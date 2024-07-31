«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов

Артём Краснов Редактор раздела «Авто»

Оглядишься — а поменять Citroen не на что Источник: Артем Краснов / 74.RU











Цены в последние годы выросли настолько, что автомобиль снова превращается в роскошь. Ассортимент вроде бы восстановился, но для многих выбор стал эфемерным: либо примитивное и дорогое, либо чуть получше, но очень дорогое. Наш автомобильный журналист Артем Краснов рассказал, что его останавливает от смены автомобиля сейчас (не только цены).



Моему Citroen C4 уже 12 лет, и он начал капризничать. Вопреки франкофобским страхам, первые 10 лет он отъездил без существенных замечаний, но постепенно начинает вести себя как Джо Байден на дебатах. Поломки пока не столь драматичные, но случаются всё чаще: термостат, помпа, катушка зажигания... Ремонт пока не занимает много времени, но всё равно ломает график и напрягает. А последняя морозная зима, как в 1812-м, изрядно потрепала моего «француза»: он начал подсасывать аккумулятор, заскрипела дверь, потекла прокладка под масляным фильтром (кстати, ее меняли и в предыдущую зиму — слабое место мотора). И тут невольно приходят мысли, что пора менять машину. Вот только окинешь поляну строгим взглядом и думаешь: «Дай бог здоровья "Цитрусу"».

Как обезьяна с «Грантой»

В принципе, я не гонюсь ни за мощностью, ни за комфортом, поэтому готов сесть хоть за руль Lada Granta, но даже Granta стоит сегодня минимум 992 тысячи рублей, если брать реальные версии с кондиционером, а не маркетинговые обманки, которые АВТОВАЗ сохраняет в прайс-листах, чтобы создать иллюзию стабильности цен. А 992 тысячи — это вдвое больше, чем изначальная стоимость моего «Ситра» (ну, о'кей, с тех пор всё подорожало).

Допустим, я сдам свой автомобиль в трейд-ин или продам за 400 тысяч, а остаток суммы — 592 тысячи — возьму в кредит на три года под 21,4% годовых (такие параметры дает официальный сайт Lada.ru). Ежемесячный платеж составит 24 тысячи рублей — у меня ипотека была меньше. В общей сложности «Гранта» обойдется почти в 1,3 миллиона, плюс нужно будет оформлять каско. Не то чтобы это непосильно, но в моральном плане тяжело отдавать такую сумму за довольно примитивный автомобиль с 8-клапанным мотором, без подогрева сидений, аудиосистемы, на стальных колесах. Я прикидываю, что поломки «Ситроена» обходятся где-то в 15–20 тысяч, только пока случаются не каждый месяц (хотя тут сложно загадывать). В общем, страстного порыва перепрыгивать в «Гранту» и отстегивать банкам каждый месяц пока не возникает.

Vesta — так себе невеста

Если посмотреть выше, то даже Lada Vesta — это уже другая ценовая вселенная. Базовые версии стоят в районе 1,6 миллиона, то есть при указанных выше условиях ежемесячная выплата подскакивает до 48 тысяч. Мне всегда нравилась Vesta, и в момент выхода она была сильным конкурентом для бюджетных иномарок: одно время даже Renault изучала возможность создания нового Logan на российской платформе. Но всё меняется: когда-то «Веста» стоила в районе полумиллиона рублей и при тогдашней ценовой сетке была здравым вариантом.

Сейчас же Vesta NG, помимо высокой цены, нашпигована китайскими деталями. Как я понимаю, сделано это в огромной спешке, с минимальными испытаниями. Конвейер АВТОВАЗа неоднократно останавливался из-за нехватки компонентов, одни на другие меняли, вероятно, впопыхах, так что если Vesta и изменила наше представление о качестве «вазиков», то это относилось к дорестайлинговой модели. Я не удивлюсь, если новые Vesta начнут сыпаться примерно с окончанием гарантийного срока: конфузы с вариатором уже намекают на это. И получается, за некислые деньги предлагается мало того что бюджетный автомобиль, так еще и с лотерейной надежностью.

Что не так с «Москвичом»

Вместо Lada Vesta можно посмотреть кроссовер «Москвич-3», на который серьезно скинули цены. Но стоимость в любом случае будет не менее 1,6 миллиона рублей, то есть, грубо, полтинник в месяц, а сама модель не то что бы неудачная... С точки зрения настроек подвески, компоновки салона, динамики «Москвич-3» мне даже нравится, но проблема «Москвича» — для России у него адаптировано только название. Например, лишенный оцинковки кузов может цвести уже в первую зиму, а еще обнаружились проблемы с протеканием масла в морозы (прямо как на «Ситроене», только сразу, а не через 10 лет ежедневной езды).

А что же «китайцы»?

Сомнения касаются не только «Москвича», но и почти всех китайских лоукостеров. Я сказал лоукостеры? Я имел в виду машины с ценником в районе 2 миллионов рублей. Эта сумма кажется ядреной, но по факту вы покупаете машину, которая в самом Китае относится к классу бюджетников и в каком-то смысле является одноразовой. В КНР вообще нет культа длительного использования автомобилей. И среди этих китайских бюджетников просто нет железобетонного варианта, за который не жалко отдавать в кредит по 50, 70 или 100 тысяч в месяц.

Да, китайские машины стали лучше, да, салоны уже не воняют клеем, а двери закрываются с нормальным причмокиванием. Но мы по-прежнему ничего не знаем об их надежности, а сомнения здесь большие. Типичный китайский автомобиль — это 1,5-литровый мотор ядреной форсировки в паре с вариатором или роботизированной коробкой передач. Предположу, что года через три, с окончанием гарантии, весь этот набор потребует внимания, так что готовьте кошельки. Например, китайские вариаторы WLY (те, что ставят на Chery, Omoda и Lada Vesta) не ремонтируют: их меняют в сборе. Пока по гарантии, а что потом? Часть машин, лишенных оцинковки, начнет цвести, так что даже сбагрить такую машину будет проблематично.

Не китайская вина

Я не говорю «чайнакарам» «нет»: когда-нибудь, может быть... Просто пока они не стоят тех денег, что за них просят. И это не проблема китайских автомобилей, ведь по факту они вдвое дешевле: при ввозе в Россию импортеры оставляют на таможне сумму, которая сравнима со стоимостью автомобиля в Китае. То есть, покупая «чайнакар», вы сначала платите миллион китайцам, а еще около того — в бюджет РФ, который расходуют, нас не спросив. И на этом фоне новости о рекордном повышении утильсбора воспринимаются как откровенное вредительство. Если АВТОВАЗ продавит эту историю (а всё идет к тому), с октября иномарки подорожают примерно на четверть миллиона, с января — еще на 100 тысяч. И главное, что, по опыту прошлого года, подорожают и «Лады». И хотя утильсборы вводят вроде бы с благой целью — заставить китайских инвесторов вкладываться в росавтопром, — пока единственным следствием является непрерывный рост цен.

Подержанные машины я не то что не рассматриваю. Просто стагнация рынка привела к вымыванию хороших экземпляров, взвинтила цены и ограничила выбор, поэтому этот вариант я оставляю на случай, если совсем припрет.

Проскочит ли «Искра»?

Неплохим вариантом выглядит будущая Lada Iskra: построенная на оставшейся от французов платформе CMF-B LS, она займет промежуточное место между Granta и Vesta. Допускаю, что сам по себе автомобиль получится удачным, в меру современным, в меру простым. Но проблема опять же в цене: развязанная АВТОВАЗом кампания сместит планки вверх, и если при нынешних раскладах Iskra стоила бы в районе 1,2–1,6 миллиона рублей, то через год, в момент ее полноценного дебюта, думаю, будет в районе 1,5 миллиона.

А потому мой план пока таков: поднимать тосты за здоровье «Ситроена» и всех настоящих иномарок, что еще колесят по дорогам России. А если не поможет, то и «Гранта» покажется за счастье. Такое нынче счастье.