Водителям разрешили обгонять паровозиком. Но почему так лучше не делать

— Затем в 2019 году позиция изменилась и маневр разрешили. В мае 2023 года его снова запретили, но уже в июне 2023 года позиция Верховного суда РФ опять изменилась. Окончательно такой обгон был разрешен в ноябре 2023 года, — объясняет юрист. — Это решение попало в обзор Верховного суда, то есть в ближайшее время оно уже точно меняться не будет. По сути, такая позиция стала теперь законом для всех нижестоящих судов, включая Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Это внесло однозначность в вопрос, и теперь в случае, если суды наказывают за двойной обгон, можно обжаловать решение в судах вышестоящих инстанций.