Кроссовер-Vesta, новая Iskra, загадочный Atom: какие машины тайно испытывают российские автозаводы

Что за автомобиль скрывается под этим кузовом? Обязательно расскажем Источник: atom_auto / t.me











Российские автозаводы готовят целый пул новых моделей, испытания которых идут в эти дни. Среди них есть как более-менее понятные автомобили (например, Lada Iskra), так и совсем уж экзотические, вроде причудливого электромобиля L-Type оборонного концерна «Алмаз-Антей». Но, пожалуй, одним из самых перспективных является кроссовер на базе Lada Vesta — с него и начнем.



Кросс в квадрате

АВТОВАЗ начал ездовые испытания кроссовера на базе Lada Vesta, сообщил директор продуктовых программ завода Олег Груненков изданию «Газета.ру». Дизайн автомобиля уже разработан, но находится на утверждении. Финальный вариант должны показать примерно за год до начала серийного производства. В начале 2023 года АВТОВАЗ анонсировал, что кроссовер на базе Lada Vesta должен появиться в 2025-м, но в декабре прошлого года в Минпромторге назвали 2026-й.

Идея кроссовера на базы Lada Vesta периодически обсуждалась, но в период, когда завод перешел под контроль Renault, приоритеты изменились. Считалось, что дни Lada Vesta сочтены и в будущем ее сменит модель на платформе Renault-Dacia. Соответственно, будущие кроссоверы должны были получить франко-румынскую основу: в 2024 году ожидался выход новой Lada Niva на платформе, близкой к Renault Duster, а к 2025 году готовили кроссовер более крупного С-класса. После ухода Renault оба проекта встали, и новый кроссовер В-класса решили строить на платформе Lada Vesta.

Lada Vesta SW Cross отличается от обычного универсала увеличенным до 203 мм просветом, пластиковыми накладками по периметру кузова и 17-дюймовыми колесами Источник: Артем Краснов / 74.RU











У «Весты» уже есть варианты с похожим форм-фактором — универсалы SW Cross. Новинка, вероятно, получит более вертикальную компоновку салона и полный привод. Скорее всего, для этого придется переделывать заднюю полузависимую подвеску, потому что полный привод лучше сочетается с независимой схемой (хотя есть исключения, вроде Suzuki SX4). Отдельной проблемой для кроссовера может стать энерговооруженность, поскольку даже самый мощный 122-сильный 1,8-литровый мотор АВТОВАЗа может оказаться недостаточным для более крупной и тяжелой машины. Не исключено, что, как и в случае с вариатором, АВТОВАЗ использует иностранный опыт.



Lada заискрит в июне

АВТОВАЗ пока не называет официальную дату премьеры модели Iskra, но, по информации СМИ, это случится на Петербургском экономическом форуме в июне 2024 года. Испытания автомобиля идут уже больше года. Благодаря базе Роспатента засветился и дизайн всех трех вариантов: седан, универсал и кросс.

Lada Iskra внешне напоминает Lada Vesta Источник: Роспатент, АВТОВАЗ











Iskra построена на оставшейся от Renault платформе CMF-B-LS. Модель получит вазовские моторы объемом 1,6 или 1,8 литра. Для последнего предусмотрено сочетание с вариатором: такой силовой агрегат недавно получила и Lada Vesta. С учетом нынешних цен стоит ожидать стоимость Iskra в диапазоне от 1 до 1,5 миллиона рублей.



«Атомный» проект нашего времени

Команда разработчиков Atom еще в сентябре прошлого года приступила к ходовым испытаниям платформы нового электромобиля, а недавно показала тестовый мул: дизайн сильно отличается от будущего Atom, поскольку тележку российского электромобиля накрыли кузовом от Geely Geometry E, почти совпадающего по габаритам.

Тестовый мул «Атома» проходит зимние испытания Источник: atom_auto / t.me











— Мулами в автоиндустрии называют автомобили-агрегатоносители, которые создают специально для испытаний. Многие производители используют их в том числе для того, чтобы запутать конкурентов или журналистов, которые охотятся за секретами инженеров, — объяснили в компании. — На начальных этапах разработки и настройки платформы нерационально изготавливать собственный кузов, поэтому на платформу устанавливают кузов от автомобиля-одноклассника. Мулы зачастую не имеют сходства ни с будущим экстерьером, ни с конструкцией.

Серийный Atom получит собственный дизайн кузова Источник: atom_auto / t.me











Первые образцы с оригинальным кузовом должны появиться к концу 2024 года. О самом автомобиле Atom мы уже рассказывали: из многочисленных проектов по созданию российского электромобиля он выглядит пока самым серьезным. В его основе — платформа собственной разработки с задним расположением мотора мощностью 204 л.с. и задним же приводом. Батарея, которую в перспективе будет производить «Рэнера» (подразделение Росатома), имеет заявленную емкость 77 кВт•ч, что выглядит впечатляюще для городского электромобиля длиной около четырех метров. Одним из плюсов «Атома» должна стать приспособленность к морозной эксплуатации, для чего батарея получит систему термостатирования.



В компании также уточнили, что в разработке платформы принимали участие 180 инженеров, а для испытаний построены 13 тестовых мулов, которые проверяют как на полигонах, так и на дорогах общего пользования.

«Амберавто» обкатывают в такси

Калининградский завод «Автотор» собрал первую партию из 200 автомобилей «Амберавто-А5», которые являются копиями китайского электромобиля JMEV Yi, разработанного при участии Renault. Все автомобили переданы в такси Калининграда для испытаний в реальных условиях. До конца года завод планирует выпустить до 2000 таких машин. На производственную мощность он должен выйти в следующем году, параллельно увеличивая локализацию. Уже к концу этого года «Амберавто-А5» должен получить электромотор российского производства, а в 2025-м — отечественную батарею «Рэнера». Компания строит гигафабрику мощностью до 4 ГВт•ч в год в Калининградской области.

Первые «Амберавто-А5» протестируют таксисты Калининграда Источник: avtotor.ru











Электромобиль Yi по инициативе Renault разработала в 2021 году китайская компания JMEV. Renault планировала предоставлять автомобиль таксистам по лизинговым схемам в рамках проекта Mobilize, но дело не пошло. В 2022–2023 году французские таксисты подписали лишь 74 контракта, и осенью прошлого года проект закрылся. Вероятно, сказалась высокая цена: JMEV Yi предлагали за 1,5 тысячи евро в месяц. По неофициальной информации, российские расценки не меньше: подписка на месяц стоит порядка 165 тысяч рублей, а цена «Амберавто-А5» — 3,4 миллиона.

Помимо китайского «Амберавто-А5» калининградский завод планирует выпускать электромобили и на собственных платформах: изображения мула одного из их просочились в сеть в конце прошлого года.

Тестовый мул компактного электромобиля. Серийная модель должна выглядеть лучше Источник: avtotor.ru











Электрокар L-Type получит быстросменные батареи

Самый экстравагантный проект — это элекромобильчик L-Type, который формально является квадрициклом класса L7 (для него нужны права категории В1). При длине 2,5 метра он сопоставим с первым поколением Smart ForTwo и также имеет двухместный салон и заднее расположение мотора. Конструкция кузова — каркасно-панельная, что обычно предполагает не очень большие тиражи выпуска: на предприятии анонсировали объем в пределах 10–14 тысяч машин в год. Электромобиль разработан петербургской компанией «Драйвит» под патронажем оборонного предприятия «Обуховский завод» (входит в концерн «Алмаз-Антей»). Серийное производство должно стартовать в 2024 году.

Батарейные модули разместятся под водительским сиденьем и будут быстросъемными Источник: АО «Обуховский завод»











Поскольку для привода небольшой машины не требуется громоздкого аккумулятора, батарея состоит из шести блоков емкостью 2,66 кВт•ч, предположительно производства «Рэнера». Масса одного такого блока — 12,3 кг, поэтому электромобиль предусматривает возможность быстрой их смены. Пробег на полной зарядке составляет 183 км, то есть разработчики ориентируются на достаточно низкий расход энергии в пределах 9 кВт•ч на 100 км. Для полноразмерного электромобиля расход обычно составляет 15–20 кВт•ч на 100 км.

Интерьер электромобиля L-Type Источник: АО «Обуховский завод»









