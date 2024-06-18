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Авто подробности ОСАГО станет необязательным: регистрировать авто разрешат и без него

ОСАГО станет необязательным: регистрировать авто разрешат и без него

Госдума приняла закон во втором чтении

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Сейчас зарегистрировать авто без полиса ОСАГО просто невозможно

Государственная дума утвердила во втором чтении законопроект об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение еще год назад, однако в 2023 году состоялось только первое чтение законопроекта.

ОСАГО — это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Если по вине владельца полиса ОСАГО случилось ДТП, платить пострадавшим будет не он, а его страховая компания. Этот вид страховки обязаны иметь все водители, севшие за руль. За отсутствие полиса предусмотрен штраф — 800 рублей.

Согласно действующим правилам при покупке транспортного средства его новый владелец должен заключить договор обязательного страхования на один год до того, как приступит к регистрации авто. Законопроект исключает этот пункт из закона об обязательном страховании. Полностью ОСАГО он не отменяет и не делает его добровольным — необязательным документ станет только при регистрации автомобиля. Если же водителя остановят сотрудники ГАИ и полиса не будет, то его ждет штраф.

Документу предстоит еще пройти третье чтение, после чего его должен утвердить Совфед и подписать президент. Сколько времени займут все процедуры пока неизвестно — одни законопроекты проходят весь путь за несколько дней, другие могут лежать в Госдуме годами.

Этой весной в России вступили в силу правила, которые вводят понятие «краткосрочный договор обязательного страхования». По старым правилам заключить договор ОСАГО на срок менее года можно только в строго определенных случаях, по новым — краткосрочный договор обязательного автострахования можно будет заключать на срок от одного дня до трех месяцев без соблюдения дополнительных условий.

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ОСАГО Страхование Автострахование Регистрация автомобиля Госдума РФ Новые законы
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