Теперь ждем милицию? ГИБДД в России вновь стала ГАИ

Госавтоинспекция была учреждена в 1936 году Источник: Павел Азаров / NGS55.RU











Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернули старое название Госавтоинспекция (ГАИ). Об этом сообщил глава ведомства, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России.

— Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали, — цитирует Черникова ТАСС. — Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть.

По словам Черникова, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия. На сайте ведомства название тоже изменилось.

Государственную автомобильную инспекцию в СССР учредили в 1936 году, с таким названием служба просуществовала до 1998 года. Тогда ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД), функции ведомства при этом не изменились. Новая аббревиатура не прижилась, в разговорной речи даже спустя 25 лет многие использовали название ГАИ.