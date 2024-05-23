Аспирин-то за что? Обсуждаем (бес)полезность списка лекарств, запрещающих вождение

Артём Краснов Редактор раздела «Авто»

На этой аптечной полке наверняка есть что-то, исключающее вождение Источник: Дарья Пона / 74.RU











Минздрав опубликовал список из 280 препаратов, которые запрещают вождение, но при этом продаются совершенно свободно. Наш автомобильный журналист Артем Краснов рассказывает, что проблема обсуждается уже много лет, но перечень от Минздрава получился местами забавный и мало чем поможет. Далее приводим мнение Артема от первого лица.



Первой позицией в списке Минздрава идут «Валокордин», «Корвалол» и их аналоги. Эти капли уже заставили немало водителей хвататься за сердце при освидетельствованиях, потому что содержащийся в них фенобарбитал внесен в перечень психотропных веществ. И при обнаружении в моче в любых различимых количествах водитель признается опьяненным. Тут всё законно, практика устоялась.



Список Минздрава полезен, потому что, в отличие от упомянутого перечня, содержит более-менее привычные названия лекарств. Для сравнения, в полном списке психотропов встречаются названия из серии «2-(1-Бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо)уксусная кислота» — вот и гадай, что это такое.



Минздрав попытался решить застарелую проблему «лекарственного опьянения», которое возникает не у целенаправленных наркоманов, а у водителей, принимающих лечебные препараты. С точки зрения ПДД и КоАП РФ неважно, чем именно опьянен водитель: алкоголем, героином или каким-то лечебным психотропом. И если с алкоголем и наркотиками всё ясно, их случайно не примешь, то с лечебной химией сложнее: ее перечень обширен, и без специальных знаний разобраться в нем почти невозможно. В идеале инструкция к каждому лекарству такого рода должна содержать четкий запрет на вождение, но вопрос не нормирован, и во многих случаях лекарства содержат пометку: «Не рекомендуется управлять транспортом, машинами и сложной техникой…».



Теперь, вроде бы, всё просто: открываем перечень Минздрава, ищем выписанный препарат и, если он там есть, отказываемся от вождения. Но дальше начинаются вопросы, например, а когда можно вернуться за руль? Через час после употребления? Через пять часов? Через сутки? А если препарат принимался курсом, сколько нужно ждать после его окончания? В отличие от алкоголя, психоактивные вещества могут находиться в организме дни и недели, и получается, лучше вообще подождать лет семь, когда, говорят, обновится каждая клеточка организма.



Изрядная часть перечисленных Минздравом лекарств попала в перечень из-за содержания этилового спирта. При этом для спирта установлен хотя бы минимальный порог чувствительности алкометра (0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе), что исключает наказание за случаи незначительного опьянения из-за тех же спиртосодержащих капель (если пить по инструкции). В случае с психотропными веществами такого порога нет: есть лишь чувствительность метода измерения. Это создает отдельную проблему, потому что статьи за пьяную езду ужесточались все последние годы, а попасть под них можно за следовые количества лекарственного препарата. И да, водители с «хроникой» рискуют загреметь под повторную пьяную езду, что грозит уже уголовной ответственностью. Где-то это может быть заслуженно, где-то нет: пока нет наглядного критерия опьянения, вопрос остается максимально непрозрачным.



Удивляет и включение в перечень самых ходовых лекарств, например, аспирина. В пояснении указано: «Содержит хлорфезнамин — блокатор Н1-гистаминовых рецепторов. Может вызвать сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений». Не буду спорить с врачевателями, но с таким подходом можно запретить вообще всё. Возраст старше 40 лет? Вождение запретить. Малоподвижная офисная жизнь? Туда же. Город с плохой экологией? Пусть пешком ходят (или на метротраме). И если с алкоголем вопрос проработан и есть какие-то минимальные пороги опьянения, то как быть с аспирином? Получается, схватив легкую простуду, вы обязаны отказаться от машины до полного выздоровления, потому что немалая часть самых банальных препаратов («Терафлю», «Синекод», «Максиколд» и так далее) теперь в списке Минздрава. В нем оказались даже ушные капли «Отипакс», то есть психоактивные вещества теперь запрещено употреблять не только орально, но и через уши. И любыми другими путями, скажем, через глаза: атропин тоже в перечне. Да что атропин, туда попала даже «Звёздочка».



Само появление этого обширного и местами спорного списка высвечивает суть проблемы: власти сами не понимают, что именно можно употреблять за рулем и в каких количествах. Водителям нужны максимально простые и внятные критерии, а не «ковровые бомбардировки», покрывающие весь список лекарств. Критерии должны допускать самопроверку: в случае с этанолом, например, можно купить алкометр и убедиться, что 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе действительно соответствуют различимому опьянению. А где такие критерии для аспирина или «Звёздочки»?



Я с трудом представляю, что кто-то откажется от вождения после порошка от простуды. Люди будут просто игнорировать этот список. Тем более с юридической точки зрения важнее всё же перечень правительства, и наркологи руководствуются им, так что пока список Минздрава носит лишь информационный характер.



Проблема психотропов есть: усложнилась не только медицина, но и сами наркотики, поэтому упомянутый выше перечень правительства постоянно разбухает. И в нем действительно есть вещества, которые случайно не примешь. Но лекарства по-прежнему остаются серой зоной.



И, если хотите мое мнение, признавать водителя опьяненным нужно не по факту употребления аспирина, а исходя из реальных физических кондиций. Неужели так сложно проверить реакцию, координацию и внимание человека с помощью простейшего приложения для компьютера? Если человек залил уши «Отипаксом» настолько, что попадает мимо белых и черных квадратов на экране, то вот вам и критерий опьянения. Разработка такого теста была бы куда проще и разумнее раздувания перечня препаратов, в который, не ровен час, скоро попадут сахар, соль и приправа для китайской лапши. Что, а вдруг?

