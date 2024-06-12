«Москвич» в дисконт не верит. Почему резко подешевевшие кроссоверы не пользуются спросом?

Мартовское удешевление позволило марке попасть в топ-10 российского рынка, но эффект оказался ограниченным Источник: Артем Краснов / 74.RU











Весной 2024 года «Москвич» предпринял экстренные меры для разогревания спроса: стоимость автомобилей уменьшили сразу на 500–600 тысяч рублей, что превышало четверть цены. Основная модель, кроссовер «Москвич-3», подешевела с 2,22 до 1,59 миллиона рублей, а лифтбек «Москвич-6» — с 2,626 до 2,136 миллиона. По меркам российского авторынка такой демпинг беспрецедентен, и причина очевидна: спрос на автомобили был существенно ниже ожиданий. Если первоначальный план на 2023 год подразумевал выпуск 50 тысяч «Москвичей», то в реальности завод продал 13 тысяч автомобилей (данные агентства «Автостат») или 15 тысяч (данные самого предприятия). Помогло ли «Москвичу» резкое снижение цены?



Март был отличный, но что дальше?

Отчасти это помогло, однако эффект оказался, скорее, краткосрочным. В марте после публикации новых прайсов спрос на «Москвичи» действительно подскочил, и за первый месяц весны продали около трех тысяч автомобилей против одной тысячи в феврале. Но уже в апреле спрос снизился до 2,2 тысячи автомобилей, а в мае — до 1750 машин, хотя здесь важно учитывать фактор сезонности. При этом «Москвич» поднял стоимость автомобилей 2024 года, хотя и несильно: например, свежий «Москвич-3» стоит сейчас от 1,69 миллиона рублей (на 100 тысяч дороже автомобилей 2023 года выпуска).



В отличие от бензинового кроссовера, электрический «Москвич-3е» подорожал и стоит сейчас более 4 млн (за автомобили 2024 года) Источник: Артем Краснов / 74.RU











Относительно прошлого года «Москвичи» расходятся заметно бодрее: если средние месячные продажи 2023 года немногим превышали одну тысячу машин, то за первые пять месяцев 2024 года этот показатель составил 1,74 тысячи. Марка рассчитывала продать по итогам 2024 года 27 тысяч машин, однако при нынешней тенденции этот рубеж выглядит амбициозным. Для выполнения плана за оставшуюся часть года нужно ежемесячно продавать по 2,6 тысячи «Москвичей». Такие результаты у марки были лишь однажды, в марте 2024 года при распродаже прошлогодних запасов.

По итогам тест-драйва «Москвич-3» оставил неплохое впечатление: комфортная подвеска, практичный салон, спокойные повадки. Но проблема — в обилии конкурентов, которые предлагают, в том числе, полноприводные версии Источник: Артем Краснов / 74.RU











Сложности «Москвича» связаны с несколькими факторами. Основная модель, кроссовер «Москвич-3», это копия малоизвестного в России JAC JS4, который является не самым современным переднеприводным кроссовером и мало приспособлен к российским условиям. Например, после первой зимы появились жалобы на подтекание масла и коррозию кузова. Кроме того, он столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны китайских моделей (Geely Coolray, Haval Jolion, Kaiyi X3, Chery Tiggo 4 Pro) и до снижения цены стоил не дешевле их.

После корректировки прайсов «Москвич-3» оказался одним из самых доступных кроссоверов на рынке (дешевле только малоизвестный Livan X3), так что в теории его продажи должны быть на уровне лидеров, но пока этого не наблюдается. Для сравнения, в апреле спрос на тульский Haval Jolion был втрое выше, чем на подешевевшие «Москвичи-3».



На что ставит «Москвич»

В мае столичный завод (бывший Renault) перешел на мелкоузловую сборку кроссоверов «Москвич-3» и их электрических версий, что сократило логистические расходы на четверть (хотя в общем котле логистические расходы составляют небольшую долю). Но главное, это закладывает фундамент для увеличения локализации и открывает перед «Москвичом» коридор возможностей: при правильном подходе можно добиться снижения стоимости на фоне импортируемых автомобилей, в том числе, за счет господдержки.

Стимул заводу может дать грядущее повышение утилизационных сборов на импортируемые автомобили, предложенное руководством АВТОВАЗа: его поддержали профильный комитет Госдумы и Минэкономразвития. «Москвич» включен в специальное инвестиционное соглашение КАМАЗа, что позволяет заводу претендовать на льготы для российских автопроизводителей.

Сварка и окраска кузовов «Москвича-3» теперь производится в столице, но штампованные детали везут из Китая Источник: автозавод «Москвич»











Но это перспектива будущего, а в 2024 году реализация 27 тысяч «Москвичей» выглядит непростой задачей. Рассчитывать на дебют новинок завод не может: следующая модель, «Москвич-8», выйдет ближе к концу года и станет самой дорогой в линейке, поэтому вряд ли обеспечит объем продаж. Электромобили «Атом», которые также в числе претендентов на конвейер столичного завода, появятся не ранее 2025 года.

Российская марка может поставить на лифтбэк «Москвич-6», который явно выступает хуже своих возможностей. Автомобиль взял вялый старт и продается хуже «трешки»: в мае из 1750 машин на «шестерку» пришлось лишь 200. Мартовское удешевление всколыхнуло продажи лифтбека, но весьма умеренно. Однако у модели есть потенциал: например, близкий ему JAC J7 в прошлом году разошелся тиражом 6,8 тысячи машин, хотя марка почти неизвестна в России.

«Москвич-6» вышел в прошлом году с завышенной ценой (от 2,626 миллиона рублей), но после ее снижения на полмиллиона выглядит конкурентоспособно Источник: автозавод «Москвич»









