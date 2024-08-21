Французы и китайцы обрушили цены. Смотрим, сколько стоят автомобили в августе

«Москвич» продолжает удерживать низкий уровень цен: они упали еще в марте Источник: Артем Краснов / 74.RU











Автодилеры замерли в ожидании самого резкого повышения утильсбора в истории, но цены уже пришли в состояние подвижности. Если весной мы видели преимущественно снижение прайсов на китайские модели, то сейчас тенденции разнонаправленные. Сколько стоят сегодня автомобили — в нашем обзоре.



Плохая новость — АВТОВАЗ в очередной раз переписал прайсы, в том числе на Lada Granta, которая задает нижнюю планку цен для новых автомобилей. Так, самая доступная версия с кондиционером стоит теперь более 1 млн рублей, а топовые «Гранты» — более 1,3 млн. Существенно подорожали и Lada Niva. Кстати, за последние два с половиной года цена Lada Granta прибавила около 350 тысяч рублей — это больше, чем модель стоила изначально, в год своего дебюта.

Lada Granta с мая подорожала уже на 70 тысяч рублей, с 2022 года — на 350 тысяч Источник: Артем Краснов / 74.RU











По данным сайта «Автостат», масштабную ревизию цен провел концерн Geely и его родственный бренд Belgee: ценники изменились почти у всех моделей, хотя и несильно: в основном в пределах 1%. Geely Mondaro, например, подорожал до 4,275 млн рублей, что всё равно заметно дешевле, чем модель стоила до серьезного снижения цен в мае (до этого он стоил от 4,695 млн).



На 50–75 тысяч рублей подорожала продукция российского завода Sollers в Татарстане, который выпускает коммерческие автомобили JAC под своим брендом.

Но сохраняется и тенденция к удешевлению, например, Changan подрезал ценники у семи моделей на 30–90 тысяч рублей. Так, стоимость наиболее подешевевшей модели, Changan CS75Plus, начинается теперь от 2,85 млн рублей.

Citroen C5 Aircross поставлялся в Россию из Европы, но сейчас машинокомплекты идут из Китая Источник: Citroen











Куда заметнее снизились цены на собираемые под Калугой Citroen C5 Aircross: изначально его прайс начинался от 4,3 млн рублей, а сейчас стартует от 3,7 млн за автомобили 2023 года выпуска и от 3,9 млн за свежие машины. Автомобили производят на том же заводе под Калугой, где до кризиса делали Citroen C4, Peugeot 408 и ряд других моделей концерна Stellantis. Кроссовер C5 Aircross ранее продавался в России в европейской спецификации, но никогда не собирался внутри страны. В конце прошлого года стартовала тестовая сборка китайской версии этой модели, а в марте объявили о производстве товарных машин.

Эффектный Citroen C5 X длиной 4,8 метра импортируется из Китая Источник: Citroen











На 350 тысяч рублей подешевел кросс-хетчбэк Citroen C5 X: его также называли кандидатом на калужскую сборку, но пока завозят из Китая. Сейчас он стоит от 4,3 млн рублей. Но еще сильнее упала стоимость Peugeot, также импортируемых из Китая: так, кроссовер 2008 подешевел с 3,685 млн рублей до 3 млн, а кроссовер 4008 — с 4,625 млн до 3,899 млн. Судя по распродаже автомобилей 2023 года выпуска, продажи у французских марок идут неважно, что объясняется перегретой ценой: так, Peugeot 2008 по размерам сопоставим с Chery Tiggo 4 Pro или «Москвич-3», но дороже их почти на миллион рублей даже после корректировки прайсов.

Купе-кроссовер DFSK ix5. Марку в России представляет компания «Моторинвест», владеющая заводом Evolute. Она же является официальным дистрибьютором Voyah Источник: DFSK











Радикально снизил цену и концерн DFSK: его купе кроссовер ix5 подешевел на 600 тысяч рублей и теперь стоит не 3 млн рублей, а 2,4 млн. По размерному классу автомобиль близок к Haval F7 и Haval M6, причем последний всё равно дешевле — от 1,979 млн рублей за машины 2024 года выпуска.



Но всех переплюнул Voyah: стоимость чисто электрической версии кроссовера Free упала сразу на 2,42 млн рублей до 6 млн рублей. Шаг был предсказуемый: весной проблемы со сбытом подтолкнули Voyah снизить цены на гибридные версии Free в тех же пределах.

Стали известные цены и на некоторые новые модели. Так, компания Jetour (суббренд Chery) выводит на российский рынок самую компактную модель X50. Переднеприводный кроссовер близок по размерам к Chery Tiggo 4 Pro, но, в отличие от других моделей Jetour, имеет отличную от линейки Tiggo платформу. Его предложат в том числе с атмосферным мотором и механической коробкой передач по цене от 1,99 млн рублей. Jetour X50 станет еще одним поводом для фрустраций АВТОВАЗа, лоббирующего повышение утильсборов.

Geely Preface. Компания расширяет легковой модельный ряд: в прошлом году появился седан Emgrand Источник: Geely











Geely выводит на рынок седан Preface, по размеру сопоставимый с Toyota Camry и Chery Arrizo 8. Автомобиль построен на современной платформе CMA, разработанной совместно с Volvo, которую делит с Monjaro и новым Atlas. Цена стартует от 3 млн рублей, что несколько выше, чем у конкурентов.

Новый Haval F7 заметно крупнее прежней модели Источник: Haval











23 августа начнутся продажи нового поколения Haval F7, который, как и уходящая модель, производится на заводе компании под Тулой, а потому обещает повышенный уровень адаптации к России. Автомобиль стал крупнее и получил платформу L.E.M.O.N., которая лежит в основе Jolion и Dargo. Как и прежде, автомобилю положен выбор из двух турбомоторов объемом 1,5 или 2 литра, но полноприводные версии теперь будут доступны только с более мощным двигателем. Трансмиссия — семиступенчатый робот с двойным сцеплением. Цены начинаются от 2,7 млн рублей.

Новый Haval H9 сохранил концепцию рамного внедорожника и стал крупнее Источник: Haval









