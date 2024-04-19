В две педали. Сравниваем Lada Vesta SW Cross с китайскими кроссоверами за 2 млн рублей

На тесте был топовый универсал Lada Vesta SW Cross Источник: Артем Краснов / 74.RU











История циклична — это про АВТОВАЗ. Пять лет назад мы тестировали новую версию Lada Vesta с вариатором Jatco, которая в 2022 году так внезапно превратилась в хорошо забытое старое, что теперь возвращение бесступенчатой трансмиссии воспринимается как небольшое чудо. Vesta? С двумя педалями? Ничего себе... Японская Jatco больше не поставляет трансмиссии в Россию, а собственный опыт вазовцев с роботом АМТ признан не слишком удачным (да и был импортозависимым). Пришлось искать решение в закоулках Китая, и, к слову, нынешний вариатор «Весты» конструктивно очень похож на прежний Jatco. Впрочем, история повторяется не полностью — двигатели у автоматизированных «Вест» тогда и сейчас разные. А еще радует весьма скромная доплата за такие машины, что заставляет приглядеться к вариатору с особой тщательностью.

С просветом в 205 мм Vesta вполне способна потягаться на умеренном бездорожье с моноприводными китайскими кроссоверами Источник: Артем Краснов / 74.RU











Кстати, для меня это вообще первый тест-драйв обновленной Lada Vesta NG, и поскольку она досталась в самом богатом исполнении SW Cross, не избежать нам заочных сравнений с китайскими кроссоверами. Ну так что, тянет ли Vesta с вариатором на роль конкурентов «Тиггам» и «Джолионам»? И вообще, как она тянет?



Lada Vesta NG мы проверили на дорогах Челябинской области и Башкирии Источник: Артем Краснов / 74.RU











Многие, кстати, задаются вопросом — почему вариатор? В России предпочитают гидромеханические трансмиссии, которые слывут более долговечными, но проблема, скорее всего, в стоимости «автоматов». За примерами далеко ходить на надо: тот же АВТОВАЗ начал выпускать Lada Granta с архаичным четырехступенчатым автоматом Jatco, и разница в цене с механическими версиями превышает 150 тысяч рублей. А у Vesta дуэт мотора 1,8 Evo c вариатором требует вдвое меньшей доплаты — 75 тысяч рублей. Это даже скромнее, чем было в 2019 году: тогда просили 85 тысяч (правда, и двигатель был ниссановский H4M российской сборки). Вариаторы не особенно чтут во всём мире, кроме Японии, которая распространила это влияние на другие азиатские страны, включая Китай. Поэтому, если хотите автоматическую коробку за разумные деньги, то вариатор безвариантен.

Lada Vesta теперь собирается только в Тольятти (до 2022 года — в Ижевске) Источник: Артем Краснов / 74.RU











Вариатор CVT18 китайской компании WanLiYang весьма похож на коробку Jatco JF015E, что ставилась на Vesta прежде. Он тоже имеет не автоматическое сцепление, а гидротрансформатор с блокировкой, и плюсом — двухступенчатый планетарный редуктор. Последний нужен для расширения динамического диапазона, то есть соотношения минимального и максимального передаточного отношения. Получается такой гибрид вариатора и гидромеханической трансмиссии. Крутящий момент передает стальной ремень Bosch, а за подачу масла отвечает лопастной насос, как и у Jatco (при этом у WLY есть версия с более надежным шестеренчатым насосом). Объем рабочей жидкости специально для России увеличен до семи с лишним литров. Предельный крутящий момент вариатора составляет 180 Н*м, поэтому в самом Китае коробку ставят на машины с атмосферными моторами, например, базовые Chery Tiggo 4 Pro или Omoda S5. Одной из проблем вариаторов WLY (и Jatco) считалась склонность к перегреву — они не любят экстремальные нагрузки. Возможно, небольшая адаптация под Россию вкупе с не самым могучим мотором снизят остроту проблемы.

Управление вариатором максимально простое: никаких режимов «Спорт», «Эко» и прочее, только классический селектор системы P-R-N-D Источник: Артем Краснов / 74.RU











Несмотря на модернизацию, мощность двигателя 1.8 Evo не изменилась — 122 л. с. Крутящий момент — 170 Н*м Источник: Артем Краснов / 74.RU











Поскольку вариатор съедает часть динамики, вазовцы выбрали в пару с ним обновленный мотор 1.8 Evo, который путем 25 антисанкционных изменений создали на базе двигателя ВАЗ-21179, сохранив при этом отдачу — те же 122 л. с. Зато, в отличие от 1,6-литровых вазовских моторов, крутящий момент у него выше (170 Н*м) и достигается при более низких оборотах, что снижает суетливость трансмиссии. И да, теперь это «безвтыковый» мотор, то есть при обрыве ремня ГРМ клапаны не встретятся с поршнями. Впрочем, довольно теории: как это всё работает на живой машине?

Разгон запоминается, скорее, шумом мотора, чем прытью Источник: Вадим Архипов / 74.RU











Если вкратце, вариатор и 1,8-литровый мотор сработались неплохо: уж точно не хуже, чем близкие сочетания на китайских автомобилях. Есть, конечно, нюансы, к которым нужно привыкать, но ничего такого, что вызывало бы ступор. При отпускании тормоза машина плавно катится — это плюс. Но когда поддаешь газу, первая реакция задумчива, а после следует несколько внезапный прилив тяги. При тесных парковочных маневрах я обращал на это внимание: вариатору словно не терпится показать свою хватку, и я бы предпочел чуть больше плавности.

В городе вариатор удобен, но для уверенных обгонов хочется больше прыти в среднем диапазоне скоростей Источник: Артем Краснов / 74.RU











При стандартной езде по городу вариатор по большей части незаметен: он подкидывает обороты повыше, когда прожимаешь газ, и держит их в низинах при равномерной езде. И главное — он не зависает на зудящих высоких частотах, как иные вариаторы (например, у Toyota Corolla), так что субъективно кажется, что едешь на машине с гидромеханикой. Предельный темп разгона не опьяняет, но и не разочаровывает: по паспорту SW Cross разгоняется за 12,7 секунды, хотя обычная версия — на целую секунду быстрее. В целом, это чуть хуже прежней «Весты» с мотором H4M и вариатором Jatco, но поскольку двухпедальные машины часто берут для городской толчеи, думаю, прибавка комфорта оправдает задумчивость на разгонах.



На таких дорогах Vesta чувствует себя в своей тарелке с поправкой на уязвимые к пробоям низкопрофильные шины Источник: Артем Краснов / 74.RU











Неожиданностью стали изрядная шумность и вибронагруженность мотора 1,8 Evo. Я давно не ездил на «Вестах» и, может быть, забыл эти ощущения, которые двигатель тут же напомнил. Откроешь капот — он трясется мелкой дрожью, как замерзший щенок. Включишь режим D — вибрации переползают на педаль тормоза (при включении N они исчезают). А когда в режиме газ в пол вариатор закидывает обороты за отметку 4000, рокот мотора наводняет салон, словно это какой-нибудь спорткар. Vesta в принципе не тихоня, и на высоких скоростях солирует шум летних шин. Пожалуй, это главный минус с точки зрения комфорта, потому что в остальном она весьма неплоха.

Архитектура салона особенно не изменилась, но отличий по мелочи много. И в целом интерьер — сильная сторона Vesta Источник: Артем Краснов / 74.RU











Управление температурой в салоне — классическими кругляшами Источник: Артем Краснов / 74.RU











Мне нравится удобное сиденье, удачная эргономика, разумное распределение функций между кнопками, «барашками» и 10-дюймовым планшетом на центральной консоли. А еще мне нравится ее плотная, но не тряская подвеска. В версии Cross на низкопрофильной резине, вероятно, она дает чуть большую отдачу на кочках, но даже так ощущается собраннее, чем у большинства китайских кроссоверов. Автомобиль для наших дорог? Да, вполне. Отмечу только, что в случае с Cross-версиями резина размерностью 205/50 R17 — решение спорное: красиво, но увеличивает стоимость колес и шин и не позволяет использовать полноразмерную запаску.



Конечно, хочется больше лошадей под капотом Источник: Артем Краснов / 74.RU











Vesta сохранила присущую ей точность управления. Ее настройки понравились мне еще во время первого тест-драйва в 2015 году, и после всех пертурбаций машина по-прежнему едет очень зрело: не какая-то самоделка времен импортозамещения, а всё тот же автомобиль, управляемость которого доводили на полигонах Европы. На прямой — хорошая стабильность, в поворотах — спелые реакции руля. Кстати, не берусь судить, что за электроусилитель стоял на тестовой Vesta: родным для нее решением были японские NSK, которые продолжали ставить еще в прошлом году (из запасов). Потом их должны были сменить отечественные усилки «Автоагрегат», а в этом году АВТОВАЗ, вроде бы, переходит на блоки компании «Итэлма». Так что сильно обобщать не буду, но если брать именно тестовый автомобиль, он рулится много лучше большинства китайских кроссоверов. При этом Vesta NG с момента перезапуска получила АБС, а система стабилизации компании «Итэлма» должна вернуться в 2024 году. Кстати, до 2022 года ESP была в стандарте у всех Lada Vesta, что позволило инженерам придать ее шасси очень острые настройки: при агрессивной езде появлялась избыточная поворачиваемость, занос гасился электроникой. У нынешних Vesta NG эту остроту как будто прибрали, сделав машину более нейтральной, но это и к лучшему: не слаломы же на ней проходить.

После обновления Vesta NG сохранила свой собранный характер Источник: Артем Краснов / 74.RU











А еще универсалы SW практичны: достаточен и запас места на втором ряду, и объем багажника больше, чем у китайских кроссоверов В-класса. А еще подкупает прямо-таки шкодовское внимание к оформлению грузового отсека: тут и подпол с удобными лотками, и сеточки, и петельки.

Объем багажника больше, чем у китайских кроссоверов сравнимых габаритов. Например, он на 40% вместительнее, чем у Haval Jolion Источник: Артем Краснов / 74.RU











Под полом — два вот таких лотка, прикрытых аккуратными панелями Источник: Артем Краснов / 74.RU











Самые доступные Lada Vesta стоят сейчас от 1,514 млн рублей, с вариатором — от 1,589 млн. Наиболее дорогие седаны в версии Techno'24 обойдутся в 1,886 млн. Стоимость самых дорогих универсалов Lada Vesta SW Cross с 1,8-литровым мотором, вариатором и в комплектации Techno'24 (как тестовая машина) составляет 2,128 млн. Вывод — топовые Lada Vesta вполне конкурируют с китайскими кроссоверами. Так, Haval Jolion 2024 года выпуска с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями и 1,5-литровым турбомотором стоит от 2,299 млн рублей. Belgee X50 (бывший Geely Coolray белорусской сборки) с таким набором стоит 2,291 млн, а «Москвич-3» свежего года выпуска — от 1,725 млн. А вот вернувшиеся на рынок Solaris получаются дороже: так, кроссовер HC (бывший Hyundai Creta) стоит от 2,499 млн рублей, зато у него шестиступенчатый гидромеханический автомат.

Lada Vesta — против поголовья китайских кроссоверов Источник: Артем Краснов / 74.RU











В заочном сравнении с китайскими кроссоверами бросается в глаза разница в подходах. Например, у Vesta нет многих опций, которые для чайнакаров являются более-менее стандартом: панорамной крыши и люка, электрического ручника, заднего подлокотника, системы 3D-обзора. Впрочем, это уж точно не опции первой необходимости, просто в Китае любят такие финтифлюшки. В случае с Vesta, например, я бы и сам предпочел механический ручник, более интуитивный в работе (разве что конфликтующий с неудобным подлокотником). Зато мультимедийная система у «Вест» есть во всех комплектациях, кроме базовой, причем если в средних исполнениях экран встроен в центральную консоль и имеет диагональ семь дюймов, то в топовой версии Techno — это 10-дюймовый планшет с яндексовским софтом, а еще — цифровая панель приборов. Правда, мультимедийную часть еще можно улучшать.

Большую часть цифровой панели приборов отвели под навигацию, но стоило отъехать от автоцентра, как изображение пропало. В итоге видишь пустой экран, по углам которого ютятся миниатюрный спидометр и тахометр, показывающий на китайский манер обороты дробными числами (1,4 тысячи об/мин) Источник: Артем Краснов / 74.RU











Планшет обладает неплохой (хотя и не идеальной) отзывчивостью, а главный плюс — почти бесконечные возможности кастомизации за счет доступа к Яндекс-сервисам. Даже книжный сервис в меню есть Источник: Артем Краснов / 74.RU











Наличие камеры заднего вида и визуального парктроника по большей части заменяет 3D-обзор китайских кроссоверов. А вот изображение с камеры могло быть и почётче. Линии разметки пока статичны (не изгибаются при повороте руля), но этот минус скоро устранят Источник: Артем Краснов / 74.RU











В сухом остатке получается, что Vesta вполне способна конкурировать с китайскими кроссоверами В/С-класса даже без ценового дисконта. Я знаю, это звучит страшновато — «Веста» за два миллиона, но страшновата не цена, а сама наша реальность. В остальном я не вижу какого-либо гандикапа относительно чайнакаров сравнимого класса. Vesta практична, хорошо чувствует себя на разбитых дорогах и отлично управляется. Впрочем, она уступает «китайцам» по динамике разгона и шумности мотора, но тут уж на вкус и цвет: кто-то всё равно предпочтет более понятный атмосферник «Весты» китайским турбоагрегатам.

Дизайн Стива Маттина до сих пор смотрится отлично Источник: Артем Краснов / 74.RU











И статистика это подтверждает: например, в конце марта и начале апреля Vesta стала самой продаваемой моделью в России, обогнав даже Lada Granta. Помогло и некоторое снижение цен относительно осенних максимумов, и выход новых версий. Появление вариатора наверняка еще больше подстегнет продажи, потому что вообще-то россияне любят ездить в две педали: накануне пандемии машин с автоматическими трансмиссиями продавалось больше, чем с механическими.

В апреле 2024 года Lada Vesta лидирует на российском рынке Источник: Артем Краснов / 74.RU









