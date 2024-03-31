«Десятки людей попали»: с пенсионерки потребовали 2,7 млн рублей утильсбора за ввезенные машины. Чес начинается?

За Mitsubishi Pajero 2007 года выпуска ценой 900 тысяч рублей предложили доплатить утильсбор в 700 тысяч. И таких машин — шесть Источник: mitsubishi-motors.com/jp











Пенсионерка из Челябинска Лариса (имя изменено) получила требование Федеральной таможенной службы (ФТС) доплатить 2,7 млн рублей утилизационных сборов и пеней за шесть японских автомобилей, ввезенных в Россию из Белоруссии. Хотя импортером было физлицо, в таможенной службе посчитали, что речь о коммерческой деятельности, и пересчитали утильсбор по ставкам для юридических лиц, который в сотни раз выше. Доплата составила 2,271 млн рублей, еще 429 тысяч — это пени за просрочку платежа. Мы поговорили с семьей пенсионерки, ознакомились с требованием ФТС и попросили практикующего юриста прокомментировать этот случай. Он особенно интересен на фоне разговоров о масштабных взысканиях с владельцев автомобилей, ввезенных по схеме параллельного импорта через страны ЕАЭС (Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Армения).

О каких машинах речь

Все шесть автомобилей ввезены с декабря 2021 года по июль 2022 года внуком Ларисы, и изначально были оформлены на пенсионерку. В списке — четыре Toyota, Honda и Mitsubishi. Большинство автомобилей возрастные, например, есть машины 2002 и 2004 годов выпуска. Самая свежая машина, Honda, выпущена в 2019 году, и за нее уплачен утильсбор в 3,4 тысячи рублей, за остальные — 5,2 тысячи рублей. Эти ставки актуальны при ввозе автомобилей физическими лицами.



Мы поговорили с внуком Ларисы, Ярославом (имя изменено), который занимался непосредственно ввозом автомобилей. По его словам, они покупались для частного пользования по принципу «покатались, не понравилось, продали».

— Раньше сама таможня как говорила: три машины в год можно ввозить. Мы так и делали. А они теперь взяли шесть месяцев из разных календарных годов и говорят: «Вы ввезли шесть машин за полгода», — сетует он. — Ну ввез, ну и что? Это не было запрещено. Мне даже на одну машину пересчитали утильсбор в меньшую сторону, тем самым подтвердив правильность оплаты. Ну сказали бы на берегу, что нужно платить коммерческий утильсбор сразу, все бы поняли, никто бы не возил.

«Сейчас десятки людей попали, у меня множество знакомых получили такие же требования о доплате» Ярослав, частный импортер автомобилей

Он говорит, что больше всего обескураживает размер доплат, которые почти равны стоимости автомобилей:



— Я бы понял, если бы они взыскивали с нас НДФЛ 13% или другой налог, но здесь просят заплатить чуть ли не больше, чем стоит сама машина, — объясняет он. — Mitsubishi Pajero 2007 года выпуска стоил 900 тысяч, за него просят доплатить 700 тысяч. Toyota Celica 2004 года стоила 400 тысяч, доплата — 300 тысяч.

Чего хочет таможня

Исковое заявление таможенной службы поступило в Курчатовский районный суд Челябинска. Оно датировано 22 февраля 2024 года (срок давности в данном случае составляет 3 года). ФТС предписывает доплатить разницу за все шесть автомобилей, которая составляет от 175 до 695 тысяч рублей. В сумме вместе с пени за просрочку получается 2,7 млн рублей.

ФТС ссылается на Таможенный кодекс ЕАЭС. Он позволяет оценивать достоверность сведений о ввозе для личного пользования по разным признакам, в том числе по количеству товара и частоте его перемещений через границу. В данном случае ФТС пришла к следующему выводу:

— Ввезенное гражданкой количество транспортных средств (6 штук) превышает потребность обычного физического лица в транспортных средствах.

Далее отмечается, что в заявлениях пенсионерки неверно указана цель ввоза транспортного средства, что привело к ошибке при расчете утилизационного сбора.

— По результатам проверки полученных документов следует, что гражданка приобрела на территории Республики Беларусь и ввезла на территорию Российской Федерации шесть транспортных средств не для личного пользования, а для последующей перепродажи, — говорится в требовании ФТС.

Также указывается, что автомобили были поставлены на учет в разное время на различных физических лиц, хотя две машины, по утверждению Ярослава, принадлежат внучке и дочке Ларисы.

«Практика была вялой, но активизировалась»

В августе 2023 года правительство изменило правила параллельного импорта, разграничив ввоз машин для личного пользования и с целью извлечения прибыли. Критерием стало нахождение машины в собственности у физлица-импортера в течение года. Если машина продается ранее этого срока, доплатить коммерческий утильсбор обязан новый собственник.

Но ведь в данном случае речь идет о машинах, ввезенных и проданных до августа 2023 года: почему же тогда импортеру предлагается заплатить увеличенный утильсбор? Автоюрист Лев Воропаев объясняет, что разграничение импорта товаров для частного и коммерческого использования существовало и до августа 2023 года:

— В частности, такой подход использовала налоговая служба в отношении риелторов, которые покупали и продавали квартиры, — говорит он. — Изучив количество и характер сделок, налоговики могли прийти к выводу, что делается это в целях получения прибыли, а не для личного пользования. Видимо, в отношении автомобилей тот же подход использует сейчас Федеральная таможенная служба. Такая практика была и раньше, но вялая, сейчас она активизировалась.

— Хорошо, но ведь эти шесть автомобилей действительно были ввезены на физическое лицо, и до августа 2023 года не было нормы о необходимости владеть ими год или более? В чём тут тогда нарушение?

— Есть так называемые понятия мнимых или притворных сделок, то есть, например, когда пытаются скрыть коммерческую сделку под видом частной.

«Налоговая или таможенная службы усматривают в этом признаки предпринимательской деятельности и злоупотребления нормами законодательства» Лев Воропаев, автоюрист

Другими словами, сам ввоз автомобиля частным лицом предполагает личное пользование машиной, тогда как перепродажей могут заниматься юрлица или приравненные к ним физлица, уплатившие повышенные утильсборы.



Лев Воропаев обращает внимание, что ввезенные машины не были поставлены Ларисой на учет в течение 10 дней, а в России впервые были зарегистрированы на других лиц. Это также квалифицируется как признак коммерческой деятельности. По его мнению, оспорить требования ФТС можно, если доказать в суде отсутствие получения коммерческой прибыли при перепродаже автомобилей и использование их для личных и семейных целей.

Грядет большой чес?

С 1 апреля 2024 года вступают в силу поправки в правила параллельного импорта. С этого дня к утильсбору будут приплюсовывать любые недостачи в оплате таможенных пошлин, акцизов, НДС или самих утильсборов при ввозе машин через страны ЕАЭС. В ряде таких стран действуют льготные режимы растаможки для внутреннего пользования, и до сих пор таможенные и пограничные органы не препятствовали их перемещению через границы ЕАЭС.

Хотя данный закон не имеет обратной силы, юристы уже неоднократно рассказывали нам, что у таможенной службы есть полномочия по взыскиванию разницы в подобных платежах с владельцев машин, ввезенных и до 1 апреля 2024 года. С учетом амбициозных целей, которые стоят перед таможенной службой в 2024 году, многие эксперты ожидают увеличение числа подобных дел в ближайшее время. Лев Воропаев при этом отмечает, что для машин, ввезенных до 1 августа 2023 года, ответчиком в таких делах, скорее всего, будет импортер, а для более поздних случаев — владелец автомобиля.

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