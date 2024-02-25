Автокредиты — для идиотов? Разбираемся, есть ли резон влезать в долги при ключевой ставке 16%

Первое разочарование — базовой комплектации за 2,3 миллиона рублей не оказалось, и менеджер добавил: «Я их вообще не видел». Впрочем, следующая комплектация стоит ненамного дороже, 2,4 миллиона, причем при покупке в кредит предлагается щедрая скидка в 270 тысяч: стоимость на автомобиль 2023 года составила 2,13 миллиона рублей. Неплохое начало.



Сколько стоит кредит

При первоначальном взносе от 30% и сроке кредита на три года нам предложили ставку 15,4%. Тот факт, что она ниже ключевой ставки, менеджер объяснил субсидиями банка. Однако на первый год нужно оформить страховку каско за 130 тысяч рублей (6,1%). Сумму можно заплатить сразу или включить в тело кредита, и мы выбрали второй вариант. Кстати, это ощутимо увеличивает платеж, примерно на 4 тысячи рублей. В итоге ежемесячная выплата составила 55 тысяч рублей.