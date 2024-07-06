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Авто Кризис-2024 мнение «Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной

«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной

Он объяснил, почему такие авто могут чаще попадать в аварийные ситуации на дороге

1 299
32 комментария
На дорогах становится всё больше и больше китайских автомобилей-такси

Звезду российских таксопарков — JAC J7 — начали ввозить в страну еще в 2019 году как доступную альтернативу Skoda Octavia. Сейчас рекомендованная розничная цена этого компактного китайского хетчбэка — от 2,13 миллиона рублей. Двигатель внутри — такой же, как у «Москвича 3». И «болезни» у машин схожие. Столичный водитель такси рассказал о том, каково это — пересесть со старого (по меркам этой сферы), проверенного авто на «китайца». И с какими проблемами он сталкивается в регулярных 12-часовых поездках по городу. MSK1.RU публикует его монолог.

— Я ездил на Renault Logan и плевался. Пока не пересел на «китайцев». На контрасте оказалось, что даже Vesta и Granta — очень хорошие машины.

Если Lada — это автомобили, то «китайцы» — автомобилесодержащие продукты.

«Кто проиграл, того и "китаец"»

Таксопарк у нас посменный, нет закрепления машин за водителями. И происходят драки по утрам. Кто проиграл, тому JAC J7 и достанется. Поэтому я сегодня морально и физически страдаю на JAC.

«Китаец» «китайцу» рознь, конечно. Но есть объективные показатели. Например, расход топлива. Он в два раза больше, чем у сопоставимых по мощности «немцах». Мне приходится эту малышку кормить примерно в полтора-два раза чаще.

И это при том, что я на ней не могу даже вдарить по газам. Нажму педаль посильнее — машина трясется, но не едет. Но самая главная проблема китайских авто — это коробка передач. Ее нет натурально. Вместо нее засунули подделку. Есть АКПП здорового человека. Всё бы ничего, но это китайская АКПП.

Во всех смыслах слова «китайская»: дешевая и ненадежная коробка. Зато издалека выглядит как настоящая.

Я из-за коробки этой сегодня ночью встрял. Отвозил человека — с одной стороны ЖК был асфальт, с другой — пустырь с песком. И я встрял в песке. Машина просто флексила и никуда не ехала. Благо местные герои меня вытолкали.

«Издалека выглядит как настоящая»

В целом вся машина издалека выглядит как настоящая. На ней можно передвигаться, закрыв глаза. Я до этого на «немцах» работал. При тех же лошадиных силах нажал и полетел, даже если это какое-то бюджетное авто, вроде Kia Rio или Hyundai Solaris. Я вполне мог до 140 км/ч их разогнать. А тут нет.

Мои предыдущие машины рулились, там были тормоз, газ, коробки передач (в большинстве таксопарков авто на АКПП). Я искал даже таксопарк, где есть машины с механикой. Механика учит ездить, она быстрее и экономичнее, несмотря на то, что под конец 12-часовой смены хочется плечо оторвать и выкинуть. Перенапрягаешься, но оно того стоит. Пока молодой и мозгов нет, справляюсь.

Я работаю с десяти вечера до десяти утра. Бывало, ездил по 15–16 часов, но это опасно. Я стараюсь себя не перетруждать.

«Невыгодно никому»

С китайскими машинами в таксопарках беда — проблем не напасешься. Их массово закупали в конце 2022-го — в 2023-м, когда на рынке больше ничего не было. Сейчас они невыгодны никому. Как говорится, скупой платит дважды, но тогда выбирать просто не приходилось.

В 2021-м году таксопарки покупали новые Skoda и Volkswagen, но через полтора-два года пришла пора менять машины. За это время они наездили по 100–200 тысяч километров. Их же практически не глушат. Я закончу свою смену, приеду в таксопарк, и тут же в нее сядет следующий водитель и поедет. Я ее только заправлю, помою и почищу внутри.

Из плюсов «китайцев» — они пластиковые внутри. «Кожу молодого дерматина» оттирать проще.

Машины регулярно проходят чистки и обслуживание, так что, даже если она покоцанная снаружи, внутри будет комфортно.

У нас в таксопарке есть Volkswagen Polo, у которых пробег за 700 тысяч километров. Старички 2017 года, которых берегли. Я на таких ездил. Двигатель родной: конечно, кушает масло, пердит, делает чих-пых. Но едет. А с китайцами всё сложно. В них со временем меняют некоторые агрегаты: у кого-то стартер лег, у кого-то — сцепление, у кого-то — коробка передач. Перебирают, некоторые запчасти меняют. Это не так дорого в условиях большой ремонтной мастерской таксопарка.

«Создает аварийные ситуации»


В такси у китайских машин коробка умрет через 250 тысяч километров. Наша, таксистов, задача — быстро и аккуратно доехать, отвезти вас и забрать следующего пассажира. У нас от этого заработок зависит.

Мы не можем ездить как пенсионеры. Нам приходится ездить активно, а не устраивать вялотекущие экскурсии по городу.

Я не нарушаю правила, но это не означает, что еду как улитка. Иногда активно маневрирую, иногда приходится притопить педаль в пол. Потому что, увы, безопасная скорость — не только 40 км/ч. Иногда бывает и 90, и 100 — от скорости потока же всё зависит.


Порой для безопасности поездки необходимо просто кого-то объехать. И, если моя машина не может, когда я нажимаю на газ, ускориться, если тормозит через раз — это меня серьезно ограничивает. Это создает аварийные ситуации.

Самое сложное время для поездок по городу — утро и дневной час пик. Это только кажется, что доехать из точки А в точку Б просто.

Некоторые люди боятся получать водительские права только потому, что по городу опасаются ездить. И вообще не зря боятся.

В некоторые часы пик я думал, что не по городу еду, а, как гладиатор, сражаюсь за свободу. За свободу и место на дороге. Этого не понять человеку, который не был в ситуации, когда ты едешь 80 км/ч по проспекту, а на тебя из дворов, прикрытая припаркованными авто, вылетает без поворотников машина. А тебе некуда свернуть и оттормозиться не получится. Приходится прижиматься, едва не снося зеркала соседним машинам. Это не единичный случай. Такое постоянно случается.

Как вы реагируете, если видите, что на заказ едет китайское авто?

Мне без разницы
Мне нравятся китайские авто
Я лучше перезакажу такси

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Такси Таксист Таксопарк Китайские авто Китайские автомобили JAC Москвич
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Комментарии
32
Пьер Дун Лахтинский
6 июля 2024, 15:46
не знаю как джак, но именно китайский мотор Чангана попал в книгу рекордов Гиннесса как самый выносливый движок, проработав на максимальных оборотах 260 часов...
Bream
6 июля 2024, 16:07
1. Проблем не оберешься. Не "не напасешься". 2. Таксисты не используют слово "флексить" 3. Материал выдумка от и до
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