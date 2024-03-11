Владельцев серого импорта заставят доплатить. Разбираемся, как проверить таможенную чистоту машины

Это сложно, потому что нет единой базы данных, где по VIN автомобиля можно определить схему его растаможки. При этом на сайте ФТС вы можете узнать страну, через которую была растаможена машина (это также важно).

Полная информация есть в так называемой пассажирской таможенной декларации, но продавец не обязан предоставлять ее потенциальному покупателю, и нередко ссылается на то, что отдал декларацию в ГИБДД при регистрации машины.

Если декларация или копия всё же есть, проверить полноту оплату таможенных сборов несложно, сравнив указанные в декларации значения с цифрами, рассчитанными с помощью таможенного калькулятора. Важна и задекларированная стоимость автомобиля, и, если она значительно ниже рыночной, это почти наверняка сулит проблемы в будущем.

— Автомобиль можно растаможить в Российской Федерации или в одной из стран ЕАЭС, и в первом случае риски занижения таможенных платежей минимальны, — объясняет Лев Воропаев. — В этом случае гарантированно применяется российская схема растаможивания, и у таможенных органов есть таблицы со стоимостью автомобилей, поэтому ее занижение маловероятно. Но если автомобиль ввезен через Казахстан или Киргизию, цена кажется выгодной, а продавец не показывает хотя бы копию таможенной декларации, есть все основания полагать, что машина проблемная.

Разница в основном достигается за счет занижения таможенной стоимости (в странах ЕАЭС за этим следят меньше), а также использования схем растаможки, предназначенных для внутреннего пользования в Казахстане и Киргизии. Формально вывозить такие машины из стран ЕАЭС нельзя, но за этим долгое время не следили. Экономия в этом случае может достигать миллиона рублей и выше, о чём мы подробно рассказывали на примере Mitsubishi Montero Sport.