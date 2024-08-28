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Авто ЦОДД закупает новые передвижные комплексы, чтобы искать нарушителей на дорогах — такие ставят на площади Ленина

ЦОДД закупает новые передвижные комплексы, чтобы искать нарушителей на дорогах — такие ставят на площади Ленина

На оборудование готовы потратить 17 миллионов рублей

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40 комментариев

Всего хотят закупить шесть таких комплексов

Поставщика передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД ищут в Новосибирской области. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Из закупочной документации следует, что заказчиком работ выступает ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения». Начальная цена контракта составляет 17,48 миллиона рублей.

В объекте закупки указано, что потенциальный подрядчик должен поставить шесть таких комплексов. Стоимость одного комплекса оценили в 2,9 миллиона рублей.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 4 сентября. Подрядчик должен будет поставить комплексы не позднее, чем через 25 дней после заключения контракта.

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков объяснил НГС, что передвижные комплексы — вещь не новая. Они, как правило, представляют из себя специально подготовленный автомобиль с комплексом фиксации нарушений ПДД, который обычно стоит в местах, где отсутствуют стационарные комплексы.

— Такие автомобили часто стоят в районе НГТУ. Вообще их ставят в тех местах, где люди часто нарушают правила дорожного движения, но где отсутствуют камеры. Одним из таких участков является площадь Ленина, — объяснил Вячеслав Ашурков.

Специалист добавил, что такие комплексы могут стоять и на опоре. Отличие от стационарных комплексов заключается в том, что их можно снимать и передвигать.

НГС направил запрос в министерство транспорта Новосибирской области с просьбой прокомментировать, на каких именно местах планируется разместить новые комплексы.

Ранее НГС писал о том, что изменится для водителей с 1 сентября.

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Новосибирск ПДД Камеры видеофиксации нарушений ПДД Автомобили
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Комментарии
41
С левого берега
28 августа 2024, 11:58
А как они будут искать нарушителей которые ездят без номеров?
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
28 августа 2024, 12:03
Гаишников когда закупят? Понимаю, что исчезающий вид, но всё же.
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