Обходим утильсборы: как сэкономить на частном ввозе автомобиля

Частный ввоз машин из Южной Кореи, Японии и Китая сулит большие выгоды. А на самом деле? Источник: Kia











В ближайшие месяцы нас ждет двухэтапное повышение утилизационных сборов на автомобили, что увеличит стоимость новых иномарок с моторами 1–2 литра сразу на 367 тысяч рублей, для других категорий — еще сильнее. Но рост утильсбора касается только юрлиц, тогда как для частников ставки оставлены символическими: 3,4 тысячи рублей за ввоз новой машины и 5,2 тысячи за подержанную. Так, может быть, это выход: ввозить машины самостоятельно и экономить сотни тысяч? Мы посчитали разницу в таможенных сборах и спросили специалистов, оправдан ли такой подход.

Источник: Юрий Орлов / 74.RU

Повышение утильсбора для юрлиц — самое сильное за всё время существования этого платежа. Так, за новые автомобили с объемом мотора 2–3 литра придется платить 1,875 миллиона рублей, за подержанные — 2,839 миллиона, и это не считая других таможенных платежей. Для многих категорий утильсборы становятся практически запретительными.

Но частного ввоза всё это не касается, и ставки утильсбора для него останутся «гомеопатическими». Это позволяет сэкономить, и очень прилично: в таблице ниже мы привели расчеты цен для четырех категорий автомобилей.

Источник: Семен Казьмин / 74.RU

Частные лица зачастую платят большую таможенную пошлину: для юрлиц она снижалась с 2012 по 2019 год (ради компенсации этого «дисконта» и вводили утильсбор), а для физлиц оставалась прежней. Поэтому, например, несмотря на значительно больший утильсбор для юрлиц, сейчас общие таможенные платежи для физлиц не критично ниже. Однако с 1 января 2025 года это изменится, а для подержанных машин разница и сейчас ощутима, а будет еще больше. Скажем, за машину с 1,5-литровым мотором в возрасте 4 лет физлицо платит таможенную пошлину из расчета 1,7 евро за кубический сантиметр объема мотора, а утильсбор составляет 5,2 тысячи рублей. В итоге экономия — почти 700 тысяч рублей сейчас и более миллиона рублей — с января 2025 года.

Что такое частный ввоз

В этом случае машина ввозится непосредственно будущим владельцем, от лица которого производятся все таможенные процедуры. Владеть такой машиной после постановки на учет нужно не менее года, если же продать раньше, покупателю придется доплачивать всю разницу между утильсбором. Кроме того, если человек ввез на свое имя сразу несколько машин якобы для частного пользования, ему могут вменить повышенный утильсбор по решению суда. Поэтому мы исходим из того, что машина действительно ввозится для того, чтобы ездить самому.

Нужно ли лично ехать за машиной?

Нет, это не обязательно: частный ввоз предполагает оформление таможенных документов от лица будущего владельца, но покупку машины в другой стране и ее доставку можно поручить специализированным компаниям. При покупке автомобиля, например, в Корее, Китае или Японии наём компании-брокера — практически безальтернативный способ.

Электромобили и гибриды ввозятся на частных лиц с февраля 2024 года: импорт через юрлиц осложнен изменившимися правилами сертификации Источник: Артем Краснов / 74.RU











Российские законы предусматривают три вида ввоза автомобиля: либо самим будущим владельцем как водителем или пассажиром, либо в виде несопровождаемого багажа, либо доставка перевозчиком (пересылка в адрес физических лиц). Таможить машину можно в этом числе в регионе проживания: ее поместят на склад временного хранения, и у будущего владельца будет четыре месяца на оформление. Помимо оплаты таможенных сборов, для регистрации потребуется и СБКТС — сертификат о безопасности, который выдает одна из аккредитованных лабораторий. При ввозе машины через дальневосточную таможню СБКТС нередко получают там.

— Ввоз на частных лиц — отработанная процедура, — рассказал нам специалист одной из компаний-импортеров. — Если всё идет гладко, от момента начала сделки до постановки машины на учет проходит месяц. Стоит такая услуга в основном 7–10% от конечной цены автомобиля в России. При этом электромобили в Россию везут исключительно на физлиц, здесь эта схема используется безальтернативно.

Частный ввоз войдет в моду?

Представитель компании Black Rock Premium cars&club Дмитрий Еременко считает, что массовой такая схема не станет из-за высоких рисков. Он также прогнозирует рост числа мошенничеств в этой сфере, когда у клиента берут деньги якобы под ввоз автомобиля и тем или иным способом обманывают.

— Наша компания сейчас использует оба способа ввоза, — объясняет Дмитрий Еременко. — Ввоз на юрлиц с уплатой полного утилизационного сбора и НДС используется для высшего сегмента, скажем, автомобилей Porsche. Для машин ценой до 12–13 миллионов рублей чаще используется ввоз на физических лиц, то есть будущих владельцев. При этом ввоз через юридических лиц подразумевает, что все риски на себя берет компания-импортер, при частном же ввозе всё зависит от профессионализма компании, сопровождающей сделку: если это какой-то частник-перекуп, велика вероятность, что все риски лягут на клиента.

Импортеры автомобилей под заказ предлагают как ввоз на юрлицо, так и частный импорт Источник: Black Rock Premium cars&club











Сложностей при частном ввозе немало: скажем, агент может обеспечить лишь доставку машины до России и ее выгрузку, условно, на трассе, куда клиенту предложат явиться и забрать автомобиль, чтобы в дальнейшем получать СБКТС и таможить его самостоятельно. Риски возникают из-за санкционных ограничений, а отдельной проблемой являются расчеты с зарубежной стороной.

— Чтобы сделка была прозрачной для клиента, все расчеты должны вестись в безналичном виде, но сегодня из-за многочисленных банковских ограничений это один из самых проблемных аспектов ввоза автомобилей, — говорит Дмитрий Еременко. — У серьезных компаний есть свои ноу-хау и партнеры, которые позволяют отправлять деньги за рубеж легальными способами. Но мы знаем примеры, когда компания-посредник дает клиенту номер расчетного счета, условно, в Южной Корее и тот бегает по банкам и ищет способ перевести деньги. Даже после отправки денег всегда важно дождаться подтверждения, что они зачислены на счет иностранного партнера сделки.

Поэтому Еременко считает, что даже после двукратного роста утилизационных сборов частный ввоз автомобилей не станет массовым.

— Для него не просматривается рынка, потому что если брать сегмент относительно недорогих машин, до 5 миллионов рублей, есть альтернативы среди новых автомобилей китайского производства и сегмент подержанных машин, — говорит Дмитрий Еременко. — Поэтому частный ввоз оправдан для дорогого сегмента, но это в любом случае не массовая история: условно, до 10% от общего числа продаваемых в России машин.

Корейские соблазны

А всё-таки есть ли смысл? Давайте прикинем. В Южной Корее дизельный двухлитровый Kia Sportage 2020 года выпуска можно купить за сумму порядка 10–12 тысяч долларов.

Kia Sportage предыдущего поколения можно привезти с его родины, из Южной Кореи Источник: Kia











Таможенный платеж при ставке 2,7 евро за кубический сантиметр мотора составит 5392 евро, или 545 тысяч рублей, утилизационный сбор — 5200 рублей. То есть стоимость автомобиля плюс таможенная очистка обойдется примерно в 1,5–1,8 миллиона рублей, что соответствует цене новой Lada Vesta. К этой сумме нужно добавить стоимость доставки машины, страховку, услуги посредников, получение СБКТС и прочие траты: оценить их детально сложно, но, по оценкам самих продавцов, нужно ориентироваться на суммы в районе 300–500 тысяч. То есть стоимость импортированного из Южной Кореи Kia Sportage составит в районе 1,8–2,3 миллиона рублей.

При этом коммерческий ввоз такого автомобиля уже сейчас дороже: совокупный таможенный платеж превышает 1 миллион рублей. А с 1 января 2025 года он увеличится еще на 645 тысяч рублей.

Уже ввезенные в Россию Sportage с такими параметрами предлагают за 2,5–2,7 миллиона рублей, то есть экономия хоть и есть, но она не драматичная с учетом всех рисков.

Кроме того, за сумму 2–2,3 миллиона рублей в России можно купить «одноклассника» Kia Sportage — Haval Jolion с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, плюс еще ряд китайских кроссоверов и седанов.

Но для автомобилей большим объемом мотора разница в цене может быть заметно выше, однако их доля в общих продажах сегодня невелика.