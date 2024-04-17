Как выросли цены на летние шины и что все-таки лучше — новые китайские или японские б/у

Сезон замены резины в разгаре Источник: Дмитрий Косенко / Городские порталы











У автомобилистов есть два извечных вопроса. Первый: какую машину купить за одни и те же деньги, новую или подержанную, но классом повыше. А после того как автомобиль приобретен — какие шины ставить, новые попроще или «бэушные», но проверенной марки. Сейчас в разгар сезона перехода на «лето» давайте посмотрим, какие подержанные покрышки и в каком состоянии можно купить взамен недорогих китайских и российских.

Как известно, на вершине шинной «табели о рангах» располагаются некоторые европейские и американские модели (Continental, Michelin, Nokian), затем идет обширный средний класс, где добавляется Япония (Bridgestone, Yokohama, Dunlop, Goodyear), ну а потом уж на сцену выходят российские и китайские покрышки. Впрочем, сейчас Китай стал не такой уж и дешевый, там есть свой «премиум» (например, Maxxis), но тем не менее.

Для начала посмотрим на наше традиционное сравнение цен на новую резину разных размеров, что изменилось за год, с апреля 2023 года. Тут у нас в основном очевидное подорожание, в среднем около 10%. А китайский Maxxis подорожал еще больше, на 23%. Всё за одну шину.

Nokian Nordman SX3 185/65/R15 — было 3850 рублей, стало 4247 рублей.

Yokohama Blu Earth ES32 185/65/R15 — было 4440 рублей, стало 5380 рублей.

Cordiant Road Runner 195/65/R15 — было 3810 рублей, стало 4230 рублей.

Yokohama Geolandar G91AT 225/60/R18 — было 12 700 рублей, стало 14 560 рублей.

Bridgestone Ecopia EP300 93V 215/55/R16 — было 7730 рублей, стало 7670 рублей.

Maxxis HP-5 215/55/R16 — было 6310 рублей, стало 7770 рублей.



Таким образом, новый комплект от хорошего китайского бренда ходового размера 215/55/R16 обойдется нам в 31 тысячу рублей. Что же можно взять за эти деньги из Европы или Японии? Вот, к примеру, премиальные Michelin Energy Saver, год выпуска 2020, износ обещают всего в 5% — комплект стоит 30 тысяч. Либо японские Bridgestone Potenza Adrenalin 2021 года, вообще на дисках — остаток протектора 7 мм, пробег — один сезон.

Комплект Michelin Energy Saver 215/55 R16 Источник: avito.ru











Комплект Bridgestone Potenza Adrenalin RE004 215/55 R16 Источник: avito.ru











Мы видим, что за те же деньги можно взять совсем не старую резину, не зря тот же японский Bridgestone б/у очень популярен в РФ.



— Могу говорить о предпочтениях людей, которые покупают автомобили из Японии. Большинство из них сходятся во мнении: лучшая резина японская. Достаточно часто вместе с машиной покупают комплект японской резины (в зависимости от сезона — летнюю или зимнюю не шипованную) на оригинальных литых дисках без пробега по РФ. Недавно мы выбирали комплект колес, требованием было наличие надписи «made in Japan» на шинах. Из Японии привозят хорошие шины с минимальным износом, что касается марок и моделей — разные. Мой личный опыт такой: ездила на разной резине, остановилась на японской Toyo, и летние и зимние, очень довольна, — рассказывает директор автокомпании «Сибирь-Япония» Алена Гулина.

Возвращаясь к Китаю, отметим, что Maxxis всё же дороговатая марка и сравнение идет не в ее пользу. Возьмем одни из самых дешевых китайских шин — марка Nereus, модель NS601, размер тот же — 215/55 R16. Цена шины — 4250 рублей, новый комплект — 17 тысяч. Тут уж из подержанного получится найти не слишком свежие варианты — Nokian Tyres Nordman SZ 2017 года с заявленным остатком протектора в 6,8 мм. Или Toyo Proxes C100 выпуска 2012 года с остатком 7 мм за 18 тысяч рублей.



7-летние Nokian Tyres Nordman SZ 215/55 R16 Источник: avito.ru











12-летние Toyo Proxes C100 215/55 R16 Источник: avito.ru











Перейдем в дешевый массовый сегмент размера 185/65/R15, для ориентира напомним, что «комбинированная» российско-финская шина Nokian Nordman SX3 стоит тут 4247 рублей. Самые доступные шины из РФ и СНГ оценивается так: Cordiant Zodiak 2 — 3260 рублей (холдинг «Сибур»), «Белшина Бел-280» — 3500 рублей (ОАО «Белшина», Беларусь). То есть комплект — 13–14 тысяч.

За эти деньги на вторичке мы найдем итальянский бренд Pirelli P7 Evo Touring — остаток протектора: 6,5 мм, год выпуска: 2018. Или корейские Nexen Classe Premiere — остаток 7 мм, год выпуска: 2014.

Шина Pirelli P7 Evo Touring 185/65 R15 Источник: avito.ru











Комплект Nexen Classe Premiere CP661A 185/65 R15 Источник: avito.ru











Существует мнение, что б/у шины нельзя приобретать ни в коем случае, мало ли какой там скрытый дефект. С другой стороны, если такая шина произведена недавно, осмотрена перед покупкой на предмет ремонтных заплаток, проверена под давлением на предмет скрытых грыж — вероятность ее повреждения все-таки минимизируется. Опять же, все мы ездим на автомобилях с пробегом, на такси, где шины наверняка тоже с пробегом. Но, если разрыв в цене не так уж велик, лучше приобретать новую резину с гарантией — а гарантия многое значит в случае ЧП.

— Рынок б/у шин сужается, потому что цены сильно сравнялись, бюджет сравним, разница может быть каких-то 2–3 тысячи за комплект. И нет смысла тогда покупать шины без гарантии. Кроме того, многие производители шин сейчас предлагают бонусом шиномонтаж, хранение, еще какие-то привилегии. Поэтому в совокупности многие отдают предпочтение новым шинам. Сейчас Китай доминирует, около 70% предложений, а из того, что осталось японского — Yokohama по-прежнему продает и производит шины в России. Из европейских — Pirelli осталась, тоже производит на заводах в РФ, как и раньше. Ну и шины Ikon, бывшие Nokian. Перезапустили производство и работают с теми же лекалами, только под другим названием, — заключает заместитель директора шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.

Что бы вы купили из шин за одинаковый бюджет? Только новое, пусть шины китайские или российские Подержанные, но маркой выше — Япония, Европа Не знаю