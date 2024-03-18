Водителям разрешили обгонять паровозиком. Но почему так лучше не делать

Практика наказаний водителей за так называемый двойной обгон в очередной раз изменилась: Верховный суд поставил окончательную точку, разрешив паре автомобилей обгонять третий, следуя друг за другом (то есть одновременно). Ранее инспекторы нередко вменяли нарушение правил обгона второму водителю, ссылаясь на пункт 11.2 ПДД, сформулированный весьма витиевато. Рассказываем, как теперь можно обгонять и почему лучше этим правом не злоупотреблять.
Что такое обгон паровозиком
О подобных случаях мы рассказывали неоднократно. На видео ниже владелец регистратора вышел на обгон, когда впереди обгоняла другая машина. Расстояние между ними было значительное, и они обгоняли разные транспортные средства. Тем не менее инспекторы ДПС усмотрели нарушения пункта 11.2 ПДД, и водитель получил наказание по части 4 статьи 12.15 КоАП, которая предусматривает штраф 5000 рублей или лишение прав на четыре-шесть месяцев.
Пункт 11.2 ПДД запрещает водителю обгон, если транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия. Это создавало двусмысленность: имеется ли в виду ситуация как на старом советском плакате, где обгоняют обгоняющего, либо же речь всё же про обгон друг за другом (паровозиком)?
Также пункт 11.2 ПДД запрещает обгонять машину, которая подала сигнал поворота налево. Нельзя выезжать на встречную полосу, если машина позади уже начала обгон. Наконец, этот же пункт предписывает убедиться, что при завершении маневра водитель может безопасно вернуться в свою полосу. Но если с последними требованиями всё более-менее ясно, то вот с двойным обгоном практика была запутанной.
Верховный суд меняет решение
Автоюрист Лев Воропаев говорит, что практика по таким делам менялась неоднократно. До 2018 года включительно Верховный суд рассматривал обгон друг за другом как нарушение пункта 11.2 ПДД, даже если маневр происходил в разрешенной зоне.
— Затем в 2019 году позиция изменилась и маневр разрешили. В мае 2023 года его снова запретили, но уже в июне 2023 года позиция Верховного суда РФ опять изменилась. Окончательно такой обгон был разрешен в ноябре 2023 года, — объясняет юрист. — Это решение попало в обзор Верховного суда, то есть в ближайшее время оно уже точно меняться не будет. По сути, такая позиция стала теперь законом для всех нижестоящих судов, включая Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Это внесло однозначность в вопрос, и теперь в случае, если суды наказывают за двойной обгон, можно обжаловать решение в судах вышестоящих инстанций.
При этом Лев Воропаев отмечает, что маневр в любом случае может быть опасным, потому что при обгоне впритык друг за другом ограничена видимость встречной полосы. Кроме того, в этом случае вы ставите себя в зависимость от маневров машины впереди: например, ее резкое торможение наверняка спровоцирует тяжелую аварию.
Что говорит Верховный суд сейчас
Практика отмены решений судов нижестоящих инстанций уже сформировалась. В этом примере мировой судья из Миасса лишил прав на четыре месяца водителя BMW X3 за обгон впритык за другой обгоняющей машиной. Решение подтвердил Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, однако Верховный суд в сентябре 2023 года не согласился с такой позицией.
— Запрещается обгонять именно транспортное средство, которое двигается впереди, совершая объезд или обгон, транспортное средство, подавшее сигнал поворота налево. В этом случае речь идет только об одном транспортном средстве, это транспортное средство, которое в данный момент производит обгон или объезд препятствия, именно его и запрещается обгонять, — говорится в решении Верховного суда.
В решении есть ссылка на постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 25 июня 2019 года
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