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Обзор

Автокредиты — для идиотов? Разбираемся, есть ли резон влезать в долги при ключевой ставке 16%

Мы просчитали несколько вариантов кредита для популярного кроссовера

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Цены на 99% китайских моделей начинаются от 2 млн рублей, так что для большинства россиян без кредита никак

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До 60–80% китайских автомобилей покупается на заемные деньги. Такого уровня «автозакредитованности» в России, пожалуй, не было никогда. При этом ключевая ставка Банка России повышалась весь прошлый год, достигнув устрашающих 16%. Автопроизводители предлагают скидки при оформлении займа, но выгодны ли они? Мы попробовали оценить на примере бюджетного кроссовера. Забегая вперед скажем, что результат нас, скорее, удивил. В искаженной ценовой реальности «китаец» даже за космические деньги кажется доступным, потому что альтернатив всё равно нет.

Расчет мы делали для Belgee X50, который является копией Geely Coolray первого поколения. Собирают его там же, в Белоруссии

Расчет мы делали для Belgee X50, который является копией Geely Coolray первого поколения. Собирают его там же, в Белоруссии

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Условия кредитования и набор банков для китайских моделей похожи, и мы выбрали наиболее типичный кроссовер В-класса, результат которого можно считать плюс-минус среднестатистическим. По легенде, у нас 700 тысяч рублей первоначального взноса, остальное мы хотим взять в кредит на три года, в крайнем случае, на пять.

Первое разочарование — базовой комплектации за 2,3 миллиона рублей не оказалось, и менеджер добавил: «Я их вообще не видел». Впрочем, следующая комплектация стоит ненамного дороже, 2,4 миллиона, причем при покупке в кредит предлагается щедрая скидка в 270 тысяч: стоимость на автомобиль 2023 года составила 2,13 миллиона рублей. Неплохое начало.

Сколько стоит кредит

При первоначальном взносе от 30% и сроке кредита на три года нам предложили ставку 15,4%. Тот факт, что она ниже ключевой ставки, менеджер объяснил субсидиями банка. Однако на первый год нужно оформить страховку каско за 130 тысяч рублей (6,1%). Сумму можно заплатить сразу или включить в тело кредита, и мы выбрали второй вариант. Кстати, это ощутимо увеличивает платеж, примерно на 4 тысячи рублей. В итоге ежемесячная выплата составила 55 тысяч рублей.

Переплата по кредиту получилась 400 тысяч рублей. Поскольку на автомобиль сразу дали скидку в 270 тысяч, и в кредите сидит пусть переоцененное, но всё же не бесполезное каско, в сумме получается плюс-минус рассрочка (ее, кстати, предлагают в случае первоначального взноса более 70%). При страховке на второй и третий год можно обойтись только рисками «тотал» и «угон», и тогда стоимость каско, по словам менеджера, составит в районе 15 тысяч рублей.

Если взять пятилетний кредит, ставка увеличится до 15,9%, а платеж упадет до 38 тысяч рублей в месяц. Но переплата в этом случае будет 720 тысяч рублей, то есть скидка на автомобиль ее уже не компенсирует.

Китайские марки предлагают кредиты с первоначальным взносом от 10% и на срок до семи лет, но в нашем примере ежемесячный платеж всё равно составит 33 тысячи рублей (при ставке 18,5%), а переплата — аж 1,245 миллиона рублей, то есть больше половины стоимости машины. Почти ипотека.

Для Haval Jolion предлагаются кредиты со ставками от 0,01% до 17,678%. Почти нулевую ставку можно получить при первоначальном взносе 60–80% и сроке кредитования до 12 месяцев

Для Haval Jolion предлагаются кредиты со ставками от 0,01% до 17,678%. Почти нулевую ставку можно получить при первоначальном взносе 60–80% и сроке кредитования до 12 месяцев

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Для Chery Tiggo 7 Pro один из банков предлагает программу «Авторассрочка»: заявляется, что при сроке до 18 месяцев дополнительных платежей нет

Для Chery Tiggo 7 Pro один из банков предлагает программу «Авторассрочка»: заявляется, что при сроке до 18 месяцев дополнительных платежей нет

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Для «Москвича» при сроке кредита 24 месяца и первоначальном взносе 70–90% ставка составит 0,01% годовых. Во всех случаях внимательно читайте дополнительные условия, в частности, узнайте стоимость полиса каско и наличие других платежей

Для «Москвича» при сроке кредита 24 месяца и первоначальном взносе 70–90% ставка составит 0,01% годовых. Во всех случаях внимательно читайте дополнительные условия, в частности, узнайте стоимость полиса каско и наличие других платежей

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Выгодны ли кредиты при ключевой ставке 16%?

Зависит от ваших доходов: если вы уверены в них и можете выделить из ежемесячного бюджета крупную сумму (этак 50 тысяч рублей), то взять автомобиль в кредит, возможно, выгоднее, чем пытаться накопить. Аномалия объясняется скидками производителей и банков, которые нивелируют переплату. Но ситуация меняется, если вы ищете кредит с низкой ежемесячной выплатой: увеличение срока раздувает переплату и может превратить кредит в многолетнюю кабалу.

В пользу разумных кредитов говорят и риски дальнейшего подорожания автомобилей. В начале 2024 года цены откатились назад, и ряд марок предлагает скидки в сотни тысяч рублей, а плюс к этому — дисконты за пользование трейд-ин и кредитами. Но произошло это, скорее, из-за дисбаланса поставок и спроса в конце 2023 года, от чего у дилеров накопились склады. Необходимость распродать их толкает прайсы вниз, но других поводов для снижения цен нет: рубль ослабевает, таможенные сборы и расходы на доставку высоки, никто не отменял общую инфляцию и индексацию зарплат. Не помогает сдерживать цены и запрет обходных схем импорта. В России почти не осталось автопроизводителей с высокой локализацией (кроме АВТОВАЗ, УАЗ, Haval), и львиная доля иномарок ввозится в страну, что не оставляет маневра для снижения стоимости.

И напоследок: поскольку более-менее выгодны «короткие» кредиты с большим ежемесячным платежом, тщательно взвешивайте силы. Ситуация в России порой меняется быстрее, чем истекают сроки кредитов.

Выбирая китайский автомобиль, обратите внимание, что не все они имеют полноценную оцинковку. Случаются с ними проблемы и в морозные дни. А вот исповедь владелицы импортированного из Китая электромобиля, которая удивлена почти нулевыми расходами.

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