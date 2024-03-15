В России подорожал бензин в опте. Эксперты связали это с атаками дронов на НПЗ

Розничные цены на бензин оставались стабильными всю зиму, но последние данные Росстата относятся к 11 марта, поэтому судить о влиянии оптовой стоимости на розницу пока рано. Опрошенные нами эксперты отмечают, что атаки дронов в большей степени бьют именно по бензиновому сектору.

— Дизтоплива мы производим примерно в два раза больше, чем потребляем на внутреннем рынке, половина дизеля экспортируется, поэтому при снижении объемов производства мы просто те объемы, которые раньше экспортировали, перенаправим на внутренний рынок, — объяснил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. — А вот с бензином всё сложнее, его мы производим примерно столько же, сколько потребляем. В обычное время около 90% произведенного за год бензина реализуется на внутреннем рынке, только 10% экспортируется.