«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной

На дорогах становится всё больше и больше китайских автомобилей-такси Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Звезду российских таксопарков — JAC J7 — начали ввозить в страну еще в 2019 году как доступную альтернативу Skoda Octavia. Сейчас рекомендованная розничная цена этого компактного китайского хетчбэка — от 2,13 миллиона рублей. Двигатель внутри — такой же, как у «Москвича 3». И «болезни» у машин схожие. Столичный водитель такси рассказал о том, каково это — пересесть со старого (по меркам этой сферы), проверенного авто на «китайца». И с какими проблемами он сталкивается в регулярных 12-часовых поездках по городу. MSK1.RU публикует его монолог.

— Я ездил на Renault Logan и плевался. Пока не пересел на «китайцев». На контрасте оказалось, что даже Vesta и Granta — очень хорошие машины.

Если Lada — это автомобили, то «китайцы» — автомобилесодержащие продукты. таксист

«Кто проиграл, того и "китаец"»

Таксопарк у нас посменный, нет закрепления машин за водителями. И происходят драки по утрам. Кто проиграл, тому JAC J7 и достанется. Поэтому я сегодня морально и физически страдаю на JAC.

«Китаец» «китайцу» рознь, конечно. Но есть объективные показатели. Например, расход топлива. Он в два раза больше, чем у сопоставимых по мощности «немцах». Мне приходится эту малышку кормить примерно в полтора-два раза чаще.



И это при том, что я на ней не могу даже вдарить по газам. Нажму педаль посильнее — машина трясется, но не едет. Но самая главная проблема китайских авто — это коробка передач. Ее нет натурально. Вместо нее засунули подделку. Есть АКПП здорового человека. Всё бы ничего, но это китайская АКПП.

Во всех смыслах слова «китайская»: дешевая и ненадежная коробка. Зато издалека выглядит как настоящая. таксист

Я из-за коробки этой сегодня ночью встрял. Отвозил человека — с одной стороны ЖК был асфальт, с другой — пустырь с песком. И я встрял в песке. Машина просто флексила и никуда не ехала. Благо местные герои меня вытолкали.



«Издалека выглядит как настоящая»

В целом вся машина издалека выглядит как настоящая. На ней можно передвигаться, закрыв глаза. Я до этого на «немцах» работал. При тех же лошадиных силах нажал и полетел, даже если это какое-то бюджетное авто, вроде Kia Rio или Hyundai Solaris. Я вполне мог до 140 км/ч их разогнать. А тут нет.

Мои предыдущие машины рулились, там были тормоз, газ, коробки передач (в большинстве таксопарков авто на АКПП). Я искал даже таксопарк, где есть машины с механикой. Механика учит ездить, она быстрее и экономичнее, несмотря на то, что под конец 12-часовой смены хочется плечо оторвать и выкинуть. Перенапрягаешься, но оно того стоит. Пока молодой и мозгов нет, справляюсь.

Я работаю с десяти вечера до десяти утра. Бывало, ездил по 15–16 часов, но это опасно. Я стараюсь себя не перетруждать. таксист

«Невыгодно никому»

С китайскими машинами в таксопарках беда — проблем не напасешься. Их массово закупали в конце 2022-го — в 2023-м, когда на рынке больше ничего не было. Сейчас они невыгодны никому. Как говорится, скупой платит дважды, но тогда выбирать просто не приходилось.



В 2021-м году таксопарки покупали новые Skoda и Volkswagen, но через полтора-два года пришла пора менять машины. За это время они наездили по 100–200 тысяч километров. Их же практически не глушат. Я закончу свою смену, приеду в таксопарк, и тут же в нее сядет следующий водитель и поедет. Я ее только заправлю, помою и почищу внутри.



Из плюсов «китайцев» — они пластиковые внутри. «Кожу молодого дерматина» оттирать проще.

Машины регулярно проходят чистки и обслуживание, так что, даже если она покоцанная снаружи, внутри будет комфортно. таксист

У нас в таксопарке есть Volkswagen Polo, у которых пробег за 700 тысяч километров. Старички 2017 года, которых берегли. Я на таких ездил. Двигатель родной: конечно, кушает масло, пердит, делает чих-пых. Но едет. А с китайцами всё сложно. В них со временем меняют некоторые агрегаты: у кого-то стартер лег, у кого-то — сцепление, у кого-то — коробка передач. Перебирают, некоторые запчасти меняют. Это не так дорого в условиях большой ремонтной мастерской таксопарка.

«Создает аварийные ситуации»



В такси у китайских машин коробка умрет через 250 тысяч километров. Наша, таксистов, задача — быстро и аккуратно доехать, отвезти вас и забрать следующего пассажира. У нас от этого заработок зависит.

Мы не можем ездить как пенсионеры. Нам приходится ездить активно, а не устраивать вялотекущие экскурсии по городу. таксист

Я не нарушаю правила, но это не означает, что еду как улитка. Иногда активно маневрирую, иногда приходится притопить педаль в пол. Потому что, увы, безопасная скорость — не только 40 км/ч. Иногда бывает и 90, и 100 — от скорости потока же всё зависит.





Порой для безопасности поездки необходимо просто кого-то объехать. И, если моя машина не может, когда я нажимаю на газ, ускориться, если тормозит через раз — это меня серьезно ограничивает. Это создает аварийные ситуации.



Самое сложное время для поездок по городу — утро и дневной час пик. Это только кажется, что доехать из точки А в точку Б просто.

Некоторые люди боятся получать водительские права только потому, что по городу опасаются ездить. И вообще не зря боятся. таксист

В некоторые часы пик я думал, что не по городу еду, а, как гладиатор, сражаюсь за свободу. За свободу и место на дороге. Этого не понять человеку, который не был в ситуации, когда ты едешь 80 км/ч по проспекту, а на тебя из дворов, прикрытая припаркованными авто, вылетает без поворотников машина. А тебе некуда свернуть и оттормозиться не получится. Приходится прижиматься, едва не снося зеркала соседним машинам. Это не единичный случай. Такое постоянно случается.