багажника, боковые подушки, панорамную крышу, подогрев сидений на втором ряду, 18-дюймовые колёса.

Интерьер младшей версии U70 Pro: он отличается наличием физических кнопок под сенсорным дисплеем и классическим селектором автомата Источник: Vgvmotor.ru











А это салон U75 Plus: все кнопки сенсорные, селектор автомата — в виде кругляша Источник: Vgvmotor.ru











Старшая версия VGV U75 Plus оснащается 2-литровым 199-сильным мотором в паре с восьмиступенчатым автоматом, а в списке оборудования есть камеры кругового обзора. Цена начинается от 2,8 миллиона рублей, самая дорогая версия стоит 3 миллиона.

VGV U75 Plus отличается от младшей версии более спокойным дизайном Источник: Vgvmotor.ru









