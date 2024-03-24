«Ввезены под 0% по закону»: официальный дилер Zeekr анонсировал удивительные цены. В чем подвох?

В Белоруссии, которая входит в таможенный союз с Россией, появился официальный дилер Zeekr — компания «Атлант-М». Китайская марка от концерна Geely уже второй год лидирует в РФ на рынке электрокаров, но до сих пор ввозилась исключительно параллельным импортом. Официальные «Зикры» предлагают много удобств: европейский разъем CCS2 для зарядки, адаптацию под климат, русификацию, а еще гарантию 5 лет или 100 тысяч километров пробега на сам автомобиль и 8 лет или 200 тысяч км — на тяговую батарею.
Но еще интереснее цены, которые стартуют от 126 тысяч белорусских рублей (3,5 млн рублей) за кроссовер Zeekr X и от 166,5 тысячи белорусских рублей (4,7 млн рублей) за популярный лифтбек Zeekr 001. Это значительно дешевле ввезенных в Россию «серых» Zeekr, которые в случае с моделью 001 обычно стартуют от 5,5 млн рублей. Но на деле всё не так просто: мы связались с представителем официального дилера в Белоруссии и выяснили, можно ли ввезти такую машину в Россию.
В компании «Атлант-М» нам ответили, что дилер предлагает как автомобили, ввезенные параллельным импортом (они дешевле), так и официальные. При этом все они легализованы по схеме с нулевой таможенной пошлиной, а значит при регистрации в России придется доплатить: с 1 апреля эти платежи будут взиматься автоматически (ниже расскажем, насколько они велики).
Что касается официальных Zeekr, то речь, по словам сотрудника «Атлант-М», о легальных поставках электромобилей для европейского рынка. При этом пока в наличии есть только дорогие комплектации Flagship, стоимость которых нам назвали в долларах — $ 63 тысячи. Более доступные версии официальных Zeekr появятся позже, а параллельные машины в базовых версиях доступны уже сейчас.
Почему страны платят разные пошлины?
Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и Россия входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), что допускает свободное перемещение товаров через границы. При этом в странах ЕАЭС, кроме России, действует беспошлинный режим ввоза электрокаров, продленный недавно на 2024 и 2025 годы. Каждая из четырех стран имеет свои квоты, которые в 2023 году были максимальными у Белоруссии и Казахстана, — по 15 тысяч электромобилей.
При этом «электрички» в странах ЕАЭС получают дешевле даже без учета описанной схемы. Пусть таможенная пошлина на новые электрокары в Белоруссии составляет те же 15%, что и в России, но при этом нет других платежей, включая НДС и акциза. То есть даже если электромобиль не попадает в беспошлинную квоту, платежи при ввозе в Белоруссию значительно ниже российских.
Но правила совета Евразийской экономической комиссии запрещают вывоз электромобилей с обнуленной растаможкой в Россию. Долгое время власти стран ЕАЭС закрывали на это глаза, и такие машины свободно вставали на учет в России. Однако с 1 апреля 2024 года начинают действовать новые правила, согласно которым при оплате утилизационного сбора в России будут приплюсовывать все недостачи по таможенной пошлине, НДС или акцизам.
Много ли придется доплатить?
Весьма прилично. Для примера посчитаем правильный платеж для обновленного Zeekr 001, который вышел в марте 2024 года. В полноприводной версии с батареей на 100 кВт · ч он теперь развивает аж 789 л. с. и стоит от 299 тысяч юаней (3,9 млн рублей), то есть примерно на миллион дешевле белорусского варианта. Однако совокупный таможенный платеж в России составит 3,1 млн рублей, из которых львиная доля — это акциз (1,3 млн) и НДС (1,16 млн). Уточним, что в отличие от автомобилей с ДВС при ввозе электромобиля хоть юрлицом, хоть частником оплачивается НДС (подробнее об этом). А вот разница в утилизационных сборах между машинами для частного пользования и на продажу несущественная: 3,4 тысячи рублей против 32,6 тысячи.
Таким образом, импортеров Zeekr 001 из Белоруссии попросят доплатить в районе 3 млн рублей, что поднимет цену до примерно 7,7 млн рублей. Если автомобиль предлагают значительно дешевле этой стоимости, покупка может быть сопряжена с рисками, поскольку еще летом 2023 года Федеральная таможенная служба обозначила желание взыскивать всю разницу с владельцев машин, ввезенных по льготным правилам стран ЕАЭС. Срок давности по таким делам составляет 3 года, и юристы считают, что законодательных препятствий для подобных взысканий нет. Подобное мы уже видели несколько лет назад на примере автомобилей с армянскими номерами, но в этот раз речь о машинах, зарегистрированных в России. Поэтому при покупке автомобиля, ввезенного из стран ЕАЭС, требуйте у продавца таможенную декларацию и проверяйте полноту оплаты совокупного таможенного сбора.