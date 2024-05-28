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Авто Теперь ждем милицию? ГИБДД в России вновь стала ГАИ

Теперь ждем милицию? ГИБДД в России вновь стала ГАИ

Ведомству вернули название, которое было до 1998 года

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Госавтоинспекция была учреждена в 1936 году

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернули старое название Госавтоинспекция (ГАИ). Об этом сообщил глава ведомства, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России.

— Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали, — цитирует Черникова ТАСС. — Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть.

По словам Черникова, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия. На сайте ведомства название тоже изменилось.

Государственную автомобильную инспекцию в СССР учредили в 1936 году, с таким названием служба просуществовала до 1998 года. Тогда ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД), функции ведомства при этом не изменились. Новая аббревиатура не прижилась, в разговорной речи даже спустя 25 лет многие использовали название ГАИ.

Милицию возвращаем?

Да
Нет
А какая разница?

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ГИБДД ГАИ Госавтоинспекция Михаил Черников
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