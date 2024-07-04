«Даргонавты» в глуши. Проедет ли Haval Dargo там, где дороги хуже насыпей — эксперимент

Внешность Haval Dargo прямо-таки зовет на приключения. Мы откликнулись на этот зов Источник: Артем Краснов / 74.RU











После нашего веселого опыта с гибридным Chery (мы едва дотянули до дома из-за мелкого глюка) мы взяли автомобиль традиционный, как наши ценности, — Haval Dargo. Его дизайн отсылает к классическим внедорожникам, салон с массивными ручками-ухватами монументален, а мотор тут ортодоксальный, бензиновый, к тому же двухлитровый. Впрочем, несмотря на внешность, Dargo — это кроссовер, и притом не самый крупный. И нам интересно было выяснить, как он покажет себя в автопутешествии по дорогам, которые вызывают один вопрос: как они тут вообще ездят? Один из его минусов обнаружился практически сразу, но кое в чем Dargo и превзошел ожидания.

Мы протрясли Dargo по дорогам с самым замысловатым покрытием и попробовали на легком бездорожье Источник: Артем Краснов / 74.RU











По размерам Haval Dargo — это «одноклассник» Nissan X-Trail или Toyota RAV4, то есть относится к среднеразмерным кроссоверам, которые обычно покупают и в пир, и в мир, и в город, и в театр, и в огород. А потому от них ждешь максимальной практичности, но с этим у Dargo не всё гладко. На виде сбоку заметно, что рубленые формы достигнуты за счет «отрубания» заднего свеса, и жертвой такого решения пал багажник — он маловат. При этом длинная колесная база обеспечила отличную вместимость заднего ряда, который не только просторен, но и хорошо оснащен — даже подогрев сидений есть. Но объем багажника составляет 333 л в версии с полноразмерной запаской (371 л без нее), поэтому мы сразу сложили спинку одного из сидений, чтобы всунуть наши объемистые спальные матрасы. Справедливости ради, они во всех машинах ездят на заднем ряду.

Объем 333 литра измерен по шторку багажника. Если грузить по потолок, войдет литров 650, и этого обычно достаточно для трех-четырех путешественников. Но мы были вдвоем и сложили половину сиденья, чтобы грузить горизонтально Источник: Артем Краснов / 74.RU











Позже мы оценили хорошую форму багажного отсека с ровным полом, что упрощает быструю погрузку-разгрузку Источник: Артем Краснов / 74.RU











Задние места просторны во всех направлениях: запас места есть и перед коленями, и над головой, и по ширине Источник: Артем Краснов / 74.RU











Dargo не скупится на приятные мелочи типа держателей для бутылок Источник: Артем Краснов / 74.RU











Впрочем, пусть отсек небольшой, его есть за что похвалить. Во-первых, тут есть полноразмерная запаска, а для китайских машин это совсем не аксиома, особенно для «электричек»: скажем, Chery Tiggo 8 Pro Hybrid, Lixiang L7 или Zeekr 007 не имеют никакого запасного колеса, и с точки зрения путешествий это тем более проблема, что размерность шин у китайских автомобилей боярская: 265/65 R18 в случае с Dargo. Попробуй найди в глубинке, где до сих пор встречаются «Жигули» с черными номерами. Кроме того, отсек имеет близкую к кубической форму и сиденья, которые складываются в ровный пол (в горизонталь с порогом), так что, если литраж багажника невелик, гибкость его использования неплоха. Но все-таки добавить бы несколько сантиметров заднего свеса...

Багажник — это, пожалуй, единственная жертва достаточно стильного дизайна Dargo, который разрабатывал бывший сотрудник Land Rover Фил Симмондс Источник: Артем Краснов / 74.RU











После обычных кроссоверов первые минуты Dargo ощущается внедорожником, при том более крупным, чем он есть на самом деле. В почти плоском «телевизоре» лобового стекла видишь «геликовский» капот, зеркала массивны, и весь интерьер пышет самоуверенностью — это касается и стиля, и материалов. В общем, Dargo умеет произвести нужное впечатление. Но вопрос в другом: способен ли он поддержать этот имидж на плохих дорогах? Ведь, несмотря на все дизайнерские уловки, он построен на платформе L.E.M.O.N., как и популярный в России Haval Jolion или экзотическая Ora 03. А платформа эта легковая, рамы нет, полный привод — через муфту BorgWarner в заднем редукторе.

Ощущение солидного автомобиля — это то, в чем Haval Dargo преуспел лучше целого сонма китайских кроссоверов. Обратите внимание на проекционный дисплей внизу лобового стекла — удобная штука Источник: Артем Краснов / 74.RU











Интерьер насыщен обязательной нынче электроникой: тут и тачскрин, и цифровая панель приборов, и экзотический селектор «робота» (на манер Jaguar), и беспроводная зарядка. И всё же общее впечатление скорее классическое, как в старом добром внедорожнике Источник: Артем Краснов / 74.RU











Впрочем, и в городе, и на трассе Haval Dargo быстро проявляет свою легковую суть, потому что едет непринужденно и дрессировки водительских рефлексов, как иные внедорожники или пикапы, не требует. Он комфортен: не громкий, не жесткий, с хорошей эргономикой. Почитав тест-драйвы коллег, я думал придраться к нефиксируемой шайбе селектора «робота», но на деле она не создает проблем: повернул ее влево — режим R, вправо — режим D. А редкие N (нейтраль) и M (ручной) случайно не включишь. Могу лишь добавить традиционный «плач Ярославны» насчет управления климатом и прочими второстепенными функциями через дисплей: скажем честно, это нужно не для нашего удобства, а ради удешевления производства, потому что один тачскрин куда дешевле рояля физических кнопок. Интересно, что у Dargo таковые есть, но им почему-то доверили не самые важные функции, например, кругляш на центральной консоли отдан под выбор одного из восьми ездовых режимов. Зато дисплей можно настраивать под себя, выводя на козырные места наиболее частые функции — здравый подход.

На трассе Dargo управляется как легковушка и едет в режиме частичного автопилота Источник: Глеб Краснов / 74.RU











Несмотря на имиджевый консерватизм, Dargo упакован электронными помощниками по самое не балуй мне и по трассе позволяет ехать в режиме «мягкого автопилота». Управление адаптивным круиз-контролем отдано удобному подрулевому рычажку. Система поддерживает скорость и дистанцию до машин впереди, а если ты по своей воле слишком прилип к кому-то — советует увеличить зазор. Dargo умеет подруливать и заходить в некрутые повороты, требуя, правда, держать руки на руле, примерно как ввозимые в Россию Tesla. Его камеры считывают реальные знаки ограничения скорости, включая временные, и, если ты нарушаешь, предупреждают однократным интеллигентным писком. При парковке выводится система 3D-обзора или включается режим прозрачности, когда видишь сквозь капот или сквозь сам автомобиль. Но самое сильное впечатление оставила система предотвращения наездов, которую я случайно испытал, пятясь в высокой траве: Dargo, видимо, принял ее за нечто древовидное и с оглушительным скрежетом задействовал тормоза (мы с сыном изрядно труханули). Впрочем, пусть лучше скрежещут тормоза, чем кузовное железо.

Dargo позиционируется как кроссовер с расширенными возможностями Источник: Артем Краснов / 74.RU











На трассе, впрочем, появились вопросы к силовому агрегату. С одной стороны, 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 192 л. с. обеспечивает не самую свирепую динамику разгона: 10 секунд до 100 км/час для полноприводных версий и на секунду меньше для монопривода. Для сравнения: у Toyota RAV4 c 2,5-литровым атмосферником это занимало 8,5 секунды, у Hyundai Tucson — 9,4, а у Volkswagen Tiguan 2.0 TSI — 7,7 (все с полноприводными автоматическими трансмиссиями). Какое-то время я пробовал ехать в режиме Normal, но он дополнительно смягчает реакции на газ и делает машину откровенно задумчивой, поэтому я переключился в Sport, который обостряет динамику. Нет, физику не обманешь, но предсказуемость реакций в спортивном режиме лучше.

Dargo оснащают безальтернативным 2-литровым турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением Источник: Артем Краснов / 74.RU











Вторая проблема — это управление тягой. Большую часть времени семиступенчатый «робот» с двойным мокрым сцеплением работает незаметно, но его можно сбить с толку. Преселективные трансмиссии хороши, когда их электроника предсказывает поведение водителя: если вы разгоняетесь в пол, она заранее включает следующую передачу и затем просто меняет четное сцепление на нечетное или наоборот. Но проблемой являются нерасчетные режимы, скажем, когда вы пытаетесь выравнять скорость с соседней машиной при перестроении и жмете на газ недостаточно конкретно. Порой это вызывает смятение и у фольксвагеновских DSG, но у Dargo такое происходит чаще: запутав коробку, ты сначала чувствуешь провал тяги, потом, наоборот, ее ощутимый прилив. Впрочем, я не могу вспомнить китайский кроссовер, у которого управление тягой было бы идеальным: в этом смысле куда лучше дела у китайских электромобилей.

Длина Dargo — 4620 мм. В модельном ряду Haval близкие габариты имеет кроссовер F7 Источник: Артем Краснов / 74.RU











Но электромобили в тур по российской глубинке не возьмешь, а Dargo напротив проявляется тем лучше, чем хуже дороги. По гравийкам и проселкам он прет с самоуверенностью лучших кроссоверов старой волны. Я рискну даже сказать, что настройки мясистой подвески мне нравятся больше, чем у прочих китайских машин сравнимого класса. Dargo выглядит этаким туристическим инвентарем и на деле не обманывает: на плохих дорогах ты словно надеваешь обувь с толстой подошвой и шагаешь по острым камням, поплевывая на них с высоты 20-сантиметрового просвета. Переусердствовав, подвеску можно пробить, но в любом случае запас прочности тут вполне достаточен для беззаботной езды по российским направлениям.

Плюс автомобиля — уверенные настройки подвески Источник: Артем Краснов / 74.RU











Полный привод с «хваткой» муфтой BorgWarner также занесу в актив Dargo: при вывешивании одного из колес на помощь приходит система стабилизации. По проходимости он близок к Renault Duster, особенно к его второму поколению, которое стало менее бюджетным, но удали не растеряло. Dargo с его короткими свесами, плоским днищем и неокрашенными бамперами позволяет ехать в интимном контакте с ухабами, а если возможностей обычной версии недостаточно, есть еще Dargo X — у него блокируется задний дифференциал. Пожалуй, придирка тут одна, та же самая: дозировать газ при езде внатяг порой сложно из-за особенностей роботизированной коробки. Впрочем, я не успел разобраться со всем многообразием его внедорожных режимов (тут и снежный, и гравийный, и песочный), так что, может быть, какой-то из них дал бы нужную пропорциональность реакций. Эх, сюда бы честную механику или гидромеханический «автомат»... Но в Китае ни то, ни другое особенной популярностью не пользуется, равно как и дизели.

По проходимости Dargo стоит чуть выше средних кроссоверов Источник: Глеб Краснов / 74.RU











Преувеличивать его проходимость я бы не стал, но на убитых дорогах поселковой части Нязепетровска он позволял как минимум экономить силы и нервы, скача с ухаба на ухаб и одолевая промоины, оставшиеся после весеннего паводка. И постепенно у меня оформилась четкая идея, кому понравится Dargo. Допустим, вы любите настоящие внедорожники — и не только за их возможности, но и просто эстетически. Но рациональная часть мозга говорит, что полноценный внедорожник типа Tank 300 или BAIC BJ40 вам без надобности и вы, пожалуй, не готовы переплачивать за то, что не будет использоваться регулярно. И вот тут на сцене появляется Dargo — кроссовер с внешностью «проходимца», который самозабвенно едет по дорогам разного качества и, вероятно, покрывает 99,9% потребностей любителя вылазок на пленэр вроде нас. У него легковая управляемость, меньше крены, комфортный салон и более низкие, чем у внедорожника, эксплуатационные расходы. Если вы живете в городах типа Нязепетровска круглый год, серьезный оффроудер может быть оправдан: представляю, каково лазить по местным кручам после снегопада. Но если вы приезжаете сюда в гости, то Dargo вполне справится.

В глубинке лучше всего проявляются способности Dargo Источник: Артем Краснов / 74.RU











Цена сегодня стартует от 3,049 миллиона рублей за единственную моноприводную версию. Далее от 3,249 миллиона предлагают только полноприводные модификации, что вполне соответствует духу автомобиля. Скидка в 200 тысяч предусмотрена при сдаче в трейд-ин. Такую же сумму просят за версию Dargo X, а топовые исполнения стоят 3,6 миллиона — такое и было на тест-драйве. Если вам не особо нужны многообразные электронные помощники, можно выбрать предтоповую версию за 3,45 миллиона.

Haval Dargo ощутимо дороже близкого по размерам Haval F7, но спросом пользуются обе модели Источник: Артем Краснов / 74.RU











Прямых конкурентов у Dargo не так много. Вернее, если абстрагироваться от его внедорожного имиджа, их получится море во главе с Haval F7 (стоит от 2,45 миллиона) и Chery Tiggo 8 Pro (от 3,2 миллиона). Но если считать его этаким метисом, помесью паркетника и внедорожника, то из альтернатив на ум приходит разве что Jetour T2, который крупнее и дороже — стоит от 3,759 миллиона. При прочих равных разница с Dargo достигает в районе 400–500 тысяч рублей, при этом T2 мощнее и более вместительный. Упомянем также новый Geely Atlas Pro, который на внедорожные лавры не претендует, но сравним по остальным характеристикам и стоит 3,2 миллиона рублей. Не забудем и про Changan, у которого в классе среднеразмерных кроссоверов есть модели CS55plus (от 2,63 миллиона) и CS75plus (от 2,94 миллиона) — по габаритам Dargo попадает между ними.

Экзотичный дизайн Haval Dargo наверняка обеспечивает немалую часть его продаж Источник: Артем Краснов / 74.RU











Haval Dargo делают на заводе марки в Туле, и хотя он дороже соседей по конвейеру, продается достаточно уверенно: так, соразмерный F7 в прошлом году разошелся тиражом 16 тысяч (плюс еще 12 тысяч F7x), Dargo — 15 тысяч. Значит, потребители уловили посыл модели, и, думаю, количество клиентов, которые выбирают его за имиджевые аспекты и ради чистой проходимости, плюс-минус сравнимо. Dargo выделяется в ряду похожих друг на друга китайских кроссоверов, и для многих это тоже аргумент. Я часто привожу его в качестве примера «чайнакара», в котором вы не найдете следов «китайскости» в ее ширпотребном ключе. Марки из КНР в принципе сильно выросли, а Dargo, в принципе, скроен по лекалам, которые ближе к американским, чем китайским. А что до багажника... Грузите по потолок, и войдет всё, просто в два яруса.