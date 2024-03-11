Владельцев серого импорта заставят доплатить. Разбираемся, как проверить таможенную чистоту машины

1
Можно ли проверить правильность растаможивания машины?
Это сложно, потому что нет единой базы данных, где по VIN автомобиля можно определить схему его растаможки. При этом на сайте ФТС вы можете узнать страну, через которую была растаможена машина (это также важно).
Полная информация есть в так называемой пассажирской таможенной декларации, но продавец не обязан предоставлять ее потенциальному покупателю, и нередко ссылается на то, что отдал декларацию в ГИБДД при регистрации машины.
Если декларация или копия всё же есть, проверить полноту оплату таможенных сборов несложно, сравнив указанные в декларации значения с цифрами, рассчитанными с помощью таможенного калькулятора. Важна и задекларированная стоимость автомобиля, и, если она значительно ниже рыночной, это почти наверняка сулит проблемы в будущем.
— Автомобиль можно растаможить в Российской Федерации или в одной из стран ЕАЭС, и в первом случае риски занижения таможенных платежей минимальны, — объясняет Лев Воропаев. — В этом случае гарантированно применяется российская схема растаможивания, и у таможенных органов есть таблицы со стоимостью автомобилей, поэтому ее занижение маловероятно. Но если автомобиль ввезен через Казахстан или Киргизию, цена кажется выгодной, а продавец не показывает хотя бы копию таможенной декларации, есть все основания полагать, что машина проблемная.
Разница в основном достигается за счет занижения таможенной стоимости (в странах ЕАЭС за этим следят меньше), а также использования схем растаможки, предназначенных для внутреннего пользования в Казахстане и Киргизии. Формально вывозить такие машины из стран ЕАЭС нельзя, но за этим долгое время не следили. Экономия в этом случае может достигать миллиона рублей и выше, о чём мы подробно рассказывали на примере Mitsubishi Montero Sport.
Даже если машина растаможена в России, но на физлицо с уплатой сниженного утилизационного сбора, при перепродаже ее в течение года проблемы возникнут у нового владельца: за этим также нужно следить.
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2
Покупка у юрлица снимает все вопросы?
По большей части да, говорит Лев Воропаев: в этом случае риски на себя принимает компания, которая продает автомобиль. Кроме того, юрлицо-импортер платит повышенный утильсбор, избавляя от этой необходимости следующего покупателя.
— В случае покупки у юрлица действует закон «О защите прав потребителей», и если потом вскроется, что машина не прошла полную таможенную очистку и у нее приостанавливают регистрацию, покупатель вправе обратиться в суд с требованием о расторжении договора, а продавцу грозят штрафы и пени, которые могут оказаться выше стоимости автомобиля, — говорит Лев Воропаев.
Но нужно убедиться, что юрлицо не является компанией-однодневкой, то есть в любом случае лучше обращаться к более-менее известному дилеру. И важно внимательно читать договор купли-продажи:
— В теории продавец может мелким шрифтом в пункте
Кроме того, если юрлицо продает машину с тем или иным занижением таможенных платежей, риски остановки регистрации сохраняются, просто в этом случае есть кому предъявлять претензии. Но это в любом случае лишние нервы, так что самое надежное — потребовать таможенную декларацию и проверить ее правильность.
А вот покупая автомобиль у частного лица, бесполезно включать в договор пункты о том, что машина прошла таможенную очистку. В случае отсутствия полной оплаты проблемы будут в первую очередь у нового владельца.
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3
Что ждет тех, кто купил «киргизскую» или «казахскую» машину?
Срок исковой давности по таким делам составляет три года, в течение которых ФТС может потребовать у автовладельца доплатить разницу в пошлинах, утильсборах, НДС или акцизах, а в случае отказа — обратиться в суд и добиться приостановки регистрации автомобиля. Лев Воропаев считает, что эта практика будет применяться избирательно, но достаточно регулярно:
— По-хорошему, ФТС должна сначала уведомить владельца о необходимости погасить долг, но я подозреваю, что они будут уведомлять человека, который ввез автомобиль. А новый владелец, вероятно, даже не узнает об этом, пока у машины не приостановят регистрацию, — говорит Лев Воропаев.
В КоАП есть статья 16.21 «Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка», которая подразумевает ряд крупных штрафов, а главное — конфискацию товара. Но Лев Воропаев говорит, что к описываемой ситуации ее применяют редко, и указанная статья в большей степени касается машин, которые не прошли растаможку вообще.
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4
Почему иногда важен НДС
Совокупный таможенный платеж включает также НДС: его платят юрлица, но от него освобождены импортеры-частники машин с ДВС и «параллельных» гибридов (когда колеса приводятся одновременно от ДВС и электромотора). А вот что касается последовательных гибридов и чистых электромобилей, платить НДС должны в том числе физлица, говорит Лев Воропаев.
— Эта норма очень глубоко зарыта в недра налогового кодекса, но в сухом остатке НДС в размере 20% при ввозе электромобиля должны платить все покупатели, — говорит юрист.
Стоит отметить, именно НДС — доминирующая статья расходов при ввозе электрических машин, например, для
— И эту разницу ФТС также может взыскать с нового владельца электромобиля, — добавляет Лев Воропаев.
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5
Как не купить проблемную машину
Подытожим сказанное. Риски снижаются в двух случаях:
- продавец-частник предоставляет таможенную декларацию, где отражены реальная стоимость автомобиля и оплата его таможенных сборов по российской схеме;
- автомобиль продает известное юрлицо, а в договоре нет пунктов, которые уведомляют клиента о необходимости тех или иных доплат.
Пока неясно, насколько массово ФТС будет применять описанные практики: мы продолжаем следить за ситуацией.
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