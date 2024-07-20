Дороже машины: более 60 сибиряков померялись децибелами в своих авто — в Новосибирске прошли соревнования по автозвуку

На фестивале было что не только послушать, но и посмотреть Источник: Стас Соколов / NGS.RU











20 июля в Новосибирске прошёл официальный этап ежегодного фестиваля по автозвуку и тюнингу EMMA-РОССИЯ «Кубок Сибири». На площадке перед «Экспоцентром» собрались больше 60 любителей превратить свою машину в мобильный концертный зал со всей Сибири.

Соревнования проходили на площадке перед Экспоцентром Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Соревнования проходили в целом наборе номинаций, причем в каждой из них были свои «весовые категории». Участники могли продемонстрировать мощь динамиков звуковых систем, установленных в автомобилях, а также посостязаться в качестве звучания. В первом случае победителя определяла аппаратура, замеряющая силу звука внутри автомобиля. Во втором оценки выставляли судьи, прошедшие специальную подготовку и подтвердившие свою квалификацию (это нужно делать каждый год).

Мощный звук участники пытаются сочетать с эстетикой Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Всего в обеих дисциплинах зарегистрировалось порядка ста участников на 62 автомобилях. Многие участвовали в обоих состязаниях. Сами машины были разного уровня и степени эффектности. Кто-то помимо установки мощного звукового оборудования украшал автомобиль рисунками, но многие авто имели вполне обычный внешний вид.

Наибольшее внимание публики привлекли состязания по громкости звука. Достигнутая громкость выводилась на большой экран, что делало соревнования наглядными. Когда у очередного участника она перевалила за 190 децибел, судья участливо спросил у мужчины, который как раз вылез из автомобиля, всё ли у него в порядке.

Багажник автомобиля для прослушивания классики Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Зато в соревнованиях на качество звука приняли участие автомобили, «прокачанные» не только технически, но и эстетически. Например, самый титулованный участник, обладатель Genesis Игорь Митрофанов пояснил, что концепция автозвука в его авто — это «классика». То есть главная задача не просто проигрывать музыку громко, а достичь качества звучания, сопоставимого с концертным залом. В багажнике в качестве декора вмонтированы две скрипки, а на капоте нанесена роспись Николо Паганини.

Как рассказали организаторы мероприятия, стоимость качественного автозвука нередко бывает сопоставима или даже превышает стоимость автомобиля, на котором он установлен.

Демонстрация нарядов прошлого на фоне ретроавтомобилей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Кроме соревновательной части, в программе фестиваля была небольшая выставка ретроавтомобилей, которую сопровождал показ нарядов соответствующей эпохи. Зрители с удовольствием фотографировали моделей, которые позировали на фоне машин ЗИМ и «Чайка».

Одна из организаторов новосибирского фестиваля Сания Шкрабань объяснила это желанием сделать программу более разнообразной и интересной для более широкого круга зрителей.

Поклонникам автозвука не чуждо чувство юмора Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Среди поклонников автозвука оказался и трехколесный велосипед с колонками. На призовые места он претендовать явно не мог, но собравшихся веселил.

Тюнингованная «шестерка» красовалась на ковре — получилось эффектно Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Такие же эмоции вызывала ВАЗовская «шестёрка»с низкой подвеской, для которой даже расстелили ковёр — как знак времени, когда ковры были таким же признаком достатка, как и автомобиль.

Победители были определены в более чем 20 группах, так что призов хватило всем. В некоторых из них был заявлен и вовсе единственный участник, так что перед ним стояла задача просто показать высокий результат.

Все этапы по автомобильному многоборью в обязательном порядке завершатся финальным соревнованием, где победителю присвоят звание «Чемпион России». Лидер состязаний получит право представлять нашу страну на международном турнире EMMA.

На прошлой неделе редактор раздела «Авто» Артём Краснов сделал подборку автомобилей с хорошим, по его мнению, соотношением цены и качества.