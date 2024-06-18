ОСАГО станет необязательным: регистрировать авто разрешат и без него

Сейчас зарегистрировать авто без полиса ОСАГО просто невозможно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Государственная дума утвердила во втором чтении законопроект об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение еще год назад, однако в 2023 году состоялось только первое чтение законопроекта.

ОСАГО — это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Если по вине владельца полиса ОСАГО случилось ДТП, платить пострадавшим будет не он, а его страховая компания. Этот вид страховки обязаны иметь все водители, севшие за руль. За отсутствие полиса предусмотрен штраф — 800 рублей.

Согласно действующим правилам при покупке транспортного средства его новый владелец должен заключить договор обязательного страхования на один год до того, как приступит к регистрации авто. Законопроект исключает этот пункт из закона об обязательном страховании. Полностью ОСАГО он не отменяет и не делает его добровольным — необязательным документ станет только при регистрации автомобиля. Если же водителя остановят сотрудники ГАИ и полиса не будет, то его ждет штраф.

Документу предстоит еще пройти третье чтение, после чего его должен утвердить Совфед и подписать президент. Сколько времени займут все процедуры пока неизвестно — одни законопроекты проходят весь путь за несколько дней, другие могут лежать в Госдуме годами.