«Он заявил, что в ГАИ не поедет»: юрист разобрал спорную аварию с водителем-отказником

Авария была без пострадавших, поэтому в ГАИ велели оформлять ее самостоятельно Источник: читатель 74.RU











Владелица Kia Sportage Альбина попала в аварию: водитель «Газели» смял бок ее кроссовера. Газелист оказался проблемным: во-первых, у него не было полиса ОСАГО, во-вторых, он сразу занял неконструктивную позицию и оформлять ДТП не захотел. Альбина вызвала ГАИ, но поскольку в происшествии не было пострадавших, дежурный сотрудник велел фиксировать последствия самостоятельно, а затем ехать в отделение ГАИ для оформления. Но водитель «Газели» наотрез отказался это делать. Автомобилистка вызывала на место аварии трех комиссаров, но все они сказали, что без согласия второго участника оформить такую аварию невозможно. Так ли это? Мы спросили практикующего юриста.



— Я не понимаю позиции ГАИ в этом случае, — говорит Альбина. — Они должны приехать и зафиксировать все обстоятельства, но они говорят: «Оформляйте сами». Если бы у второго участника было ОСАГО, мы бы оформили европротокол. Я сообщила дежурному сотруднику, что полиса нет и что второй водитель не соглашается ехать в ГАИ. По-моему, в таком случае они должны приехать. Да, я могла схитрить и заявить, что в ДТП есть пострадавшие, но это тоже нечестно.

Нужно ли согласие второго участника?

Практика фиксации ДТП без сотрудников дорожно-патрульной службы законна, и для небольших аварий используется всё чаще. После звонка в ГАИ водителям советуют составить схему ДТП, зафиксировать данные участников (номера машин, паспорта, водительские удостоверения), а также произвести фото- и видеосъемку места аварии. Далее все участники ДТП должны явиться в указанный по телефону пункт разбора ДТП и закончить оформление: де-юре такой способ аналогичен полноценному вызову сотрудников ДПС на место (его нужно отличать от оформления по системе европротокол). В авариях с пострадавшими или по причине изъянов дорожной инфраструктуры вызов сотрудников ГАИ является обязательным.

«Газель», двигаясь по разгонной полосе, ударила в бок Kia Sportage при перестроении Источник: читатель 74.RU











В данном случае второй водитель отказался ехать на оформление в ГАИ. Насколько это существенно? Могла ли Альбина явиться туда одна?



— Если исходить из буквы закона, то сотрудники ГАИ обязаны принять заявление у одного из участников ДТП, а далее возбудить административное дело против второго и заняться его розыском для получения объяснений, — рассказывает автоюрист Лев Воропаев. — Но поскольку в ГАИ дефицит кадров и они не хотят нагружать себя лишней работой, практика такова, что заявление у одного из участников, как правило, не принимают.

Пострадавшая в ДТП сторона не имеет рычагов воздействия на второго участника, но в ГАИ закрывают на это глаза и говорят: «Не наши проблемы» Лев Воропаев, автоюрист

Поэтому эксперт советует после прибытия в ГАИ подать заявление, в котором указать, что второй участник отказался завершить оформление ДТП.



— Подать это заявление, скорее всего, также будет непросто: в ГАИ будут говорить, что не примут его, — продолжает юрист. — Возможно, придется посылать заказным письмом или оставлять его в почтовом ящике в отделении ГАИ. Далее сотрудники должны возбудить административное дело по статье 12.27 КоАП против второго участника за невыполнение обязанностей после ДТП. Отказавшемуся водителю по части 1 этой статьи грозит штраф, а по части 2 — уже лишение прав (за оставление места ДТП), и судебная практика таких наказаний есть.

Статья 12.27 КоАП РФ, часть 2. Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.



Соответственно, на месте аварии можно пригрозить водителю-отказнику тем, что его признают скрывшимся с места происшествия, даже если он не уехал сразу. Лев Воропаев считает, что в целом такая угроза действенна и не является блефом, потому что отказ выполнить все обязанности после ДТП и явиться в ГАИ суды могут интерпретировать как оставление места аварии.



Главная проблема — отсутствие полиса

При этом Лев Воропаев разделяет настрой Альбины добиться приезда сотрудников ДПС на место аварии: в этом случае привлечь второго водителя к ответственности за оставление места ДТП (в случае его отказа сотрудничать) было бы проще.

Но куда большая проблема — отсутствие у водителя полиса ОСАГО. Мы уже рассказывали основные принципы оформления таких аварий, но взыскать компенсацию с виновника в этом случае непросто. В случае отказа сделать это добровольно, придется обращаться в гражданский суд, но, даже выиграв дело, не всегда удается получить возмещение, например, если виновник не имеет официального дохода и собственности.

— В первую очередь нужно подать в суд ходатайство о наложении обеспечительных мер, — советует Лев Воропаев. — Очень важно также понять, кому именно принадлежал автомобиль: если юридическому лицу, подавать иск можно к нему, и это значительно повышает шансы на получение компенсации. Даже если владелец автомобиля был частником, но работал в момент ДТП на ту или иную фирму, ответчиком может стать она. У нас были примеры, когда удавалось доказать, что водитель в момент аварии работал.