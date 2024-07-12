АВТОВАЗ не спросили. Автомобили на базе Volkswagen вернулись официально и нацелились на Lada Vesta

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Бренд Jetta до сих пор ввозили «серым» импортом

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22 комментария
Марка Jetta представлена в России уже два года, но сейчас «отбелилась»

Китайская марка Jetta официально пришла в Россию, пишет «Российская газета». Дистрибьютором стала компания «ФАВ Восточная Европа», которая также представляет в России премиальный бренд Hongqi. В дилерской среде говорят, что новый статус бренда упростит его ввоз в Россию, обслуживание и поставку запчастей. Марка Jetta является плодом сотрудничества между китайским автоконцерном FAW и Volkswagen, и для россиян интересна прежде всего тем, что её модели близки к некогда популярным в России Volkswagen Polo Sedan и Skoda Karoq.

Jetta VS5 — близкий родственник Skoda Karoq и Volkswagen Taos

Бренд Jetta создан в 2019 году для продажи в Китае недорогих моделей Volkswagen. Пока в его арсенале три модели, причем две из них, кроссоверы VS5 и VS7, технически близки и отличаются в основном габаритами.

Jetta VA3 — это удлиненный VW Polo Sedan первого поколения

Начальная модель, седан VA3, близка к Polo первого поколения, однако и отличий набегает немало. Во-первых, Jetta VA3 ощутимо крупнее: длина составляет 4501 мм (против 4390 мм у Polo Sedan), колесная база — 2604 мм (против 2553 мм). Во-вторых, она отличается и по дизайну, и по технологиям, например, если Polo калужской сборки имел полностью оцинкованный кузов, то у Jetta — частично. Правильнее говорить, что Jetta VA3 — это Polo, адаптированный под специфические запросы китайского рынка. Это же относится и к оснащенности: например, подогрева сидений нет ни в одной комплектации, а спинка заднего сиденья не складывается. Сам багажник хорош (объем 546 л), но под полом — только докатка. При этом идейно автомобиль близок к привычному нам «полику» и в инженерном смысле является продуктом немецкой мысли, не китайской. О ездовых впечатлениях от Jetta VA3 мы писали ранее.

Большой багажник имеет простецкую отделку, спинка заднего сиденья не складывается, а под полом — только докатка. Зато объем — как у лифтбэка Skoda Rapid и VW Polo второго поколения

С официальным приходом Jetta в Россию изменился и набор комплектаций, например, появились базовые версии VA3 с механической коробкой передач ценой от 1,928 миллиона рублей. Автомобиль оснащается бензиновым мотором семейства EA111 объемом 1,5 литра (у «Поло» был 1,6 литра) мощностью 111 л.с.

Двигатель один — 1,5-литровый атмосферник, но в современной серии EA111. На российские Polo ставился этот же мотор, но с объемом 1,6 литра

В комплектации VA3 есть АБС, система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, но нет, например, магнитолы. Зато доплата за шестиступенчатый гидромеханический автомат небольшая — 85 тысяч. Добавив еще девять тысяч, можно получить автомобиль уже с мультимедийной системой, шестью подушками безопасности, парктроником, круиз-контролем, бортовым компьютером, легкосплавными дисками. При этом климат-контроля нет всё равно.

Интерьер выглядит и ощущается откровенно бюджетным: простые материалы, скупые регулировки, небольшой экран мультимедийной системы
Управление обдувом (по меркам современных «китайцев») примитивное, рециркуляция включается ползунком. Впрочем, в каком-то смысле это удобнее управления через сенсорный экран

При таких параметрах Jetta VA3 выглядит конкурентом для Lada Vesta в версиях с вариатором: например, вазовский седан в версии Techno стоит 1,866 миллиона рублей, то есть на 156 тысяч дешевле близко оснащенной Jetta. У Lada Vesta будет подогрев сидений, лобового стекла и руля, камера заднего вида, более мощная мультимедийная система, 16-дюймовые колеса (против 15-дюймовых), но на стороне Jetta VA3 лучшая оснащенность средствами безопасности: у нее есть ESP, боковые подушки и шторки.

Jetta VA3 мы тестировали в сильный мороз. По ездовым ощущениям она напоминает Polo, но имеет чуть более мягкую и комфортную подвеску

По итогам прошлого года Jetta не стала бестселлером: несмотря на продажу через автосалоны FAW (часто — через бывших дилеров Volkswagen), удалось реализовать чуть более двух тысяч седанов VA3. Lada Vesta за половину 2023 года разошлась тиражом более 41 тысячи. Отчасти сказывается малоизвестность марки Jetta и отсутствие её продвижения: в дилерской среде говорят, что из-за угрозы санкций бренд не раскручивают агрессивно, стараясь избегать ассоциаций с Volkswagen. Ставка делается на лояльных к немецкой марке клиентов, которые узнают о марке, скорее, через СМИ и сарафанное радио. Кроме того, мешает отсутствие адаптации машин к России, например, «серые» Jetta не имели русификации, а их мультимедийные системы в России работали с ограниченным функционалом. Однако официальный статус марки может помочь делу, например, на них предлагается гарантия 2 года или 100 тысяч километров (как и на VW).

Jetta VS5 отличается от VS7 только длиной колесной базы и габаритами

Кроссовер VS5, несмотря на более высокую цену, в прошлом году разошелся почти тем же тиражом, что и младшая модель — около двух тысяч единиц. Из известных в России автомобилей он ближе всего к Volkswagen Taos и Skoda Karoq и построен на современной платформе MQB. Автомобиль бывает только моноприводным, но задняя подвеска у него независимая (у Karoq без полного привода она была полузависимой). По размерным характеристикам VS5 — это помесь «Таоса» и «Карока»: длина кузова как у первого (4418 мм), длина колесной базы — как у второго (2636 мм). Силовой агрегат один — турбомотор объемом 1,4 литра (150 л.с.) в паре с шестиступенчатым автоматом. У Skoda Karoq и Volkswagen Taos такой был положен версиям с атмосферными моторами, а турбодвигатели шли в паре с семиступенчатыми роботами или восьмиступенчатыми автоматами.

Салон Jetta VS5 гораздо солиднее, чем у младшей модели

Цена VS5 стартует от 2,952 миллиона рублей, то есть он попадает в нишу, где правит бал Haval Jolion, а также Chery Tiggo 7 Pro и его многочисленные клоны. В базовой версии есть кондиционер, мультимедийная система, камера заднего вида, четыре подушки безопасности, АБС, ESP, 18-дюймовые колеса. Но теплых опций нет, а подогрев сидений и зеркал появляется в версии за 3,108 миллиона. Топовая комплектация стоит 3,152 миллиона.

Кроссовер VS7 технически почти идентичен, но имеет растянутую на 90 мм колесную базу и увеличенную на 206 мм длину кузова. При таких исходных данных он попадает в один размерный класс с автомобилями типа Haval F7 и Dargo. Цена в зависимости от версии — 3,217–3,379 миллиона, а принцип формирования комплектаций тот же, что и у VS5. Главный плюс модели: увеличенное пространство на втором ряду и багажник объемом 548 л (у VS5 — 482 л).

Оба кроссовера Jetta имеют большие для своего класса багажники

Представитель из дилерской среды рассказал нам, что официальный приход марки в Россию — это в некотором смысле формальность, потому что бренд представлен в стране еще с 2022 года, на автомобили сразу предлагалась гарантия от импортёра и прочие атрибуты белых поставок. Однако из-за близости марки к Volkswagen были определенные сложности с ее классификацией (считать ли ее европейской или китайской моделью), в частности, возникали сложности со ввозом моделей VS5 и VS7. Сейчас все юридические аспекты согласованы, поэтому дилерские центры марки продолжают работать в прежнем режиме.

Покупая автомобиль за 1,8–2 миллиона рублей, вы бы предпочли?

Jetta VA3
Lada Vesta
Китайский автомобиль
«Москвич-3»

При этом импортер сообщил дилерам, что масштабного развития бренда Jetta в России не планируется. Он в большей степени рассчитан на тех, кто уже знает и понимает, что это за машины. За остаток 2024 года планируется продать 10 тысяч автомобилей, что вряд ли позволит марке войти в топ-10 российского рынка.

Автомобили Jetta часто продают бок о бок с FAW

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Комментарии
22
Gordon Shumway
12 июля 2024, 14:24
Без адаптации под РФ, продажи так и останутся штучными. Нужны тёплые опции, полная русификация. Да, в такси будут брать, но не более. И конечно должно быть понимание, что это VAG китайский, а значит имеет свои особенности. Качество материалов и практичность, в разы хуже европейских собратьев.
diver
12 июля 2024, 14:34
Бренд Jettа у VAG существует с незапямятных времен, какая же тут новизна? Да и VV Jetta это гольф в кузове седан, но никак не поло по классу.
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