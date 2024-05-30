«Инструмент закошмаривания водителей». Эксперты раскритиковали приложение для съемки нарушений ПДД

Снимать нарушения можно будет из машины или пешком Источник: Семен Казьмин / 74.RU











В России появилось приложение под рабочим названием «Народный инспектор», которое позволит каждому снимать нарушения ПДД с помощью смартфонов или регистраторов и отправлять их в ГИБДД для оформления штрафов. По замыслу его авторов, система должна работать по аналогии с автоматическими камерами видеофиксации, позволяя наказывать владельца машины без необходимости устанавливать, кто в реальности был нарушителем. Разработка приложения обошлась в 135 миллионов рублей, заказчиком выступило правительство Москвы, но практику планируют распространить на все регионы России. В столице аналогичное приложение работает уже много лет и называется «Помощник Москвы». Однако эксперты сомневаются как в целесообразности, так и в законности такого подхода.



Как работает приложение

Оно позволяет снимать нарушения на видео без возможности редактуры, фиксировать время и геопозицию происшествия. Приложение автоматически определяет российские и белорусские госномера. Список нарушений ограничен теми, что определяются по визуальным признакам, — например, в нем нет превышения лимитов скорости.

Пользователи смогут снимать:

нарушения правил остановки и стоянки;

пересечение сплошной осевой разметки;

пересечение стоп-линии;

движение по выделенным полосам;

езду по обочинам;

нарушение правил благоустройства (парковку на газоне).

Для стимулирования пользователей предусмотрят бонусы вплоть до возможности тратить набранные баллы на проезд в общественном транспорте или платную парковку.



Помощник Москве не помог

Много лет аналогичная система работает в столице, и поначалу она также фиксировала широкий круг нарушений. Однако попавшим в кадр водителям довольно часто удавалось оспорить выписанные поставления, поскольку смартфон не является автоматическим средством видеофиксации. В 2019 году эту позицию подтвердил Верховный суд. В результате функционал приложения был серьезно урезан, оно стало фиксировать лишь нарушение некоторых правил остановки и стоянки, а также парковку на газоне.

Одно из самых простых для любительской видеофиксации нарушений — неправильная остановка и стоянка Источник: Артем Краснов / 74.RU











Главная проблема «Народного инспектора»

Опрошенные нами эксперты склоняются к мысли, что проблемы, характерные для «Помощника Москвы», актуальны и для «Народного инспектора». Для автоматических комплексов фотовидеофиксации в КоАП РФ есть примечание к статье 1.5 «Презумпция невиновности», позволяющее выписывать штраф владельцу автомобиля без установления личности самого нарушителя. Для смартфонов таких оговорок нет.

Зафиксированное на любительскую камеру нарушение, в принципе, можно отправить в ГИБДД, но тогда сотрудникам придется провести ряд мероприятий, чтобы установить, кто именно был за рулем в момент нарушения. Это трудоемко и убивает всю идею такого подхода.

«Народный инспектор», видимо, должен получить тот же юридический статус, что и автоматические комплексы, однако пока этого нет. В свое время правительство столицы зарегистрировало «Помощник Москвы» как специальное техническое средство, работающее в автоматическом режиме, и отчасти это повлияло на позицию судов — они стали чаще оставлять штрафы в силе. Но однозначности в вопросе нет, и для тиражирования такой практики на всю страну потребуются изменения в КоАП и ряде нормативов.

«Люди будут выискивать нарушителей»

Руководитель юридической компании «Форлекс» Николай Попов говорит, что метод «народных инспекторов» в нынешних реалиях выглядит противоречивым:

— Проблемы возникают даже с автоматическими фиксирующими устройствами: с настройками, погодными условиями, поверками. Штраф может прилететь заведомо медленному транспортному средству, трактору какому-нибудь, который якобы летит с большой скоростью. В последнее время таких случаев стало меньше, но на этом фоне самим водителям не легче, потому что они находятся под каким-то экспериментом.

Неудачной он считает идею бонусов за фиксацию нарушений:

— Каждый сможет почувствовать себя в роли инспектора, предлагается вводить бонусы за это, что, на мой взгляд, плохая тенденция, — продолжает Николай Попов. — Потому что люди будут просто выискивать нарушителей. И если это реальные нарушители, то ладно, но весь вопрос в том, как будет работать этот функционал? Какова вероятность ошибок, неточность?

Смартфон — это сложное устройство, все знают, что его приложения обновляются постоянно и иногда дают сбои. Николай Попов, руководитель юридической компании «Форлекс»

Николай Попов убежден, что тестовый режим нужно продлевать и формировать крепкую законодательную основу такого подхода:



— Бюджет будет пополняться, но если наказание несправедливо, то будет создаваться депрессивная ситуация, особенно между водителями и пешеходами, которые, наверное, и будут чаще фиксировать нарушения, — предполагает юрист. — Нужно, чтобы сначала всё было проработано и служило обществу, а пока это больше похоже на инструмент закошмаривания водителей.

«Снимай, где хочу и как хочу»

Автоэксперт Юрий Панченко подчеркивает, что по закону «Об автомобильных дорогах» автоматические камеры по способу установки делятся на стационарные, передвижные и мобильные, однако они должны фиксировать все нарушения ПДД, для которых предназначены, независимо от усмотрения и без какого-либо непосредственного воздействия человека.

— Данное положение касается и смартфонов: никакие приложения на них не могут фиксировать правонарушения, так как имеет место непосредственное участие человека в процессе фиксации, — объясняет Юрий Панченко. — На сегодня использовать автоматические камеры можно, только если их установка предусмотрена проектом организации дорожного движения. Это касается и передвижных камер.

Отдельно эксперт отмечает метрологические проблемы: например, автоматические камеры должны измерять время и координаты с известной погрешностью, но какова погрешность смартфона? Точность геопозиционирования будет зависеть от состояния и характеристик конкретного устройства, и нормировать этот вопрос вряд ли возможно.

— Для любого средства измерения должны быть утвержденные технические и метрологические требования. Для камер есть соответствующий ГОСТ. Для смартфонов ничего нет. Снимай, где хочу, как хочу, — добавляет Юрий Панченко.



По его мнению, по смартфонным записям зачастую невозможно определить даже тип нарушения:

— Например, газон может быть в пределах дороги (разделительная полоса), в пределах автомобильной дороги (полоса озеленения, бульвар, сквер) и на объектах благоустройства (газон возле дома). Смартфон различить эти объекты не в состоянии. Само по себе участие человека в идентификации места съемки исключает автоматический режим, — подытоживает эксперт.

«Шаловливые ручки участвовать не должны»

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что все проблемы проявились еще в приложении «Помощник Москвы» и на принципиальном уровне не устранены:

— Завершена разработка приложения «Народный инспектор», ранее известного как «Помощник Москвы». С помощью него неравнодушные граждане обменивали фотографии того, что им казалось нарушениями ПДД, на баллы, футболки и кепки, — рассказывает он. — ЦОДД Москвы на базе этих фотоматериалов штамповал штрафы, которые потом легко можно было оспорить в суде, но мало кто это делал. Почему было легко оспорить в суде? В КоАП четко написано, что такое автоматическая фотовидеофиксация нарушений. Ручки человека в процессе участвовать не должны. Особенно такие шаловливые, как у некоторых пользователей «Помощника Москвы»: и геоданные подменяли, и фейковые знаки рисовали.

На что только не шли москвичи ради возможности создать проблемы ближнему и получить за это кепку. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза

Эксперт считает, что проблему нужно было решать в правовом поле за счет изменения законодательства.

— Вместо этого ЦОДД Москвы решил просто распространить свою порочную практику на всю страну. Потратили 134 миллиона рублей, добавили возможность снимать видео в приложение, переименовали, — продолжает Антон Шапарин. — Не буду оценивать эффективность расходов, думаю, здесь есть пространство для работы правоохранительных органов. Важно другое: с 1 сентября 2024-го использование носимых комплексов в целом будет незаконным, внесены поправки в законодательство. Ни приложения в телефонах граждан, ни планшеты сотрудников ЦОДД использовать для фиксации нарушений в автоматическом режиме будет нельзя.

Речь идет о новых правилах установки комплексов фотовидеофиксации, которые уже почти согласованы и оформлены в виде проекта постановления правительства. В процессе обсуждения текст неоднократно менялся: например, из последней редакции убрали отсылки к ГОСТам, которым должны соответствовать «камерные» постановления. Большая дискуссия развернулась о допустимых местах установки камер: в первых редакциях постановления перечень был достаточно узкий, и эксперты оценивали, что до 70% российских камер придется выключать.

Но главное, что ни это постановление, ни другие нормативы пока не предусматривают возможность автоматической фиксации нарушений с помощью смартфонов. Легитимность этого проекта пока остается под вопросом.

Как вы относитесь к проекту «Народный инспектор»? Правильная идея, внедряйте быстрее Идея неплохая, но нуждается в доработке Это полный бред и беззаконие