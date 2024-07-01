Куда еще выше? Банки поднимают ставки по автокредитам

Менеджеры пытаются найти индивидуальные условия к каждому клиенту Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Российские банки повышают ставки по автокредитам. О таком намерении уже заявили в ВТБ, «Ингосстрах Банке» и «Уралсибе». Стоит ли забыть о мечте купить новую машину или еще остались возможности для приобретения — разберемся в нашем материале.



— Банки ВТБ, «Ингосстрах Банк» и «Уралсиб» собираются повысить ставки по автокредитам в начале июля, — сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей банков.

Это необходимо для сохранения прежнего уровня одобрения кредитов после ограничений ЦБ.

Также с 1 июля Банк России впервые вводит надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Это связано с увеличением займов с повышенными рисками.

Что будет после повышения ставок

Кредитование ждет временный спад, отметил руководитель Союза профессионалов авторынка, перекуп Вадим Адиев.

— Из-за повышения кредиты тормознутся, но люди привыкнут к новым ставкам и продолжат брать их. Даже у меня продажи из пяти машин две точно идут в кредит. Спрос есть, он никуда не делся, — отметил Адиев в беседе с корреспондентом Городских порталов.

Можно ли купить автомобиль выгодно

Кредитные программы, которые существуют, могут подстраиваться под клиента. Менеджер подбирает определенные условия под приемлемый для покупателя срок и платеж, продолжил эксперт.

— Вместе с кредитом, как правило, идут дополнительные опции. Они связаны со страхованием жизни, с ДТП. Клиент уже понимает, что он защищен, виноват он в аварии или нет, — объяснил Адиев.

По его словам, проще ситуация для тех, у кого уже есть автомобиль. Старую машину можно выставить на продажу после оформления кредита. Таким образом можно погасить часть долга и снизить процент и срок выплаты.