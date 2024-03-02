«Русское золото». Возит президента, стоит 40 млн, но всё никак не станет серийником: что собой представляет премиальный Aurus

Наши коллеги из 116.RU рассказали, что собой представляет татарстанское «русское золото», почему за 10 лет так и не наладили серийный выпуск и сколько стоит это роскошество.

Золотой подарок

В феврале 2024-го Владимир Путин делает щедрый подарок: он вручает северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль. Центральное телеграфное агентство Кореи не стало уточнять, что за машину из рук президента России отправили в КНДР.

Но тайну с легкостью раскрыл пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Президент подарил Ким Чен Ыну Aurus. Модель не уточнил, но речь о премиальном сегменте. Другого пока у марки и нет.