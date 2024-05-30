НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+6°

ясная погода, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

зап.

 753мм 41%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,26
EUR 96,89
Реклама

СРОЧНО

Подростки помешались на квадробике

Жена депутата хейтит город
Как не пропустить отпуск
Беспредел в Горном
Такие дома строят в городе
Кто живет в усадьбе
Что с выпускными
Страдающая Затулинка
Свежие вакансии
«Магнит» вместо фитнеса
НГС в Telegram
Авто подробности «Инструмент закошмаривания водителей». Эксперты раскритиковали приложение для съемки нарушений ПДД

«Инструмент закошмаривания водителей». Эксперты раскритиковали приложение для съемки нарушений ПДД

Оно называется «Народный инспектор» и позволяет любому почувствовать себя сотрудником ГИБДД

1 905
37 комментариев
Снимать нарушения можно будет из машины или пешком

В России появилось приложение под рабочим названием «Народный инспектор», которое позволит каждому снимать нарушения ПДД с помощью смартфонов или регистраторов и отправлять их в ГИБДД для оформления штрафов. По замыслу его авторов, система должна работать по аналогии с автоматическими камерами видеофиксации, позволяя наказывать владельца машины без необходимости устанавливать, кто в реальности был нарушителем. Разработка приложения обошлась в 135 миллионов рублей, заказчиком выступило правительство Москвы, но практику планируют распространить на все регионы России. В столице аналогичное приложение работает уже много лет и называется «Помощник Москвы». Однако эксперты сомневаются как в целесообразности, так и в законности такого подхода.

Как работает приложение

Оно позволяет снимать нарушения на видео без возможности редактуры, фиксировать время и геопозицию происшествия. Приложение автоматически определяет российские и белорусские госномера. Список нарушений ограничен теми, что определяются по визуальным признакам, — например, в нем нет превышения лимитов скорости.

Пользователи смогут снимать:

  • нарушения правил остановки и стоянки;

  • пересечение сплошной осевой разметки;

  • пересечение стоп-линии;

  • движение по выделенным полосам;

  • езду по обочинам;

  • нарушение правил благоустройства (парковку на газоне).

Для стимулирования пользователей предусмотрят бонусы вплоть до возможности тратить набранные баллы на проезд в общественном транспорте или платную парковку.

Помощник Москве не помог

Много лет аналогичная система работает в столице, и поначалу она также фиксировала широкий круг нарушений. Однако попавшим в кадр водителям довольно часто удавалось оспорить выписанные поставления, поскольку смартфон не является автоматическим средством видеофиксации. В 2019 году эту позицию подтвердил Верховный суд. В результате функционал приложения был серьезно урезан, оно стало фиксировать лишь нарушение некоторых правил остановки и стоянки, а также парковку на газоне.

Одно из самых простых для любительской видеофиксации нарушений — неправильная остановка и стоянка

Главная проблема «Народного инспектора»

Опрошенные нами эксперты склоняются к мысли, что проблемы, характерные для «Помощника Москвы», актуальны и для «Народного инспектора». Для автоматических комплексов фотовидеофиксации в КоАП РФ есть примечание к статье 1.5 «Презумпция невиновности», позволяющее выписывать штраф владельцу автомобиля без установления личности самого нарушителя. Для смартфонов таких оговорок нет.

Зафиксированное на любительскую камеру нарушение, в принципе, можно отправить в ГИБДД, но тогда сотрудникам придется провести ряд мероприятий, чтобы установить, кто именно был за рулем в момент нарушения. Это трудоемко и убивает всю идею такого подхода.

«Народный инспектор», видимо, должен получить тот же юридический статус, что и автоматические комплексы, однако пока этого нет. В свое время правительство столицы зарегистрировало «Помощник Москвы» как специальное техническое средство, работающее в автоматическом режиме, и отчасти это повлияло на позицию судов — они стали чаще оставлять штрафы в силе. Но однозначности в вопросе нет, и для тиражирования такой практики на всю страну потребуются изменения в КоАП и ряде нормативов.

«Люди будут выискивать нарушителей»

Руководитель юридической компании «Форлекс» Николай Попов говорит, что метод «народных инспекторов» в нынешних реалиях выглядит противоречивым:

— Проблемы возникают даже с автоматическими фиксирующими устройствами: с настройками, погодными условиями, поверками. Штраф может прилететь заведомо медленному транспортному средству, трактору какому-нибудь, который якобы летит с большой скоростью. В последнее время таких случаев стало меньше, но на этом фоне самим водителям не легче, потому что они находятся под каким-то экспериментом.

Неудачной он считает идею бонусов за фиксацию нарушений:

— Каждый сможет почувствовать себя в роли инспектора, предлагается вводить бонусы за это, что, на мой взгляд, плохая тенденция, — продолжает Николай Попов. — Потому что люди будут просто выискивать нарушителей. И если это реальные нарушители, то ладно, но весь вопрос в том, как будет работать этот функционал? Какова вероятность ошибок, неточность?

Смартфон — это сложное устройство, все знают, что его приложения обновляются постоянно и иногда дают сбои.

Николай Попов убежден, что тестовый режим нужно продлевать и формировать крепкую законодательную основу такого подхода:

— Бюджет будет пополняться, но если наказание несправедливо, то будет создаваться депрессивная ситуация, особенно между водителями и пешеходами, которые, наверное, и будут чаще фиксировать нарушения, — предполагает юрист. — Нужно, чтобы сначала всё было проработано и служило обществу, а пока это больше похоже на инструмент закошмаривания водителей.

«Снимай, где хочу и как хочу»

Автоэксперт Юрий Панченко подчеркивает, что по закону «Об автомобильных дорогах» автоматические камеры по способу установки делятся на стационарные, передвижные и мобильные, однако они должны фиксировать все нарушения ПДД, для которых предназначены, независимо от усмотрения и без какого-либо непосредственного воздействия человека.

— Данное положение касается и смартфонов: никакие приложения на них не могут фиксировать правонарушения, так как имеет место непосредственное участие человека в процессе фиксации, — объясняет Юрий Панченко. — На сегодня использовать автоматические камеры можно, только если их установка предусмотрена проектом организации дорожного движения. Это касается и передвижных камер.

Отдельно эксперт отмечает метрологические проблемы: например, автоматические камеры должны измерять время и координаты с известной погрешностью, но какова погрешность смартфона? Точность геопозиционирования будет зависеть от состояния и характеристик конкретного устройства, и нормировать этот вопрос вряд ли возможно.

— Для любого средства измерения должны быть утвержденные технические и метрологические требования. Для камер есть соответствующий ГОСТ. Для смартфонов ничего нет. Снимай, где хочу, как хочу, — добавляет Юрий Панченко.

По его мнению, по смартфонным записям зачастую невозможно определить даже тип нарушения:

— Например, газон может быть в пределах дороги (разделительная полоса), в пределах автомобильной дороги (полоса озеленения, бульвар, сквер) и на объектах благоустройства (газон возле дома). Смартфон различить эти объекты не в состоянии. Само по себе участие человека в идентификации места съемки исключает автоматический режим, — подытоживает эксперт.

«Шаловливые ручки участвовать не должны»

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что все проблемы проявились еще в приложении «Помощник Москвы» и на принципиальном уровне не устранены:

— Завершена разработка приложения «Народный инспектор», ранее известного как «Помощник Москвы». С помощью него неравнодушные граждане обменивали фотографии того, что им казалось нарушениями ПДД, на баллы, футболки и кепки, — рассказывает он. — ЦОДД Москвы на базе этих фотоматериалов штамповал штрафы, которые потом легко можно было оспорить в суде, но мало кто это делал. Почему было легко оспорить в суде? В КоАП четко написано, что такое автоматическая фотовидеофиксация нарушений. Ручки человека в процессе участвовать не должны. Особенно такие шаловливые, как у некоторых пользователей «Помощника Москвы»: и геоданные подменяли, и фейковые знаки рисовали.

На что только не шли москвичи ради возможности создать проблемы ближнему и получить за это кепку.

Эксперт считает, что проблему нужно было решать в правовом поле за счет изменения законодательства.

— Вместо этого ЦОДД Москвы решил просто распространить свою порочную практику на всю страну. Потратили 134 миллиона рублей, добавили возможность снимать видео в приложение, переименовали, — продолжает Антон Шапарин. — Не буду оценивать эффективность расходов, думаю, здесь есть пространство для работы правоохранительных органов. Важно другое: с 1 сентября 2024-го использование носимых комплексов в целом будет незаконным, внесены поправки в законодательство. Ни приложения в телефонах граждан, ни планшеты сотрудников ЦОДД использовать для фиксации нарушений в автоматическом режиме будет нельзя.

Речь идет о новых правилах установки комплексов фотовидеофиксации, которые уже почти согласованы и оформлены в виде проекта постановления правительства. В процессе обсуждения текст неоднократно менялся: например, из последней редакции убрали отсылки к ГОСТам, которым должны соответствовать «камерные» постановления. Большая дискуссия развернулась о допустимых местах установки камер: в первых редакциях постановления перечень был достаточно узкий, и эксперты оценивали, что до 70% российских камер придется выключать.

Но главное, что ни это постановление, ни другие нормативы пока не предусматривают возможность автоматической фиксации нарушений с помощью смартфонов. Легитимность этого проекта пока остается под вопросом.

Как вы относитесь к проекту «Народный инспектор»?

Правильная идея, внедряйте быстрее
Идея неплохая, но нуждается в доработке
Это полный бред и беззаконие

Возможно, речи и не идет о его скором внедрении, ведь проект уже буксует много лет: так, в 2017 году обсуждались изменения в КоАП, позволяющие использовать смартфоны для ловли нарушителей, но приняты они не были. Депутаты Госдумы одобрили идею в 2019 году, но проект опять положили под сукно. При этом в 2022 году регламент ГИБДД разрешил использовать скрытую фиксацию нарушения сотрудниками инспекции.

ПО ТЕМЕ
Камеры видеофиксации Автозакон ГИБДД
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Галина,  42

Ольга,  36

Bylochka,  51

Оля,  37

Алексей,  46

Ксения,  33

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление