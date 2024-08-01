Покупателям разонравились подержанные автомобили: новосибирцы купили только 58 тысяч машин — раньше могли больше

Новосибирцы стали реже покупать подержанные авто Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По итогам первого полугодия 2024 года продажи легковых автомобилей с пробегом в Сибири сократились во всех регионах, в том числе и в Новосибирской области. Об этом свидетельствуют данные Автостата.



Самое большое падение вторичного рынка зафиксировано в Кемеровской области — на 7,8%. За отчетный период в регионе было продано 42,6 тысячи автомобилей, тогда как годом ранее — 50,1 тысячи единиц.



В Новосибирской области снижение продаж подержанных легковушек составило 7,4% — с 62,2 тысячи единиц в январе-июне 2023 года до 58,5 тысяч в первом полугодии 2024 года. Аналогичная отрицательная динамика отмечена в Алтайском крае, где падение рынка достигло 7% — с 47,4 тысячи до 44 тысяч автомобилей.



Иркутская область продемонстрировала снижение продаж подержанных машин на 6% — с 51,7 тысячи до 48,7 тысячи единиц. В Красноярском крае падение рынка составило 5,4% — с 62,8 тысячи до 59,4 тысячи проданных автомобилей. Наименьшее сокращение спроса зафиксировано в Омской области — на 5,2%, с 37,1 тысячи до 35,2 тысячи единиц.



В целом по России за первое полугодие 2024 года было продано свыше 2,75 миллиона легковых автомобилей с пробегом, что на 0,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

