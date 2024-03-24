«Ввезены под 0% по закону»: официальный дилер Zeekr анонсировал удивительные цены. В чем подвох?

Zeekr 001 ввозили в Россию исключительно параллельным импортом, хотя материнский концерн Geely уже много лет работает официально Источник: Артем Краснов / 74.RU











В Белоруссии, которая входит в таможенный союз с Россией, появился официальный дилер Zeekr — компания «Атлант-М». Китайская марка от концерна Geely уже второй год лидирует в РФ на рынке электрокаров, но до сих пор ввозилась исключительно параллельным импортом. Официальные «Зикры» предлагают много удобств: европейский разъем CCS2 для зарядки, адаптацию под климат, русификацию, а еще гарантию 5 лет или 100 тысяч километров пробега на сам автомобиль и 8 лет или 200 тысяч км — на тяговую батарею.

Но еще интереснее цены, которые стартуют от 126 тысяч белорусских рублей (3,5 млн рублей) за кроссовер Zeekr X и от 166,5 тысячи белорусских рублей (4,7 млн рублей) за популярный лифтбек Zeekr 001. Это значительно дешевле ввезенных в Россию «серых» Zeekr, которые в случае с моделью 001 обычно стартуют от 5,5 млн рублей. Но на деле всё не так просто: мы связались с представителем официального дилера в Белоруссии и выяснили, можно ли ввезти такую машину в Россию.

Ввезенный параллельным импортом Zeekr 001 в Белоруссии еще дешевле: за рестайлинговый электромобиль 2024 года с батареей на 100 кВт · ч просят около 142 тысяч белорусских рублей — это менее 4 млн российских рублей Источник: Аtlantm.by/cars











В компании «Атлант-М» нам ответили, что дилер предлагает как автомобили, ввезенные параллельным импортом (они дешевле), так и официальные. При этом все они легализованы по схеме с нулевой таможенной пошлиной, а значит при регистрации в России придется доплатить: с 1 апреля эти платежи будут взиматься автоматически (ниже расскажем, насколько они велики).

Стоимость кроссовера Zeekr X в Белоруссии — примерно от 3 млн российских рублей Источник: Аtlantm.by/cars











Что касается официальных Zeekr, то речь, по словам сотрудника «Атлант-М», о легальных поставках электромобилей для европейского рынка. При этом пока в наличии есть только дорогие комплектации Flagship, стоимость которых нам назвали в долларах — $ 63 тысячи. Более доступные версии официальных Zeekr появятся позже, а параллельные машины в базовых версиях доступны уже сейчас.

Почему страны платят разные пошлины?

Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и Россия входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), что допускает свободное перемещение товаров через границы. При этом в странах ЕАЭС, кроме России, действует беспошлинный режим ввоза электрокаров, продленный недавно на 2024 и 2025 годы. Каждая из четырех стран имеет свои квоты, которые в 2023 году были максимальными у Белоруссии и Казахстана, — по 15 тысяч электромобилей.

При этом «электрички» в странах ЕАЭС получают дешевле даже без учета описанной схемы. Пусть таможенная пошлина на новые электрокары в Белоруссии составляет те же 15%, что и в России, но при этом нет других платежей, включая НДС и акциза. То есть даже если электромобиль не попадает в беспошлинную квоту, платежи при ввозе в Белоруссию значительно ниже российских.

В прошлом году Zeekr 001 стал локомотивом электромобильного рынка России — продано 2914 машин. Кроссовер Zeekr X разошелся тиражом 486 штук, а минивэн 009 — 324 единицы Источник: Артем Краснов / 74.RU











Но правила совета Евразийской экономической комиссии запрещают вывоз электромобилей с обнуленной растаможкой в Россию. Долгое время власти стран ЕАЭС закрывали на это глаза, и такие машины свободно вставали на учет в России. Однако с 1 апреля 2024 года начинают действовать новые правила, согласно которым при оплате утилизационного сбора в России будут приплюсовывать все недостачи по таможенной пошлине, НДС или акцизам.



Много ли придется доплатить?

Весьма прилично. Для примера посчитаем правильный платеж для обновленного Zeekr 001, который вышел в марте 2024 года. В полноприводной версии с батареей на 100 кВт · ч он теперь развивает аж 789 л. с. и стоит от 299 тысяч юаней (3,9 млн рублей), то есть примерно на миллион дешевле белорусского варианта. Однако совокупный таможенный платеж в России составит 3,1 млн рублей, из которых львиная доля — это акциз (1,3 млн) и НДС (1,16 млн). Уточним, что в отличие от автомобилей с ДВС при ввозе электромобиля хоть юрлицом, хоть частником оплачивается НДС (подробнее об этом). А вот разница в утилизационных сборах между машинами для частного пользования и на продажу несущественная: 3,4 тысячи рублей против 32,6 тысячи.

В России за рестайлинговые Zeekr 001 2024 года просят уже около 8 млн рублей. В 2023 году минимальная цена падала примерно до 5,5 млн рублей Источник: Аuto.ru









